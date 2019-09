Musste im Derby gegen DJK Blumenthal zweimal hinter sich greifen: Lemwerders Schlussmann Mustafa Kaya. (Christian Kosak)

Lemwerder. Ein guter Saisonstart sieht anders aus: Auch im vierten Spiel konnte Fußball-Landesligist SV Lemwerder nichts Zählbares verbuchen. In einem über weite Strecken ausgeglichenen Derby gegen DJK Germania Blumenthal ging die Mannschaft von Trainer Edu Yakan als Verlierer vom eigenen Platz, weil die Gäste zwei Standards zu einem 2:0-Auswärtserfolg nutzen. Gäste-Coach Aydin Pecyalcin lobte seine Mannschaft für ihre kompakte und konzentrierte Vorstellung über 90 Minuten.

Die Ausgangslage war für beide Nordteams nicht ohne Brisanz. Die Wesermarsch-Elf wollte nach den drei verlorenen Spielen gegen Melchiorshausen, Komet Arsten und Grohn zuhause unbedingt drei Punkte gewinnen, um die Abstiegsränge zu verlassen. Und die Blumenthaler hatten sich die Wiedergutmachung für die 1:2-Heimpleite vor einer Woche gegen OT Bremen vorgenommen. Allerdings waren beide Mannschaften in den ersten 45 Minuten zunächst einmal darauf bedacht, Gegentore zu vermeiden. Die Abwehrreihen der Lokalrivalen bestimmten denn auch das Geschehen auf dem Rasenplatz und ließen den gegnerischen Angreifern wenig Spielraum. Nur in der 23. Minute tauchte Lemwerders Ibrahim Almohammad einmal ungehindert im Strafraum der Gäste auf, konnte den Ball aber nicht im Kasten unterbringen. Das torlose Unentschieden zur Halbzeit habe dem Spielverlauf insgesamt entsprochen, zogen Edu Yakan und Aydin Pekyalcin übereinstimmend Zwischenbilanz.

Und auch nach dem Wiederanpfiff änderte sich das Bild auf dem Rasen zunächst kaum. Wie aus heiterem Himmel gingen die Gäste dann in der 50. Minute in Führung. Veyis Albayrak hatte einen Eckball maßgerecht auf den Kopf von Mamadou Sow gezirkelt, der ihn unhaltbar für Lemwerders Keeper Mustafa Kaya in die Maschen drückte. „Eine Standardsituation, die uns überhaupt nichts ins Konzept passte“, ärgerte sich Edu Yakan. Verständlich, denn mit dem Führungstor im Rücken konnten die Blumenthaler den Sicherheitsgang einlegen und den Ball lange in den eigenen Reihen halten. Dabei absolvierten vor allem die beiden DJK-Sechser Veyis Albayrak und Mamadou Sow ein großes Laufpensum.

Gleichwohl versuchten die Gastgeber, zumindest den Ausgleich zu erzwingen. „Den wir verdient gehabt hätten“, analysierte ihr Trainer nach dem Abpfiff. Allerdings war die Hoffnung, zumindest einen Punkt zuhause zu behalten, in der 70. Minute wie eine Seifenblase geplatzt. Nach einer Regelwidrigkeit der Gastgeber entschied der Unparteiische auf Freistoß für die Mannschaft vom Burgwall. Und Abdullah Tiras zirkelte den Ball aus halblinker Position und rund 20 Meter Entfernung zur 2:0-Führung in den oberen Torwinkel des SVL-Gehäuses. Abermals war Torhüter Mustafa Kaya machtlos, weil sich der Ball über seine ausgestreckten Fäuste hinweg ins Netz senkte. Lemwerders Trainer nahm seinen Schlussmann in Schutz: „Um einen solchen Schuss zu halten, ist Mustafa schlicht zu klein gewachsen.“

Nach dem zweiten Treffer der Blumenthaler war die Partie am Sonntagnachmittag entschieden. In den letzten 20 Minuten präsentierten sich die DJK-Reihen fest geschlossen und blockten die anstürmenden Gastgeber immer wieder geschickt ab. Freute sich Aydin Pecyalcin nach dem Schlusspfiff: „Das war eine sehr gute Mannschaftsleistung.“ Die den Blumenthalern zum Sprung auf den siebten Tabellenplatz verhalf, während die Wesermarsch-Elf noch punktlos vorerst im Tabellenkeller verbleibt.