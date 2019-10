Eyleen Heuwinkel (Sportschützen Bremen) blieb auf der Anlage des Blumenthaler SV eiskalt und sicherte zum Auftakt gegen SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt mit einer Zehn den knappen Heimsieg. Auch in der zweiten Begegnung gegen BSG Braunschweig II klappte es für die Nordbremerin vorzüglich. (WK)

Lesum. Auch das Fernsehen war da, um über den ersten Wettkampftag der Sportschützen Bremen in der 2. Luftgewehr (LG)-Freihand-Bundesliga Nord zu berichten. Die Gastgeber bestreiten stets den ersten und letzten Start des Tages. Mit dem SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt wartete dabei zum Auftakt gleich einer der Titelanwärter auf das Heimteam. Nach dem 3:2-Erfolg bejubelten die Gastgeber beim 4:1-Sieg über die BSG Braunschweig II einen neuen Vereinsrekord.

Sportschützen Bremen – SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt 4:1: „Beide Mannschaften hatten großen Respekt voreinander, da man sich kürzlich noch im Finale des Liga-Cups mit dem glücklicheren Ende für uns gegenübergestanden hatte“, teilte der Sportschützen-Vorsitzende Andreas Brenneke mit. Bis auf Jelle Wind und Cecillia van Dongen trat die Heimformation mit dem kompletten Team an. An Position eins traf Lesums Nicklas Kildehøj auf seinen dänischen Landsmann Mikkel Hansen. „In den ersten Serien schenkten sich beide in dem Duell der Nationalschützen nichts“, berichtete Brenneke. Dann unterlief Kildehøj im Aufbau seines Anschlages ein Fehler, sodass eine Acht auf der Leinwand erschien. „In so einem starken Duell ist es dann schwer, wieder aufzuholen“ (Brenneke). Hansen zog seinen Wettkampf auch souverän durch (396:392).

Brenneke: Unruhe in der Halle

An Position zwei trat Eyleen Heuwinkel gegen Olympias Camilla Hansen, die trotz ihrer dänischen Staatsbürgerschaft als EU-Ausländerin, die den deutschen Schützen gleichgestellt ist, starten durfte. „Da wir das Glück hatten, dass Radio Bremen unseren Sport präsentieren wollte, war etwas Unruhe in der Halle“, ließ Andreas Brenneke wissen. Das Fernseh-Team habe den Youngster bereits im Vorfeld kontaktiert, um ihn über den Tag begleiten zu können. „Eyleen stand dann so natürlich im Blickpunkt, was man an den ersten Schüssen auch feststellen konnte. Dann kam bei ihr wieder die Ruhe rein. Sie beendete ihren Wettkampf mit 389 Ringen, wobei die letzten Schüsse jeweils eine Neun waren“, teilte der Vereinschef mit. Ihre Gegnerin wurde immer stärker und erzielte das gleiche Ergebnis. Nach dem Wettkampf folgte deshalb ein Stechen.

An Position drei gab Jens Hinrichs sein Debüt. Der Neuzugang hatte ein paar Probleme – auch mit den Einstellungen seiner Waffe. Sein Widersacher nutzte dies mit 386 Ringen zu einem sicheren Sieg. Die Erwartungen an Lesums Kevin Standhartinger waren schon recht groß, weil er in den vorausgegangenen Trainingswochen in hohen Dimensionen geschossen hatte.

Standhartinger erreichte zwar nicht ganz seine Trainingsergebnisse, offenbarte aber einen stabilen Wettkampf und brachte mit 386 Ringen seinen Punkt nach Hause. Der letzte „Schaafschütze“ Guido Flierbaum knüpfte trotz seines wochenlangen Ausfalls wegen einer Schulterverletzung annähernd an seine starken Zeiten an und gewann seinen Wettkampf mit starken 389:388 Ringen – jetzt stand es 2:2.

