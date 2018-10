In dieser Szene kann der Farger Phillip-Malte Barnat (rechts) im Heimspiel gegen den SC Weyhe mal so richtig abziehen. Aber nach 90 Minuten ging der Gastgeber wieder leer aus. (von Lachner)

Bremen-Nord. Die in Vorwoche erkämpfte Tabellenführung in der Fußball-Bezirksliga Bremen hat der SV Türkspor am achten Spieltag mit einem Last-Minute-Erfolg weiter ausgebaut – dank des 1:0-Erfolges gegen den ebenfalls im vorderen Tabellendrittel ansässigen FC Roland Bremen. Gleichzeitig setzte sich beim Landesliga-Absteiger TSV Farge-Rekum die Krise fort. Zu Hause gaben die Farger gegen den SC Weyhe noch eine 2:1-Führung aus der Hand und kassierten letztlich eine 2:5-Pleite.

Das eigentlich für diesen Spieltag angesetzte Nordderby zwischen den Reserven des Blumenthaler SV und der SG Aumund-Vegesack wurde indes auf den 22. November verschoben. „Das hat beiden Mannschaften so gut gepasst und wir laufen ja auch personell auf dem Zahnfleisch“, äußerte sich SAV-Spielertrainer Manuel Broekmann zur gemeinsam beschlossenen Verlegung.

SV Türkspor – FC Roland Bremen 1:0 (0:0): Der Mann des Tages hieß Bilal Subasoglu. Für John-Marvin Halstenberg in der 76. Minute in die Partie gekommen, schoss der Türkspor-Angreifer sein Team in buchstäblich letzter Sekunde zum Heimdreier. Türkspor-Trainer Bahadir Kilickeser freute sich sehr über diesen Sieg: „Wir waren über die gesamte Spielzeit dominant und haben die Partie trotz Unterzahl mit enormem Laufeinsatz gewonnen.“ Ausgerechnet der erfahrene Ferdi Kök flog bereits in der 24. Minute vom Platz – nachdem er sieben Minuten zuvor von Schiedsrichter Marvin Bluhm bereits verwarnt worden war, sah er wegen erneuten Foulspiels eine frühe Gelb-Rote Karte. Zu Beginn waren die Gastgeber die stärkere Mannschaft gewesen, nun mussten sie also eine Schippe drauflegen. Insgesamt waren die Stadtbremer jedoch zu abwartend und machten zu wenig aus ihrem Überzahlspiel.

Am Drücker zu bleiben funktionierte für den SVT, denn fast im Zehn-Minuten-Takt kamen die Burgwall-Kicker zu guten Tormöglichkeiten durch Enes Kök (30.), Milan Meyer (40.), Cebrail Finke (60.) und erneut Milan Meyer (70.). Letztlich war es am Ende Joker Bilal Subasoglu, der das Spielgerät über die Linie bugsierte (89.). „Roland war die bisher stärkste Mannschaft, gegen die wir gespielt haben. Marc hat seine Jungs gut auf uns eingestellt“, lobte Bahadir Kilickeser das Team seines Pendants Marc Coldewey, mit dem er bekanntlich zuletzt bei der DJK Germania Blumenthal gemeinsam an der Seitenlinie gestanden hatte. Für den Tabellenführer geht es nun am Sonntag zum ATS Buntentor. „Die habe ich als Aufsteiger auf dem Zettel“, gab Bahadir Kilickeser an, der auch ATS-Coach Paulo Pereira gut kennt.

TSV Farge-Rekum – SC Weyhe 2:5 (2:1): TSV-Trainer Björn Reschke hatte Schwierigkeiten, unmittelbar nach dem Abpfiff geeignete Worte zu finden. „Ich verstehe nicht, was ab der 60. Minute passiert ist. Ein Sieg oder Unentschieden wären allemal drin gewesen. Stattdessen haben wir die Köpfe hängen lassen und uns ergeben“, äußerte sich Reschke zur Heimpleite. Dabei begann die Begegnung noch relativ ausgeglichen, auch weil Farge die von Coach Reschke vorgegebene taktische Marschroute gut umsetzte. So gingen die Gäste zwar nach einer Viertelstunde durch Gordy Mumpese in Führung (15.), doch Farges Thorben Jendroschek sorgte mit einem Doppelschlag anschließend für die Wende (25./41.).

Der 2:1-Pausenführung ließen die Farger nach dem Wechsel drei gute Torchancen folgen, doch in der 69. Minute kullerte der Ball auf kuriose Weise durch den TSV-Sechzehner, sodass Weyhes Florian Richter nur noch den Fuß hinhalten musste, um den 2:2-Ausgleich zu erzielen. „In der Schlussphase haben wir einfach blind aufgemacht, hinten alles verloren, sind nicht in Zweikämpfe gegangen und es lief nichts mehr“, verwies Björn Reschke auf die innerhalb von zwölf Minuten gefallenen drei Gegentreffer, für die zunächst Florian Richter (78.) und dann erneut Gordy Mumpese (87./90.) sorgten.

„Am liebsten wäre mir, keine Halbzeitpause einzulegen, sondern den Seitenwechsel vorzunehmen und ohne Unterbrechung weiterzumachen. Wir müssen endlich über 90 Minuten durchhalten“, sagte Björn Reschke. Immerhin habe die Neuverpflichtung der beiden zuletzt pausierenden Innenverteidiger Simon Uhlhorn und Jan Lehmann für einen künftigen Hoffnungsschimmer gesorgt. „Das macht Mut und bringt mehr Stabilität in unsere Defensive“ (Reschke).