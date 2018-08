Grambke. Erst zierten sie sich, dann kam bei den Landesliga-Handballer des SV Grambke-Oslebshausen der Ehrgeiz durch. Die Gelb-Blauen setzten sich in ihrer Vierergruppe gegen die Landesliga-Rivalen HSG Verden-Aller (18:10) und HSG Stuhr (12:10) sowie den Verbandsliga-Absteiger TS Hoykenkamp (18:14) durch. Damit zogen sie in die zweite Pokalrunde Niedersachsen/Bremen am 13./14. Oktober ein.

„Es lief überraschend gut“, lobte SVGO-Trainer Holger Langer, der vor allem mit der Abwehrarbeit des Teams zufrieden war. Im Vorfeld des Pokalturnieres in Verden hatten sich weder er noch seine Mannschaft große Hoffnungen auf das Weiterkommen gemacht, schließlich konnte der SVGO neben zwei Torhütern nur acht Feldspieler aufbieten.

Dem SVGO kam im Auftaktspiel entgegen, dass der Gastgeber aus der Domstadt mit einer Mischung aus erster und zweiter Vertretung sowie A-Jugendlichen angetreten war. Auch die HSG Stuhr, trainiert vom Ex-Grambker Sven Engelmann, bot insgesamt nur acht Spieler auf.

Das machte den Nordbremern das Siegen leichter. Gegen Verden setzen sie sich nach der 7:4-Halbzeitführung klar auf acht Treffer ab (18:10), das anschließende Duell gegen Stuhr nahmen sie etwas zu sehr auf die leichte Schulter, wobei sie sich vorne zu viele Ballverluste erlaubten. Über 8:8 ging es nach Treffern von Dennis Behrmann und Sven Still zum 10:8, bevor Philip Schmidt mit dem Schlusspfiff den 12:10-Endstand herstellte.

„Umso erfreulicher war es, dass wir gegen Hoykenkamp noch einmal den Schalter umlegen konnten“, freute sich Holger Langer über die finale Steigerung. Als der SVGO mit dem 4:1 von Sven Still und dem 6:2 von „BamBam“ Schmidt einen Auftakt nach Maß erwischte, stellte Langer bei einer 8:4-Pausenführung in der Kabine die entscheidende Frage: „Wollen wir Weiterkommen?“ Die Antwort war mehr als nur ein Kopfnicken. Sven Still kümmerte sich in der Abwehr erfolgreich um den Ex-Grambker Sebastian Rabe (fünf Tore) und der SVGO gab die Führung bis zum Abpfiff nicht mehr ab.

SV Grambke-Oslebshausen: Entelmann, Mulinski; Hergert (4/2), P. Hinrichs (11), Bülow (9), Still (11), Rüttjerott (1/1), Langer (4), Schmidt (6/1), Behrmann (2).