Also musste das Stechen zwischen Eyleen Heuwinkel und Camilla Hansen den Gleichstand brechen. Beide Schützinnen absolvierten eine zweiminütige Vorbereitung, ehe der Aufruf zum Laden des Sportgerätes erfolgte. Hansen legte schnell eine Neun vor. „Ihre Teamkollegen jubelten schon. Vielleicht war es auch eine Taktik, um Eyleen wissen zu lassen, dass eine Zehn geschossen wurde“, so Brenneke. Eyleen blieb aber eiskalt und sicherte ihren Farben mit einer Zehn den knappen Heimsieg.

Sportschützen Bremen – BSG Braunschweig II 4:1: Nach einer großen Pause lief das Heimteam gegen einen Liganeuling auf, der sich zuvor gegen den Mitaufsteiger SSV Kassau durchgesetzt hatte – Birgit Querfurth ersetzte Jens Hinrichs. Dies hatte zur Folge, dass Kevin Standhartinger und Guido Flierbaum jeweils um eine Position in der Setzliste vorrückten. „Es sollte eine Galavorstellung werden“, berichtete Brenneke. Nicklas Kildehøj wollte die Schlappe aus dem ersten Duell nicht auf sich sitzen lassen. Er blickte in den ersten drei Serien dreimal auf das optimale Ergebnis von 100 Ringen. „Dies wurde von den Zuschauern mit hochgezeigten 100er-Zetteln und lautem Jubeln honoriert“, informierte Brenneke. Mit 98 Ringen in der vierten Serie brachte er seinen Einzelerfolg unter Dach und Fach.

Eyleen Heuwinkel ließ ihrer Gegnerin mit 397 Ringe keine Chance. Kevin Standhartinger packte im Vergleich zum ersten Duell noch vier Ringe drauf. Dies zog ein erneutes Stechen am Ende des Wettkampfes nach sich. Guido Flierbaum bestätigte seine 389 Ringe und holte souverän seinen Einzelzähler. Somit waren die drei erforderlichen Punkte für den Sieg bereits im Sack. Birgit Querfurth verlor ihren Punkt trotz starker 385 Ringe. „Birgit zeigte jedoch, wozu sie in der Lage ist, auch wenn sie im Vorfeld immer sehr aufgeregt ist“, sagte Brenneke. Die 1959 Ringe aller fünf Sportschützen bedeuteten einen neuen Vereinsrekord. Der Druck im Stechen hielt sich für Kevin Standhartinger in Grenzen, weil die Sportschützen den Wettkampf schließlich schon gewonnen hatten. „Aber jeder Einzelpunkt kann am Ende der Saison noch wichtig sein. Deshalb hat Kevin noch einmal alles gegeben und im ersten Schuss gleich eine Zehn vorgelegt“, berichtete Brenneke.

Weitere Informationen

Ergebnisse

Sportschützen Bremen – SV Olympia Börm/Dörpstedt 3:2: Kildehøj – Mikkel Hansen 392:396; Heuwinkel – Camilla Hansen 389:389/10:9; Hinrichs – Hirsch 378:386; Standhartinger – Knaack 386:383; Flierbaum – Larsen 389:388; Sportschützen Bremen – BSG Braunschweig II 4:1: Kildehøj – Schwieger 398:384; Heuwinkel – Röttjer 397:387; Standhartinger – Weinreich 390:390/10:9; Flierbaum - Kiefer 389:378; Querfurth – Alrutz 385:392

Tabelle: 1. SB Freiheit II 10:0 Einzelpunkte/4:0 Mannschaftspunkte; 2. Sportschützen Bremen 7:3/4:0; 3. Sgi Steinkirchen 6:4/2:2; 4. SV Olympia Börm/Dörpstedt 5:5/2:2; 4. BSG Braunschweig II 5:5/2:2; 6. SV Ladekop 4:6/2.2; 7. SSV Kassau 3:7/0:4; 8. SV Stoppelmarkt 0:10/0:4 KH