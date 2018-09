Blumenthal. Lautstark wurde gestern auf dem Kunstrasenplatz des Burgwallstadions gejubelt. Kein Wunder – siegte der Fußball-Landesligist DJK Germania Blumenthal im Heimspiel gegen FC Huchting mit 1:0 (1:0) und beendete doch damit die lange Durststrecke. Am 21. Spieltag (10. April) gewann das DJK-Team zuletzt gegen den TSV Lesum-Burgdamm mit 4:1.

Dass dieser Heimdreier auch noch in Unterzahl über die Ziellinie gebracht wurde, spricht für die sehr gute Moral der Blumenthaler um Trainer Aydin Pekyalcin – Hamid Cherief sah in der 67. Minute die Rote Karte. Das entscheidende 1:0-Siegtor erzielte Kemal Kalac bereits in der 16. Minute. Nach tollem Zuspiel vom Abwehrchef Izzet Bekar und dem auffälligen Ü32-Spieler Cuma Aytac, der nach einer geschickten Körpertäuschung freie Bahn hatte und so Kalac bedienen konnte, behielt Kalac die Nerven. Der DJK-Stürmer konnte sogar noch den aus dem Tor stürzenden FCH-Schlussmann Nils Hildebrandt tunneln.

„Wir sind überglücklich und alle ziemlich kaputt. Wir haben alle gekämpft, Moral gezeigt und allen bewiesen, dass wir kein Abstiegskandidat sind. Ich habe nicht gedacht, dass mein frühes Tor der Siegtreffer ist, aber gehofft“, meinte der 27-jährige Kemal Kalac.

Die erste Möglichkeit in dieser abwechslungsreichen Partie hatte der DJK-Spieler Kerem Calsikan auf dem Fuß, doch gleich zweimal scheiterte er (10.). Als sein Teamkollege Marcel Wilpert aus der eigenen Hälfte Kemal Kalac in das gegnerische Sturmzentrum schickte, hätte es fast schon geklingelt, sowie auf der anderen Seite, als der ansonsten aufmerksame Blumenthaler Schlussmann Yusuf Dingil sich gegen den Huchtinger Constantin Luchita etwas unkonzentriert zeigte.

Kurz vor der Pause konnte zudem auch noch der DJK-Spieler Hamid Cherief gegen Timo Witten eine brenzlige Situation klären. Nach dem Wechsel rückte Blumenthals Yusuf Dingil immer mehr in den Blickpunkt, doch hielt er seinen Kasten sauber. In der Schlussphase hatte der Gastgeber dann Glück, dass der Lupfer von Pascal Busch nicht den Weg ins Tor fand. Aber auch Kalac hätte durchaus für die Entscheidung sorgen können (90.+3).