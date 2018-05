Franziska Raschdorf (am Ball) ist eine vielversprechende Nachwuchshoffnung des SV Grambke-Oslebshausen. (Olaf Kowalzik)

Bremen-Nord. Der SV Grambke-Oslebshausen hat es in der Handball-Bremenliga der Frauen geschafft, die Saison komplett ohne Niederlage zu beenden. Beim 29:17-Sieg bei Bremen 1860 deuteten die A-Juniorinnen Charline Ruete und Franziska Raschdorf bereits an, dass sie eine gute Verstärkung für das Team für die kommende Serie in der Landesklasse darstellen werden. Die HSG Lesum/St. Magnus verteidigte mit einem 32:21-Erfolg im Kellerduell über das Schlusslicht SG Arbergen-Mahndorf II ihren neunten Platz. Einen Rang darüber befindet sich der SV Grambke-Oslebshausen II, der sich zum Abschluss dem Vizemeister HSG Delmenhorst II mit 16:21 beugen musste.

HSG Lesum/St. Magnus – SG Arbergen-Mahndorf II 32:21 (16:12): „Es war ein schöner Saisonabschluss. Nach dem Spiel gab es auch noch ein Vereinsfest mit Grillen bei schönstem Wetter“, teilte HSG-Coach Oliver Bergmann mit. Aus einer guten Abwehr heraus mit einer daraus resultierenden großen Anzahl an Tempogegenstößen habe es letztendlich einen nie gefährdeten Sieg gegeben, so der Coach. Nach einem 6:6 nach zwölf Minuten eilte das Heimteam auf 10:7 davon. Nach der Rückkehr aus den Kabinen setzte sich die HSG sogar auf 28:18 ab. Fast alle Feldspielerinnen beteiligten sich am Torreigen. „Es passte alles an diesem Tag“, freute sich Oliver Bergmann, der den Lesumerinnen aus beruflichen Gründen in der nächsten Serie nicht mehr zur Verfügung stehen wird. „Eventuell wird meine Co-Trainerin Jutta Junge meine Nachfolgerin“, kündigte Bergmann an.

HSG Lesum/St. Magnus: Kirsten Yvonne Kempf, Witte; Fitschen (4), Rass (2), Fleckenstein (7/5), Ullrich (3), Jung (1), Boll (2), Volkmer (2), Losch (7), Gerber (2), Weßels, Piprek (2).

HSG Delmenhorst II – SV Grambke-Oslebshausen II 21:16 (9:8): „In der ersten Hälfte waren beide Mannschaften sehr stark. Beide Torfrauen haben gut gehalten“, berichtete SVGO-II-Spielerin Jennifer Schierholz. Die 6:0-Deckung der Gäste habe gut gestanden. „Die Delmenhorsterinnen mussten deshalb viel dafür tun, um Lücken zu bekommen“, versicherte Schierholz. Der Gegner sei aber wurftechnisch sehr gut gewesen und habe aus dem Rückraum präzise in die Ecken getroffen. „Wir spielten mehrere Spielzüge, um durch die 6:0-Deckung von Delmenhorst II zu gelangen“, ließ Jennifer Schierholz wissen. Nach der Pause sei das Spiel dann gekippt. Delmenhorst II legte vor und hielt den Vorsprung auch bis zum Schluss. Selbst in Überzahl kam der Gast in den Schlussminuten nicht mehr näher an den Kontrahenten heran.

SV Grambke-Oslebshausen II: Fröhlich; Schultze (1), Rabenhold, Hänisch (1), Voß (1), Fricke, Schierholz, Hapke (2/1), Schmidt (1), Grieme (5/2), Pahler (2), Siuts (3).

Bremen 1860 – SV Grambke-Oslebshausen 17:29 (8:16): „Wir haben mit Ausnahme von 15 Minuten schlechter Abwehrarbeit in der zweiten Hälfte ein gutes Spiel geboten“, bilanzierte SVGO-Coach Stephan Rix. Er lobte besonders die starke Leistung von Charline Ruete im Tor. Franziska Raschdorf habe in ihren 20 Minuten Spielzeit auch schon gezeigt, worauf sich das Team in der nächsten Spielzeit freuen dürfe. Sowohl Ruete als auch Raschdorf stoßen aus der ebenfalls von Stephan Rix betreuten A-Jugend dazu.

Linda Schultze brachte den Favoriten nach 19 Minuten bereits mit 10:4 in Führung. Im Anschluss schraubte der Spitzenreiter das Ergebnis noch kontinuierlich in die Höhe. „Nun wartet viel Arbeit auf uns. Die Landesklasse ist schon wieder eine ganz andere Nummer“, meinte Rix. Mit Elisadel Libchen (HSG Delmenhorst) sowie Alina Voß, Lara Feldermann und Tracy Stämmerling (alle zweites Damenteam) verlassen vier Spielerinnen den Meister. Neben den beiden A-Jugendlichen werden Anja Reimann nach einer Pause und Minette Flaig nach einem Auslandsaufenthalt den Landesklassen-Rückkehrer komplettieren.

SV Grambke-Oslebshausen: Zachow, Ruete; Feldermann, Stämmerling, Schwenkler (5), Libchen (5), Hett, Iordanidis (7/4), Raschdorf (5), von Leesen (3), Tesch, Schultze (3), Czernek (1), Voß.