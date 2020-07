Gabriele Rost-Brasholz hat in Delmenhorst ihr Lauf-Können erneut unter Beweis gestellt (Archivbild). (Kai Kapitän)

Bei den Bezirksmeisterschaften Weser-Ems in Delmenhorst lief Gabriele Rost-Brasholz in der Altersklasse W70 die 800 Meter in 3:38,60 Minuten und sicherte sich damit bereits die Qualifikation für die deutschen Seniorenmeisterschaften im kommenden Jahr.

Bemerkenswert dabei: Aufgrund der zu diesem Zeitpunkt noch geltenden Corona-Bestimmungen in Niedersachsen musste die LGN-Athletin die beiden Stadionrunden komplett alleine auf der Außenbahn absolvieren. Fünf Tage später erzielte Waltraud Bayer aus der Altersklasse W80 an gleicher Stelle beim ersten Ferien-Abendsportfest des NLV Kreises Delme-Hunte 4:09,59 Minuten und wiederholte damit fast exakt ihre zuletzt im Februar bei den deutschen Hallenmeisterschaften in Erfurt gelaufene Zeit.

Ihre Vereinskollegin Gabriele Rost-Brasholz beschränkte sich dieses Mal auf die Kurzsprints. Sie kam über 100 Meter bei leichtem Gegenwind (-0,5 Meter pro Sekunde) nach 19,90 Sekunden ins Ziel und über 200 Meter nach 42,05 Sekunden (+0,1). Alle Zeiten erfüllen auch wiederum die Qualifikations-Kriterien für die deutschen Titelkämpfe 2021.