Der Einsatz lohnte sich: Annika Langpaap und Co. stiegen mit dem Lemwerder TV in die 1. Bundesliga auf. (Maximilian von Lachner)

Lemwerder. Fernab der Heimat, nämlich auf der Anlage des Ohligser TV in Wuppertal, belegte die LTV-Frauen in der Aufstiegsrunde hinter dem Ausrichter und vor dem SV Düdenbüttel den zweiten Platz und schafften damit den Sprung ins Oberhaus.

„Das Trainertrio ist super stolz auf die Mädels“, erklärte Patrick Bartelt, der gemeinsam mit Arthur Dick und Sandra Weigt für die Betreuung zuständig ist. Der erste Anlauf Richtung 1. Bundesliga war 2015 gescheitert, nun befindet sich der LTV auf dem ersten Gipfel. In der kommenden Hallensaison will der LTV einen weiteren erklimmen und ebenfalls an die Tür zur 1. Bundesliga klopfen. „Unsere Frauen waren schon immer ein wenig mehr für die Halle als fürs Feld, so kann das Ziel – ein Erreichen der Aufstiegsrunde – durchaus genannt werden“, blickte Patrick Bartelt am Tag des größten Erfolges der Vereinsgeschichte schon in die Zukunft.

Bei der Aufstiegsrunde in Wuppertal, bei der der TSV Wangersen wegen des nicht erfüllten Verlegungswunsches auf Sonntag verzichten musste, schöpften die LTV-Frauen ihr spielerisches Potenzial zwar nicht voll aus, bewiesen aber Nervenstärke. Denn nach der Niederlage gegen den Ohligser TV standen sie mit dem Rücken zur Wand und mussten gegen Düdenbüttel unbedingt gewinnen.

Lemwerder TV – Ohligser TV 1:3 (9:11, 11:5, 8:11, 13:15): Der Plan war klar. Der LTV wollte mit einem Sieg in die Aufstiegsrunde starten und sich bei dieser Gelegenheit gleich für die beiden Niederlagen in der Punktspielrunde revanchieren. Doch das Vorhaben scheiterte, weil der LTV im Angriff nicht genügend Druck erzeugte und den vierten Satz unglücklich und unnötig verlor.

Der LTV startete mit Stephanie Suhren an der Angabe, Andrea Besser im Rückschlag, Darja Seemann im Zuspiel sowie Janika Seemann und Saskia Gelhaus in der Abwehr. Die Mannschaften tasteten sich zunächst einmal ab, um zu schauen, wie es um die jeweilige Tagesform bestellt ist. Der knappe Ausgang des ersten Satzes zeigte, dass sich zwei Gegner auf Augenhöhe gegenüberstanden. Im zweiten Satz mit der Sonne im Rücken blühten die LTV-Frauen auf. Die Abwehr stand und die Mitte stellte schöne Vorlagen, die sich gut verwandeln ließen. Der Satz ging einigermaßen deutlich an den LTV.

Der dritte Satz lief dann nicht wie geschmiert. „Wir konnten nicht richtig Druck mit den Angaben erzeugen und bissen uns oft mit dem Rückschlag in der gegnerischen Abwehr fest“, stellte Patrick Bartelt, der mit kämpferischen Einstellung allerdings zufrieden war, fest.

Im vierten Satz, wieder mit der Sonne im Rücken, sprach wieder einiges für den LTV. Jetzt mit Anika Langpaap im Zuspiel und wechselnden Angaben von Andrea Besser und Stephanie Suhren entfaltete der Angriff abermals nicht die erhoffte Wirkung, und der LTV lag mit 3:6 zurück. Eine Auszeit half, Lemwerder verkürzte auf 6:7. Dann war wieder Ohligsen am Drücker und besaß beim 10:7 Matchbälle. Doch der LTV konterte noch einmal. „Alle Teile der Mannschaft wollten was reißen und kämpften unermüdlich bis zum 11:10“, war Patrick Bartelt von dieser Phase der Partie begeistert. Danach wurden die Bälle bis zum 13:13 abwechselnd vergeben. „Eine Fehlangabe und ein Punkt der Gegner aus dem Rückschlag machten uns den Satz leider kaputt“, musste Bartelt wenig später ernüchtern feststellen.

Lemwerder TV – SV Düdenbüttel 3:1 (7:11, 11:6, 11:7, 11:9): Im zweite Spiel musste also ein Sieg her. Der LTV begann mit Anika Langpaap im Zuspiel, Andrea Besser und Stephanie Suhren im Angriff, Janika Seemann und Saskia Gelhaus in der Abwehr. „Der erste Satz war wie verhext“, blickte Bartelt auf ein 0:5 zurück: „Die Niederlage steckte in den Köpfen, wir waren absolut nicht wach und alle erschrocken, was da gerade passierte.“ Dem 1:7 folgte eine Auszeit und ein Wechsel der Angabe an. Der LTV kam etwas in Schwung und betrieb mit dem 7:11 Schadensbegrenzung.

„Ab jetzt musste es wieder laufen, das stand fest“, wusste Patrick Bartelt, dass sich der LTV am Abgrund bewegt. Bis zum 4:4 tat sich der LTV weiterhin schwer, doch dann befreite er sich. Darja Seemann übernahm die Mitte, um die Vorlagen wieder an die Leine heranzubringen, genau das hatte in den ersten beiden Sätzen gefehlt. Anika Langpaap ging an den Rückschlag und entlastete damit auch Andrea Besser. Die Abwehr stand felsenfest, auch in Satz zwei schon. Ohne vorne zu glänzen gelang die 2:1-Satzführung. Im vierten und letzten Satz zeigte der LTV erneut eine sehr gute Abwehrarbeit und die Vorlagen kamen ordentlich an die Leine. „Aber der gute Abschluss ließ oftmals drei, vier Anläufe auf sich warten. Daran müssen wir unbedingt arbeiten“, resümierte Patrick Bartelt. Zahlt sich die angekündigte Trainingsarbeit aus, dann kann sich der LTV möglicherweise in der Hallenrunde belohnen und das nächste Kapitel in der Vereinsgeschichte schreiben.

Zur Sache

Doppelte Aufstiegsfreude

Beim Lemwerder TV gab es am Wochenende aber nicht nur den Aufstieg der Frauen in die 1. Faustball-Bundesliga Nord zu bejubeln. Auch den mehrere Wochen in der Warteschleife hängenden Männern übermittelte Staffelleiter Oliver Betker die gute Nachricht, dass sie den direkten Aufstieg in die Regionalliga Nord geschafft haben. Die Mannschaft von Trainer und Abteilungsleiter Uwe Kienast hatte sich so lange gedulden müssen, weil die Saison in den höheren Klassen noch nicht beendet war. Als dann aber feststand, dass der TSV Wangersen den Aufstieg in die 2. Bundesliga geschafft hat und SV Moslefehn III nicht aufsteigen kann, weil Moslesfehn II in der Regionalliga geblieben ist, war der Weg zum direkten Aufstieg für Lemwerder frei. Der LTV hatte in der Verbandsliga hinter Moslesfehn II mit 24:4 Punkten den zweiten Platz belegt.