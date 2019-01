Auch diesen Ball kann die LTV-Spielerin Janika Seemann (links) in der siegreichen Heimbegegnung gegen den Ohligser TV gekonnt in Richtung Leine bringen. (Maximilian von Lachner)

Lemwerder. Die Chance war da für den Lemwerder TV, den Abstand zu Rang eins in der 2. Faustball-Bundesliga Nord der Frauen zu verkürzen. Gaben doch die Ohligserinnen am sechsten Spieltag im Sport- und Freizeitzentrum Lemwerder ihre Visitenkarte ab. Und diese Chance nutzte der Gastgeber, ohne die aus Krankheitsgründen fehlende Darja Seemann, mit Bravour – und kämpfte in dieser ersten Begegnung vor 50 begeisterten Zuschauern verbissen um jeden Ball.

Es lohnte sich, denn gegen den Ohligser TV und TV Voerde siegten sie jeweils mit 3:1. Da der OTV sieglos blieb und der Wardenburger TV überraschend mit 2:3 gegen Voerde verlor, sind jetzt gleich vier Mannschaften punktgleich mit 18:6 Punkten vorne.

Lemwerder TV – Ohligser TV 3:1 (11:9, 13:15, 11:9, 11:8): „Wir sind in den entscheidenden Phasen ruhig geblieben und zeigten eine gute Teamleistung. Deshalb hat es bei uns gut funktioniert und so haben wir auch verdient gewonnen“, meinte LTV-Abwehrspielerin Kira Hoffmann, die mit ihrer Leistung zufrieden war, aber auch mit der Vorstellung von Andreas Besser. „Sie war lange verletzt und nach ihrer Einwechslung sofort 100 Prozent im Spiel. Das hat uns auf jeden Fall geholfen“, sagte Hoffmann. Die Schlagfrau Besser – im vierten Satz für die nicht schlecht spielende Anika Langpaap eingewechselt – war es auch, die in der entscheidenden Phase dem LTV-Spiel den nötigen Impuls gab. Die routinierte Rechtshänderin griff viel mit Auge an und servierte die Angriffsbälle auch wiederholt zwischen die OTV-Abwehr.

Starke Stephanie Suhren

Kein Wunder, dass letztlich in diesem Durchgang Besser den Deckel zum entscheidenden 11:8-Erfolg drauf machte. Mit Janika Seemann, Kira Hoffmann (Abwehr), Saskia Gelhaus (Mitte), die trotz einer Handverletzung mitspielte, Stephanie Suhren (vorne rechts) und Anika Langpaap (vorne links) ging der LTV in diese Begegnung. Im ersten Satz sorgte vor allem Lemwerders Mannschaftsführerin Stephanie Suhren mit ihren Angaben dafür, dass die Partie ausgeglichen blieb. Mit einem viel umjubelten Roller-Angriffsball gelang dann Annika Langpaap die 9:7-Führung.

Dieses Zwei-Punkte-Polster reichte dem Gastgeber für die 1:0-Führung (11:9). In Durchgang zwei minimierte der Ohligser TV seine Fehlerquote und hatte viel Erfolg mit den kurzen Bällen – nicht in Reichweite der schnellen Stephanie Suhren. Nach einem 12:12-Gleichstand sorgte dann die OTV-Angriffsspielerin Lea Maus für den 1:1-Satzausgleich (15:13). Abwechslungsreich ging es weiter, beide Mannschaften schenkten sich nichts. Nach einer Auszeit konnten die Lemwerderanerinnen dann dank Anika Langpaap und Stephanie Suhren (super Angabe zum 11:9) mit 2:1 in Front gehen. Es folgte im vierten Satz das erfolgreiche Comeback von Andrea Besser und das Happy End in dem LTV-Sportzentrum.

Lemwerder TV – TV Voerde 3:1 (11:6, 11:8, 9:11, 11:7): Nach dem Coup gegen den Ex-Spitzenreiter Ohligser TV spielte der Gastgeber zu Beginn souverän auf. „Steffi hat hier sehr schöne Angaben gemacht und wir haben auch aus dem Rückschlag ein paar schöne Punkte erzielt“, freute sich Patrick Bartelt, der an diesem Spieltag mit Arthur Dick das Team coachte. In Satz zwei feierte dann die junge Marie Seemann in der Abwehr ihr Punktspiel-Debüt.

Im Vergleich zum ersten Spiel wurde Saskia Gelhaus aus der Mitte rausgeholt, die im dritten Durchgang wieder für Janika Seemann eingewechselt wurde – Marie Seemann blieb in der Mitte. Nach der knappen 2:1-Führung ließ der Gastgeber in Satz vier nicht mehr so viel anbrennen. „Gegen Ohligsen war Andrea Besser mit ihrer Erfahrung für uns schon sehr wichtig. Auch das Debüt von Marie Seemann ist gelungen“, so Bartelt.

Nun wartet auf Lemwerder eine knapp zweiwöchige Spielpause, bevor der Abschlussspieltag auf dem Programm steht. Hier reist das LTV-Team am Sonntag, 3. Februar (Beginn 11 Uhr), in die Sporthalle Bothfeld. Im ersten Spiel treffen sie dort auf TuS Spenge. Mit dem Partie gegen den Wardenburger TV beenden sie dann die Hallensaison und können sich schon auf die kommenden Feldpartien freuen. Da läuft die Mannschaft des Trainertrios Arthur Dick, Sandra Weigt und Patrick Bartelt bekanntlich in der 1. Bundesliga auf.

Lemwerder TV: Suhren, Langpaap, Janika Seemann, Gelhaus, Marie Seemann, Hoffmann, Besser.