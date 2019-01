Eroberten mit einer durchwachsenen Leistung und 2:2 Punkten die Führung in der Faustball-Regionalliga: die Männer des Lemwerder TV. (Christian Kosak)

Lemwerder. Jetzt ist Aufsteiger Lemwerder TV in der Faustball-Regionalliga der Männer der Gejagte. Obwohl sich die Mannschaft von Trainer Uwe Kienast beim Spieltag in Hannover mit 2:2 Punkten begnügen musste, rückte sie auf den ersten Platz vor. Denn der Ahlhorner SV II und der TV Brettorf III, die vor dem fünften Spieltag mit dem Lemwerder TV ein punktgleiches Führungstrio gebildet hatten, verloren im Fernduell jeweils beide Begegnungen.

Die Ausgeglichenheit in der Liga sorgt an den verbleibenden drei Spieltagen somit für extrem viel Spannung in dem Aufstiegskampf. Die Mannschaften auf den Rängen eins bis sechs trennen nur zwei Zähler. „In der Regionalliga kann wirklich jeder jeden schlagen“, erklärte Uwe Kienast, der natürlich nichts gegen die Niederlagen von Brettorf und Ahlhorn einzuwenden hatte. Aber mit der Vorstellung seines Teams war er nur sehr eingeschränkt zufrieden: „Ich freue mich über die 2:2 Punkte, sehe aber auch, dass wir schnell wieder intensiv ins Training einsteigen müssen, um unser vorhandenes spielerisches Potenzial souveräner präsentieren zu können.“ In den Schulferien hatte die LTV-Männer wegen der Hallenschließung nur eine Trainingseinheit absolviert.

Lemwerder TV – TuS Bothfeld 0:3 (7:11, 6:11, 9:11): Mit Patrick Bartelt (Angabe), Daniel Bartelt (Rückschlag), Matti Kienast (Mitte) und Patrick Suhren sowie Julian Aust in der Abwehr wirkte der LTV zwar konzentriert, fand aber überhaupt nicht den Spielrhythmus. Uwe Kienast bezeichnete die Angaben seines Teams als halbherzig und die Abwehrarbeit teilweise zu steif. „Wir kamen in allen Mannschaftsteilen gegen die knallhart geschlagenen Bällen gefühlt einen Schritt zu spät“, stellte der LTV-Trainer fest. Da Bothfeld auch den zweiten Satz diktierte, ruhten die Hoffnungen auf einer Wende im dritten Durchgang.

Mit Matti Kienast im Angriff und Daniel Bartelt in der Mitte stellte Uwe Kienast etwas um, und die jetzt auf Betriebstemperatur laufenden LTV-Männer gestalteten den Durchgang offen. Beim Stand von 9:9 besiegelten zwei von Patrick Bartelt knapp ins Aus geschlagene Bälle den Satz- und Matchverlust. „Beim 9:9 hatten wir zwei Topvorlagen, die einem Siebenmeter beim Handball glichen, konnten diesen Vorteil aber nicht nutzen“, trauerte Uwe Kienast dem möglichen Satzgewinn nach. Danach ging es für ihn darum, den Blick nach vorne zu richten und das 0:3 abzuhaken: „Zur Kenntnis genommen und schnellstmöglich vergessen.“

Lemwerder TV – TSV Burgdorf 3:2 (11:5, 9:11, 11:6, 12:14, 11:7): Die Hereinnahme von Sebastian Drees für Julian Aust erwies sich als wirkungsvoll. „Er zeigte tolle Abwehrparaden und gab so dem Team die Sicherheit zurück“, stellte Uwe Kienast fest. Die Mitspieler ließen sich von seiner Leistung mitreißen, kämpften um jeden Punkt und der LTV kam über 3:2 und 8:2 zum Satzerfolg. Im enger verlaufenen zweiten Durchgang gelang es dem LTV nicht, die gut vorgelegten Bälle zu veredeln. Nach zwei Angriffsfehlern kam schließlich eine gewisse Unruhe auf und der Satz war wenig später futsch. Über den Beginn des dritten Satzes geriet Uwe Kienast geradezu ins Schwärmen: „Unserem Team gelang alles. Wir erarbeiteten uns Punkt um Punkt und blieben in allen Situationen cool und überlegt.“ Über 6:0 und 7:2 ging es zur 2:1-Satzführung für den LTV. Die LTV-Männer nahmen den Schwung mit in den vierten Satz und sahen bei der 10:5-Führung wie der sichere Sieger aus. Doch plötzlich klappte beim LTV nichts mehr. Zwei Fehlangaben und eine unsaubere Ballannahme machten die Burgdorfer Fans munter, die laut Uwe Kienast jetzt jeden LTV-Fehler frenetisch beklatschten.

Beim Stande von 10:9 nahm Uwe Kienast eine Auszeit, um den Fokus auf die Angabe zu richten. Der Ball fand dann zwar die Lücke zwischen Mittelmann und Abwehrspieler, landete aber zehn Zentimeter im Aus – 10:10. Nachdem auch Matchball Nummer sechs nicht verwertet worden war, ging es mit einem 12:14 in den Entscheidungssatz.

Nach einem passablen Start (3:1) ließ die Konsequenz im Abschluss nach. Auf den 4:6-Halbzeitrückstand reagierte Uwe Kienast mit einem Wechsel: Daniel Bartelt wurde aus dem Spiel genommen, Matti Kienast übernahm die Angriffsposition und Julian Aust wechselte in die Mitte. Kienast: „Wir wollten neue, druckvolle Akzente setzen.“ Da die gegnerische Angabe fortan perfekt entschärft wurde, wendete Lemwerder das Blatt. Die kurzen Bälle erhechtete Patrick Bartelt, die langen nahmen Sebastian Drees und Patrick Suhren teilweise spektakulär an.

Anschließend legte Julian Aust für Matti Kienast auf, der mit Prellern vor dem gegnerischen Angreifer mehrfach Erfolg hatte. Der Siegesschlag zum 11:7 war erlösend und wurde nach diesem wechselhaften Spielverlauf lautstark bejubelt.