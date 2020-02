Freuen sich auf ihre erste Teilnahme an den deutschen Prellball-Meisterschaften Ende März im Senioren-Bereich: Melina Husen (von links), Lena Feegel, Vivien Mahler, Tabea Kluba, Neele Tietje und Sina Dentler vom MTV Eiche Schönebeck. (Frank Thomas Koch)

Schönebeck. Der MTV Eiche Schönebeck hat sich für die deutschen Meisterschaften im Prellball qualifiziert. Damit erfüllt sich für die erste Frauen-Mannschaft von Trainerin Inge Mahler ein lang gehegter Traum. Auch den letzten Spieltag der Bundesliga in Mahndorf meisterten die Schönebeckerinnen souverän.

Nur der Plan, bei dem Saisonfinale noch den Tabellenzweiten TV Sottrum zu überholen, ging nicht auf. Mit 33:7 Punkten blieb der MTV I Dritter. Auch für das Eiche-Nachwuchsteam änderte sich nichts an der Tabellen-Platzierung: Der Liga-Neuling mit Spielerinnen im Alter zwischen 15 und 17 Jahren hatte zum Serienende 14:26 Zähler auf dem Konto und schaffte mit Rang sieben letztlich den Klassenerhalt locker.

„Ich bin total stolz auf die Kleinen. Sie haben tollen Prellball präsentiert und sind bei den Bundesliga-Spieltagen sehr gelobt worden“, berichtete Inge Mahler. Voll des Lobes war sie auch für ihr erstes Team: „Die Mannschaft hat sich weiterentwickelt, hat Kampfgeist und Spielwitz bewiesen.“ Nun drehe sich für die Crew alles um die DM am Wochenende 28./29. März in Meinerzhagen. Dort trifft sie erstmals auf die jeweils vier besten Mannschaften aus den drei Bundesligen.

In der Nordstaffel konnte den Schönebeckerinnen in der letzten Runde nur der SV Werder Bremen gefährlich werden: das so vertraute Team, das im vergangenen Jahr komplett vom MTV Eiche Schönebeck gewechselt war. Noch nie hatte die Mahler-Crew gegen diese Mannschaft gewonnen, und es sollte auch dieses Mal nicht gelingen.

Bevor es zum Prestigeduell aufs Feld ging, stimmten sich die Nordbremerinnen mit hohen Siegen gegen den TSV Marienfelde (50:16), den MTV Wohnste II (45:22) und den TV Sottrum II (39:28) ein. „In den Begegnungen haben wir viel ausprobiert, Positionswechsel vorgenommen und Spielerinnen ausgetauscht“, erklärte Inge Mahler.

Es folgte eine Spielpause von eineinhalb Stunden. Die habe ihrer Mannschaft nicht gutgetan, bedauerte Inge Mahler: „Das soll keine Entschuldigung sein. Lange Wartezeiten und keine Aufwärmmöglichkeiten hatten wegen des zusammen mit den Männern durchgeführten Saisonfinales alle Teams.“

So auch der spätere ungeschlagene Meister SV Werder Bremen. Der kam von Beginn an besser in Fahrt und ging teilweise mit sechs bis sieben Bällen in Führung. Die Schönebeckerinnen hingegen hatten Schwierigkeiten mit der Annahme, und die Schläge erzielten nicht die gewünschte Wirkung. Erst in der zweiten Halbzeit pirschte sich das Mahler-Team bis auf einen Ball heran.

Hervorragende Annahme

„Geht doch“, frohlockte die Trainerin. Die Annahme mit Vivien Mahler und Neele Tietje stand stark, Mittelfrau Melina Husen und Tabea Kluba am Schlag agierten hervorragend. So kämpften die Kontrahentinnen bis kurz vor dem Abpfiff auf Augenhöhe. Doch zum Schluss endete es – wie immer – mit einer Niederlage für den MTV (27:31). „Das war ein super Spiel und danach haben sich die Gegner die Hände gereicht“, erzählte Inge Mahler.

Zum Abschluss strafte ihr Team noch die SG Arbergen-Mahndorf mit 44:12 ab. Nun blieb es wegen des geringfügig schlechteren Ballverhältnisses für den MTV I bei Platz drei hinter dem punktgleichen TV Sottrum. „Wegen der Gruppeneinteilung bei den deutschen Meisterschaften wäre Rang zwei besser für uns gewesen“, verriet Mannschaftsführerin Lena Feegel.

Mit einer 27:36-Niederlage gegen den TV Wohnste I startete der MTV Eiche Schönebeck II in die letzte Bundesliga-Runde. Danach zeigte sich das jüngste Team der Staffel von seiner besten Seite. Gegen die SG Arbergen-Mahndorf erspielte es sich einen 21:12-Halbzeitstand.

Doch in den zweiten zehn Minuten wurde es noch eng für die Schönebeckerinnen. Da kam der sehr weiche Ball des Gegners zum Einsatz, der so gar nicht nach dem Geschmack der MTV-Jugendlichen war. „Die Mädchen konnten den Ball nicht mit Druck ins gegnerische Feld bringen“, erklärte Inge Mahler. Zum Siegen reichte es dennoch (32:29).

Gut verkaufte sich der MTV II gegen den Favoriten SV Werder. „Die Mannschaft hat schlau agiert und durch Kampfgeist überzeugt“, sagte Inge Mahler. Traurig über die 26:33-Niederlage war niemand im MTV-Team. „Diese Partie hat extrem viel Spaß gemacht“, verriet Eiche-Spielerin Nadine Besing.

Danach stand auch für Team II Warten auf der Tagesordnung. Erst nach über zwei Stunden setzten die jungen Schönebeckerinnen mit einem 40:30-Sieg gegen den MTV Wohnste II zum Endspurt an. Der fand seinen Höhepunkt gleich danach gegen den TV Baden. Noch einmal bündelten die Liga-Neulinge ihre Kräfte und machten dem erfahrenen gegnerischen Team das Leben schwer.

„Die Mädchen haben gebissen. Michelle Husen hat einen Wahnsinnsschlag präsentiert, und Leonie Wolf taktierte sehr überlegt. Wir haben sehr viele Punkte über Linksaußen geholt“, berichtete Inge Mahler. Zum Schluss behielt aber der TV Baden ganz knapp die Oberhand (29:28).

Ein positives Fazit zog Teamsprecherin Nadine Besing nach dem anstrengendem Tag: „Wir sind glücklich, die erste Saison in der Bundesliga extrem gut abgeschlossen zu haben. Besonders das Spiel gegen den SV Werder war für uns wichtig. Da konnten wir zeigen, was in uns steckt.“

MTV Eiche Schönebeck I: Lena Feegel, Sina Dentler, Tabea Kluba, Vivien Mahler, Neele Tietje und Melina Husen.

MTV Eiche Schönebeck II: Nadine Besing, Sylvana Behrami, Leonie Wolf, Marielle Husen, Michelle Husen.