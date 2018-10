Der Führungstreffer von Behar Ramadani (am Ball) ließ den TSV Lesum-Burgdamm auf eine Überraschung hoffen. (Maximilian von Lachner)

Lesum. „Das war im Vergleich zur Vorwoche eine Leistungssteigerung um 70 Prozent“, lobte Co-Trainer Horst Diessel unmittelbar nach dem Schlusspfiff. Zwar hatte der TSV Lesum-Burgdamm das Heimspiel in der Fußball-Landesliga gegen den Titelkandidaten SV Hemelingen mit 1:4 verloren. Doch wie sich die Nordbremer vor allem in der ersten Halbzeit präsentierten, darf sie für den Kampf gegen den Abstieg hoffen lassen.

Rund 40 Minuten lang lag auf dem Heidberg eine Überraschung in der Luft. Mit 1:0 führte das Schlusslicht gegen den hohen Favoriten aus Hemelingen. Und das nicht einmal unverdient, denn die Nordbremer standen bis dahin kompakt in der Abwehr. Die Ballbesitz-Anteile fielen zwar zu rund 70 Prozent zugunsten der Hemelinger aus. Doch sie agierten zu kompliziert und deshalb wirkungslos.

Wie Effektivität funktioniert, zeigten die Gastgeber. Nachdem sie den Ball im Mittelfeld abgefangen hatte, schickte Matheus Wild seinen Kollegen Behar Ramadani mit einem Steilpass auf die Reise. Der sprintete noch 20 Meter in Richtung Hemelinger Kasten und traf dann aus rund 28 Metern zum Führungstor ins untere rechte Toreck. Der Aufstiegskandidat lag überraschend zurück, zeigte sich aber kaum beeindruckt und verstärkte die Angriffsbemühungen. Doch die Heidberger zeigten an diesem Sonnabend eine grundsolide Abwehrarbeit. Insbesondere Veton Maliqi räumte auf wie einst Destry im gleichnamigen Western. Zudem ließen die Lesumer die Gäste immer wieder ins Abseits laufen und Torwart Dominik Diessel präsentierte sich als sicherer Rückhalt des Schlusslichts.

Doch als das gut eingestellte Team von Trainer Bayram Özkul die 1:0-Führung mit in die Halbzeit zu nehmen schien, fing es sich doch noch den Ausgleich ein. Einen Freistoß von Clinton-William Helmdach verwertete Sönke Voss am langen Pfosten per Kopf zum 1:1.

Die Frage, ob die Nordbremer dem offensiven Druck der Hemelinger auch in der zweiten Halbzeit würden standhalten können, wurde schnell beantwortet. Vom ehemaligen Bremen-Liga-Spieler Femi Lepe, der schon für den TuS Schwachhausen und den Blumenthaler SV Tore schoss. Mit seinen Treffern in der 49. und in der 70. Minute brachte der 26-Jährige seine Mannschaft in Front. Fünf Minuten vorher hatte Neuzugang Carsten Eckinger den scheinbar sicheren Ausgleich für die Gastgeber verpasst. Nach einem Sprint auf der rechten Außenbahn legte Behar Ramadani mustergültig für Eckinger auf. Doch dessen Schuss aus Nahdistanz konnte Hemelingens Verteidiger Philip Kahrs für seinen bereits geschlagenen Keeper Steven Urban vor der Linie abwehren. „Das 2:2 hätte uns noch einmal Auftrieb gegeben“, trauerte Bayram Özkul der Großchance nach.

Nach dem dritten Gegentor war die Luft bei den Gastgebern indes raus, fiel der Treffer von Clinton William-Helmdach zum 4:1-Endstand für die Gäste zwangsläufig (80.). Dennoch gefiel dem Lesumer Trainer nach eigenen Worten gut, was er über weite Strecken gesehen hatte. Allererdings, so Özkul, besitze sein Team noch immer nicht genug Kraft für 90 Minuten. Hemelingens Trainer Günter Tuncel bescheinigte den Heidbergern gleichwohl einen couragierten Auftritt. „Die haben das streckenweise richtig gut und uns das Leben schwer gemacht“, sagte Tuncel.