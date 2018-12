Die Angreiferin Anika Langpaap (Lemwerder TV) erreichte mit ihren Teamkolleginnen am fünften Spieltag in der 2. Faustball-Bundesliga Nord der Frauen in Wardenburg 2:2 Punkte. Nach dem Erfolg gegen TV Brettorf II konnte das LTV-Team gegen Bayer 04 Leverkusen den Hinrundensieg am zweiten Advent nicht wiederholen. (Jörg Suhren)

Lemwerder. Eigentlich wollte der Lemwerder TV am fünften Spieltag in der 2. Faustball-Bundesliga Nord der Frauen in der Sporthalle Wardenburg mit zwei Siegen den Platz an der Tabellenspitze festigen. Eigentlich – doch am Ende sprangen für das Team um Arthur Dick 2:2 Punkte heraus. So konnte sich das LTV-Team nach dem 3:1-Erfolg gegen den TV Brettorf II im zweiten Spiel nicht gegen den nun punktgleichen Tabellennachbarn Bayer 04 Leverkusen durchsetzen.

Lemwerder TV – TV Brettorf II 3:1 (11:6, 11:4, 7:11, 11:2): Am zweiten Spieltag klappte es gegen die Brettorferinnen wesentlich besser, doch bereits bei diesem Auftritt machte sich bei den Dick-Schützlingen auch der personelle Engpass bemerkbar. Da neben Andrea Besser, auch Kira Hoffmann passen musste, war aber wenigstens auch noch Nicole Zabka (LTV II) mit an Bord. Dieses machte sich in den ersten beiden Durchgängen noch nicht so bemerkbar. Nach dem 11:6 zu Beginn ließ der Lemwerder TV in Durchgang zwei nur vier gegnerische Punkte zu. Anders sah es im dritten Satz aus, als das Wesermarsch-Team sich mit 7:11 beugen musste.

Wieder auf Kurs gekommen

Es musste etwas passieren, damit die LTV-Mannschaft wieder auf Kurs kommen konnte. Es passierte auch etwas... – weil laut Arthur Dick der Ehrgeiz wieder da war. „So waren wir nun durch die Bank dominierend“ (Dick). Der Lemwerder TV spielte in dieser Begegnung im Angriff mit Anika Langpaap, Stephanie Suhren (Angaben), Darja Seemann (Zuspiel), Janika Seemann und Saskia Gelhaus in der Abwehr.

Lemwerder TV – Bayer 04 Leverkusen 0:3 (9:11, 9:11, 8:11): Es war schon eine knappe Kiste. Alle drei gespielten Durchgänge waren hart umkämpft – gingen aber letztlich alle an die Leverkuserinnen. Schon beim Hinspiel schenkten sich beide Teams nicht viel. Im Gegensatz zum 3:1-Sieg fehlten dem Lemwerder TV dieses Mal aber einfach die Variationsmöglichkeiten. „Es fehlte bei uns auch das gewisse Etwas. Vor allem in den jeweiligen Endphasen im Angriff der Wums. Wir haben hier nur versucht die Bälle in die Ecken zu spielen“, berichtete nach dem Abpfiff der LTV-Trainer Arthur Dick. Im ersten Satz nahm der Lemwerder TV einen Wechsel vor und tauschte die Positionen von Saskia Gelhaus (Mitte) und Darja Seemann (Abwehr) – doch das klappte nicht (3:9). Als Gelhaus wieder hinten spielte, startete das LTV-Team eine tolle Aufholjagd und konnte zum 9:9 ausgleichen. Die beiden letzten Punkte machte dann aber Leverkusen.

In Durchgang zwei lag Lemwerder zwar wieder in Rückstand (0:3), kämpfte sich aber schnell wieder heran (6:6). Kurze Zeit später hieß es wieder 9:9 und erneut hatte das Dick-Team kein Glück (9:11). Als dann im dritten Satz, nach dem 0:3-Rückstand, auch noch Saskia Gelhaus (Handverletzung) den Platz für Nicole Zabka (Angaben) räumen musste, sprach vieles für eine schnelle Kiste der Leverkuserinnen.

Doch der Lemwerder TV wehrte sich sehr tapfer und glich wieder aus (3:3/7:7). Konnte das Wesermarsch-Team sogar noch für die Wende sorgen, weil in diesem dritten Satz die LTV-Mannschaftsführerin Stephanie Suhren in der Abwehr für Saskia Gelhaus spielte und wiederholt die Bälle in gekonnter Manier nach vorne brachte? Nein – nicht ganz. Nach dem 9:9-Gleichstand revanchierte sich letztlich Bayer 04 Leverkusen für die knappe Hinspielniederlage.

„Ich bin mit den 2:2 Punkten zufrieden, weil wir in der Annahme und im Zuspiel gut spielten. Doch im Angriff agierten wir letztlich einfach nicht druckvoll genug. Die Auswechslung von Saskia war eine reine Vorsichtsmaßnahme“, äußerte sich Arthur Dick.

Lemwerder TV: Suhren, Darja Seemann, Langpaap, Gelhaus, Janika Seemann, Zabka.