Zoé Flettner ist durch ihren Bruder Kris vor rund drei Jahren zum BMX-Sport gekommen. An diesem Wochenende hofft sie beim Heimrennen am Oeversberg auf eine Finalteilnahme. (WK)

Zoé Flettner: Es ist wichtig, da ich vor den Rennen noch mal die Dinge üben kann, die ich im Training gelernt habe. Ich nutze es außerdem zum Aufwärmen, und es stärkt mich auch mental.

Wir fahren bereits am Sonnabend mit der ganzen Familie zum Oeversberg und übernachten dort im Wohnwagen. Am Sonntag stehe ich gegen acht Uhr auf, dann esse ich zum Frühstück ein Brötchen. Gegen 10 Uhr ziehe ich mich für das Training um. Wenn es gut läuft, fahre ich drei Vorläufe und ein Finale. Nach den Vorläufen ist meistens eine Pause für mich, da in meiner Altersklasse kein Halbfinale ausgetragen wird. Dann werde ich auf den ausgehängten Finallisten überprüfen, ob ich im Endlauf bin. Wenn ja, sehe ich, in welchem Rennen ich starten werde, und als Wievielte ich meinen Platz am Startgatter aussuchen darf. Nach den Siegerehrungen helfe ich noch ein bisschen beim Abbauen, bevor es wieder nach Hause geht.

Brustpanzer, Knieschoner, Helm und Handschuhe sind das Wichtigste. Dann habe ich noch ein Ersatz-T-Shirt, mindestens einen Ersatzschlauch und genügend Werkzeug, um zwischen den Rennen alles Mögliche reparieren zu können, im Gepäck. Was bei mir immer dabei ist, ist Traubenzucker.

Wie es dazu kam, weiß ich selber nicht so ganz genau. Ich kam aus der Kurve. Auf einmal wurde es ziemlich eng, und dann lag ich eigentlich schon auf dem Boden. Mein Rennen endete in Osnabrück im Krankenhaus mit einem Riss in der Leber.

Ich wollte direkt wieder fahren. Stürze passieren beim BMX-Sport, und es gibt Fahrer, die es schon viel schlimmer als mich getroffen hat. Na klar fährt man danach die ersten Runden erst einmal vorsichtig, aber sobald man sich wieder sicher fühlt, ist man wieder voll dabei.

Ich wärme mich vor jedem Lauf auf. Vor dem Vorstart rede ich dann noch mit ein paar Freunden. Das beruhigt mich immer sehr. Wenn dann unsere Reihe im Vorstart freigegeben ist, halte ich mich weiter warm. Auf dem Starthügel atme ich immer tief ein und aus und konzentriere mich auf das Rennen.

So genau kann ich das gar nicht sagen. Ich denke mir dann immer, was für eine Linie ich fahren werde und hoffe, dass niemand stürzt.

Es gibt Zeit, Situationen abzuwägen, auch wenn es nicht viel ist. Vor jeder Kurve denke ich drüber nach, wie ich am schnellsten durch die Kurve komme, ohne dass mich von hinten jemand überholt. Und wie ich bestenfalls noch jemanden überholen kann.

Am besten liegt mir die dritte Gerade, weil ich dort am meisten Geschwindigkeit aufbauen kann und andere mit diesem Teil nicht so gut klarkommen.

Mein Plan ist es eigentlich immer, ins Finale zu kommen. Starke Konkurrenten sind für mich letztendlich alle Fahrerinnen.

Ja, da gibt es sogar zwei. Anfang Juli ist die deutsche Meisterschaft in Stuttgart auf der neuen SX-Bahn und Mitte Juli nehme ich an der Weltmeisterschaft im belgischen Zolder teil.

Zur Person

Zoé Flettner

vom Vegesacker BMX-Club möchte am Sonntag beim vierten Lauf in der Nordcup-Serie den Finaleinzug schaffen. Zum Renntag auf dem Oeversberg erwartet ihr Verein über 250 Fahrer aus ganz Norddeutschland. Die 15-jährige Lizenzfahrerin aus Loxstedt startet in der Klasse Girls 15 bis 16.

Zur Sache

Rennen im Minutentakt

Aufgeheizte Stimmung wird an diesem Sonntag beim vierten Lauf in der Nordcup-Serie auf der BMX-Bahn am Oeversberg herrschen. Über 250 Sportler werden erwartet, die im Minutentakt über den Parcours in Grohn rasen und das Publikum mit spannenden Rennen und hohen Sprüngen begeistern werden. Rings herum treffen sich die Aktiven, Trainer und Interessierte zum Fachsimpeln, Anfeuern und um sich bei Kaffee, Kuchen oder Gegrilltem zu stärken. Ausgeschrieben sind Rennen in allen Altersklassen für Beginners und Lizenzfahrer. „Die jüngsten Teilnehmer sind fünf Jahre alt. Der Älteste ist 70“, berichtete die Pressesprecherin des Vegesacker BMX-Clubs, Esther Meerjanssen-Flettner. Bevor zum ersten Vorlauf um 12 Uhr das Startgatter fällt, haben die Radsportler Gelegenheit, sich auf der Bahn einzufahren. Das Training beginnt um 10.30 Uhr. Zuschauer haben freien Eintritt.