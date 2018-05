Das LTV-Team um die Mannschaftsführerin Stephanie Suhren (links) und Anika Langpaap (Nummer fünf) erwischte in der Begegnung gegen den Ohligser TV nicht den besten Tag. (ANDREAS KALKA)

Lemwerder. Der Feldsaison-Auftakt des Lemwerder TV in der 2. Faustball-Bundesliga Nord kann eigentlich als sehr gelungen bezeichnet werden. Nach den beiden Erfolgen gegen den Wardenburger TV (3:1) und TuS Halden-Herbeck (3:0) ließ das LTV-Team um das Trainerduo Sandra Weigt/Artur Dick (Patrick Bartelt war parallel mit den Verbandsliga-Herren im Einsatz) am zweiten Spieltag einen Sieg und eine Niederlage folgen.

Erneut vor heimischer Kulisse behaupteten sich die Lemwerderanerinnen im ersten Spiel gegen den Vorletzten TK Hannover II mit 3:0 Sätzen. Gegen den Drittplatzierten Ohligser TV ließ der Gastgeber dann eine 1:3-Niederlage folgen. Zuvor bezwangen die Hannoveranerinnen den Ohligser TV mit 3:0 (11:2, 11:9, 12:10).

Lemwerder TV – TK Hannover II 3:0 (11:5, 11:5, 11:6): Es lief in dieser Begegnung für Lemwerder alles wie am Schnürchen. Hochkonzentriert gingen sie im Sport-und Freizeitzentrum zu Werke und kamen auch mit den Windbedingungen gut zurecht. Das Team um die Mannschaftsführerin Stephanie Suhren leistete sich kaum Fehler und versuchte schnell zu spielen – das klappte vorzüglich. So brauchten die LTV-Trainer Arthur Dick/Sandra Weigt in dieser Partie kaum personell etwas zu verändern. Nur im zweiten Durchgang wurde in der Defensiv-Abteilung Kira Hoffmann für Stephanie Suhren eingewechselt. Den ersten Satz gewann der Lemwerder TV dann auch in souveräner Manier mit 11:5.

Auch im zweiten Durchgang ließen sie nicht besonders viel anbrennen und setzten sich ebenfalls mit 11:5 durch. In Satz drei ließ dann Lemwerder einen gegnerischen Punkt mehr zu und behielt letztlich mit 11:6 die Oberhand. Andrea Besser (Angaben) und Anika Langpaap (Rückschlag) spielten in diesem siegreichen Spiel vorne – Darja Seemann in der Mitte. Saskia Gelhaus und Stephanie Suhren wurden in der Abwehr eingesetzt.

"Gegen die junge Mannschaft aus Hannover war dieser Sieg schon einkalkuliert. Wir glänzten im Selbstaufbau und leisteten uns nur wenige Fehler", äußerte sich die LTV-Trainerin Sandra Weigt nach dem dritten Saisonerfolg.

Lemwerder TV – Ohligser TV 1:3 (11:8, 7:11, 7:11, 8:11): So hätte es aus Sicht des Lemwerder TV natürlich weitergehen können. "Im Vergleich zur Partie gegen Hannover II war das komplett für uns aber eine andere Begegnung", meinte Sandra Weigt. Das LTV-Team vertraute auf die Aufstellung wie gegen Hannover II und gewann auf der besseren Spielseite auch Durchgang eins mit 11:8. Doch plötzlich lief bei Lemwerder nicht mehr viel zusammen. "Der Ohligser TV ist ja bekannt für seinen aggressiven Spielbau und freut sich auch lautstark über die gegnerischen Fehler", berichtete Sandra Weigt. Das sehr starke OTV-Team kaufte dem Lemwerder TV quasi ab dem zweiten Satz den Schneid ab.

"Wir sind sportlich in ein Loch gefallen und waren mit unseren Nerven komplett zu Fuß", ärgerte sich Sandra Weigt. So zog der Ohligser TV nach dem 0:1-Satzrückstand komplett sein Spiel durch und war auch mit direkten Punkten gegen den Zweitplatzierten LTV erfolgreich. Der OTV schaffte mit einem 11:7-Sieg den Ausgleich und ging mit einem weiteren Erfolgserlebnis im dritten Durchgang mit 2:1 in Führung (11:7). Im personellen Bereich versuchte Lemwerder alles, um die Wende noch zu schaffen – vergeblich. Mit sehr variablen Angriffsschlägen hielt der OTV Lemwerder weiter in Schach. Da auch im vierten Satz der Lemwerder TV nicht mehr zu seinem Rhythmus fand, konnte sich so der Ohligser TV letztlich über einen verdienten 3:1-Sieg freuen.

"Das war einfach nicht unser Tag. Wir konnten zum Schluss nichts mehr bewegen und die Spielerinnen agierten insgesamt zu verkrampft. Wenn wir hier so wie gegen den Wardenburger TV gespielt hätten, wäre bestimmt in dieser Begegnung mehr möglich gewesen", sagte Sandra Weigt.

Mit 6:2 Punkten belegt der Lemwerder TV nach zwei Spieltagen den zweiten Platz. Das LTV-Team hat nun eine knapp dreiwöchige Pause. Erst am Sonntag, 3. Juni, geht es für sie beim TuS Halden-Herbeck weiter. Im ersten Spiel trifft die Weigt-Truppe auf den Gastgeber. Im Anschluss misst sich Lemwerder bei diesem ersten Rückrunden-Spieltag noch mit dem Wardenburger TV.

Lemwerder TV: Suhren, Langpaap, Besser, Gelhaus, Hoffmann, Darja und Janika Seemann.