Janis Hennecke (am Ball) erzielte bei der 1:4-Niederlage des Blumenthaler SV II den Treffer zum zwischenzeitlichen 1:2 gegen den FC Roland. (Christian Kosak)

Bremen-Nord. Der 19. Spieltag der Fußball-Bezirksliga entwickelte sich zu einer auch sportlich frostigen Angelegenheit für zwei der vier Nordbremer Teams. Der Blumenthaler SV II sowie die SG Aumund-Vegesack II mussten deutliche Niederlagen hinnehmen. Der SV Türkspor und der 1. FC Burg trotzten den personellen Notständen besser und gewannen. Landesliga-Absteiger SV Türkspor behauptete sich souverän beim Bremer SV II mit 3:0 und der Tabellenvorletzte 1. FC Burg landete einen 3:2-Last-Minute-Sieg beim ESC Geestemünde II.

Bremer SV II – SV Türkspor 0:3 (0:2): „Sieg, drei Punkte und gut.“ So knapp fasste Türkspor-Trainer Bahadir Kilickeser die Partie gegen den Kreisliga-A-Aufsteiger zusammen. Der Sieg beförderte die Blumenthaler auf Tabellenplatz zwei. Punktgleich mit Ligaprimus TSV Hasenbüren trennen beide lediglich drei Treffer in der Tordifferenz. Tatsächlich alles gut also für den Aufstiegsaspiranten SVT, der eine Rückkehr in die Landesliga als Ziel für die Rückrunde vorgegeben hat – wie Coach Kilickeser betonte, wäre die Meisterschaft das „Sahnehäubchen“.

Die Begegnung zwischen der Burgwall-Elf und der BSV-Reserve war von Beginn an eine einseitige Geschichte. Durchgehend souverän trat Türkspor auf, hatte den ersten Treffer aber dem kräftigen Wind zu verdanken. In der dritten Spielminute blieb der Ball nach einer Flanke in der Luft geradezu stehen, sodass sich BSV-Torwart Finn-Jannes Schale verschätzte, in die Höhe sprang, den Ball nach vorne abklatschte, wo jedoch SVT-Spieler Turgay Kaptan seinen Fuß zum Vollstrecken bereithielt – 1:0 für die Kilickeser-Mannen.

Kurz vor der Pause erhöhte Neuzugang Mahmut Gökalp mit einem Flachschuss ins untere linke Eck auf 2:0 (45.). Eine Portion Glück hatten die Gäste auch beim 3:0. BSV-Akteur Malte Johannsen bekam den Ball nach einer Ecke gegen den Oberschenkel und er prallte ins eigene Tor (53.). „Besonders loben kann ich die Defensive, weil wir endlich einmal keine Gegentore bekommen habe“, sagte Bahadir Kilickeser im Anschluss.

Blumenthaler SV II – FC Roland Bremen 1:4 (0:2): „Eine haushoch verdiente Niederlage“, wollte Sven Landwehr nichts beschönigen. „Es hat uns durch die vielen Verletzten an Qualität gefehlt. Wir sind auf dem Zahnfleisch gegangen.“

Nach 15 Minuten klingelte es erstmals im BSV-Kasten. Sadra Farokhnia war für Roland erfolgreich. Eine Viertelstunde später erhöhte Ali Hussein Bile auf 2:0 für die Gäste. Blumenthal kam in der Schlussphase sogar noch heran – Janis Hennecke erzielte das 1:2 (80.). Dann wurde es hitzig, BSV-Akteur Hannes Günther soll getreten und geschlagen worden sein. Da der Schiedsrichter die Aktion nicht ahndete, erhob Sven Landwehr die Stimme und wurde daraufhin des Feldes verwiesen. „Wir lassen uns nicht schlagen. Das hat mit Fußball nichts zu tun. Bis dahin war es ein faires Spiel“, äußerte sich Landwehr.

Mit dem Verweis gegen Landwehr war die Partie aber gelaufen. Ali Hussein Bile besiegelte (85./90.) die 1:4-Niederlage des BSV II. „Das war aus sportlicher Sicht einfach zu wenig, es gab nichts zu holen und wir hatten deswegen keine Punkte verdient“, so Sven Landwehr, dessen Team auf den zehnten Platz abrutschte.

ESC Geestemünde II – 1. FC Burg 2:3 (1:2): Ein Last-Minute-Treffer des eingewechselten Julian Kubicek verschaffte Burg wichtige Zähler im Abstiegskampf. Die Mannschaft von Spielertrainer Mirko Wendland startete sehr gut in die Partie und nutzte direkt ihre erste Tormöglichkeit. Goalgetter Ömer Aydogdu schoss Burg zur Führung (4.). Anschließend ließ der FCB die Bremerhavener zweimal vors Tor, da der Abstand zu den Gegenspielern zu groß war.

Durch einen langen Ball hinter die ESC-Abwehr gelang Ömer Aydogdu sein zweiter Treffer (23.). „Wir haben leider keine Ballsicherheit in unser Spiel bekommen“, berichtete Mirko Wendland. So kam, was kommen musste: Eine flache Hereingabe führte dazu, dass Geestemündes Mirco Fleischmann nur noch den Fuß hinhalten musste – 1:2-Anschluss für die Gastgeber (40.). Im zweiten Durchgang gab es wenig Fußball von beiden Seiten zu sehen. Dafür war das Finale umso aktionsreicher. Nach einem missglückten Abstoß und der nachfolgenden schlechten Rückwärtsbewegung traf Fleischmann erneut (2:2/90.). Direkt vom Anstoß aus erzielte Julian Kubicek in letzter Sekunde den Siegtreffer für Burg (90. +1). Wendland: „Ein Sieg des Willens.“

SG Aumund-Vegesack II – CF Victoria Bremen ’05 1:3 (0:3): „Wir sind überhaupt nicht ins Spiel gekommen und haben versucht, bei extrem widrigen Verhältnissen alles technisch zu lösen“, berichtete SAV-Spielertrainer Manuel Broekmann. Zudem war der angesetzte Schiedsrichter Jamal Selle (SV Kurd) nicht erschienen, weshalb Gästetrainer Symon Jürgensen kurzerhand die Partie leitete. Im Spielaufbau beging Vegesack in der ersten Halbzeit zu viele Fehler. Hinzu kam, dass Defensivakteur Maurice Lange im Strafraum unnötig foulte und Victoria durch Nils Larionows sicheren Strafstoß früh in Führung ging (5.).

In der Folge wurden die Mannen um das Trainerduo Manuel Broekmann/Michael Leopold zweimal ausgekontert (25./39.). Nach einigen Großchancen im zweiten Durchgang gelang den Vegesackern nur noch das 1:3 durch Manuel Broekmann im Zusammenspiel mit Marcel Niemczyk (87.). „Wir lassen zu viele Chancen aus und haben vorne über außen keine Durchschlagskraft. Trotzdem hätten wir nicht verlieren müssen“, analysierte Manuel Broekmann.