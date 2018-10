Lesums Thomas Fischer (rotes Trikot, Mitte - hier in einer Begegnung gegen Norderstedt) feierte mit seinen Teamkollegen zwei Kantersiege. (Christian Kosak)

Lesum/Ritterhude. In der Sporthalle Moormannskamp besiegte er den härtesten Rivalen im Kampf um die Spitzenposition, TV Eiche Horn Bremen. Im Anschluss behaupteten sich die Lesumer dann auch gegen den Gastgeber SG Bramstedt/Ritterhude. Die Hausherren waren zuvor auch den ATS Buntentor Knights mit 3:13 unterlegen – Melvin Franzen brachte dabei alle SG-Treffer an.

TV Eiche Horn – TSV Lesum-Burgdamm 5:12 (3:7): „Wir sind dank der beiden weiteren Siege optimal in die Saison gestartet“, meinte TSV-Coach Thorsten Steiert. Dabei trat Horn mit vier Zweitliga-Akteuren und einigen Spielerinnen aus der Damen-Nationalmannschaft an. Auch deshalb gingen sie am Anfang zweimal in Führung. Sjörn und Jonas Axmann glichen aber nach Vorlagen von Joel Jordan und Moritz Bergenthal schnell wieder aus.

Anschließend zog der Tabellenführer auf 7:2 davon. Dabei trafen Thomas Fischer und Lucas Hertel jeweils zweimal ins Schwarze – das 3:2 steuerte Ole Johannsen bei. „Fünf Sekunden vor der Halbzeitsirene haben wir uns noch ein blödes Gegentor zum 3:7 eingefangen“, so Steiert. Die Nordbremer nahmen sich vor, auch in der zweiten Halbzeit in der Defensive sicher zu stehen und über spielerische Lösungen zu weiteren Toren zu gelangen.

„Der Gegner sollte nicht ins Spiel kommen“, teilte Thorsten Steiert mit. Aber unter anderem durch die zwei unmittelbar hintereinander verhängte Zwei-Minuten-Strafen gegen Stephan Reest und Thomas Fischer habe sich der leichte Favorit in der ersten Hälfte des zweiten Durchgangs noch schwergetan. Deshalb kam Horn auch auf 5:7 heran. „Dann fiel endlich das erlösende erste Tor in der zweiten Halbzeit für uns“, stellte Steiert fest. Ole Johannsen habe mit dem 8:5 den Bann gebrochen. Thomas Fischer, Joel Jordan, Moritz Bergenthal sowie Lucas Hertel schraubten das Resultat noch auf 12:5 in die Höhe.

SG Bramstedt/Ritterhude – TSV Lesum-Burgdamm 2:19 (1:12). „Leider war das zweite Spiel gegen die Spielgemeinschaft Bramstedt/Ritterhude auch bedingt durch die vielen Absagen von Ritterhuder Spielern nicht so spannend“, meinte Steiert. Die Gastgeber liefen nur mit vier Feldspielern auf. „Wir gewannen daher am Ende souverän“, so Steiert. Die beiden TSV-Torhüter Max Hübner und Max Busch absolvierten in beiden Spielen jeweils eine Halbzeit. Gegen die Heimformation hatten Hübner und Busch aber nicht besonders viel zu tun. Ein Eigentor bescherte dem Gast bereits nach 28 Sekunden das 1:0. Marco Dorawa, Joel Jordan, Sjörn Axmann, Moritz Bergenthal und Lucas Hertel schoben innerhalb von nur acht Minuten sechs Treffer nach.

Nach einem Stockschlag von Ritterhudes Melvin Franzen nutzte Joel Jordan die zahlenmäßige Überzahl zum 7:0. Kaum war Melvin Franzen wieder auf dem Feld, gelang ihm auch schon das Ehrentor zum 1:7. Lucas Hertel (2), Ole Johannsen, Jonas Axmann und Joel Jordan machten aber noch vor der Pause das Dutzend Treffer für die Gäste voll.

Nach dem Seitentausch trug sich Jonas Axmann noch drei weitere Male in die Torschützenliste ein. Michael Anders, Ole Johannsen, Marco Dorawa sowie Leon Niekrenz besorgten die anderen Tore für den Titelanwärter – der erst 16-jährige Niekrenz feierte in seinem ersten Spiel also gleich ein Tor. Melvin Franzen markierte nach 37 Minuten das 2:17.

„Es freut mich besonders, dass viele Tore durch schöne Kombinationen erzielt wurden und sich wieder viele unterschiedliche Spieler in die Scorerliste eintragen konnten“, resümierte Steiert. Er sei deshalb mit seinem Team äußerst zufrieden gewesen. „Nach der Hälfte der Vorrunde stehen wir also super da. Dies sorgt schon für große Vorfreude auf die letzten beiden Spieltage bei den ATS Buntentor Knights im November und Anfang Dezember in Lilienthal“, versicherte Steiert.

TSV Lesum-Burgdamm: Hübner, Busch; Anders, Bergenthal, Sjörn Axmann, Niekrenz, Reest, Hertel, Jonas Axmann, Ole Johannsen, Dorawa, Kehlenbeck, Jordan.

SG Bramstedt/Ritterhude: Westphal; Franzen, Prüser, Dwenter, Dumkowski.