Lesum. Wenn der TSV Lesum-Burgdamm und der Blumenthaler SV am Karfreitag um 15 Uhr im Viertelfinale des Lotto-Pokals aufeinandertreffen, darf zu Recht von einem Klassiker die Rede sein. Und von einem Lokalderby, das bereits vor dem Anpfiff nicht nach gewohnten fußballerischen Maßstäben zu beurteilen ist. Auf dem Papier nimmt der Bremen-Ligist vom Burgwall zwar die eindeutige Favoritenstellung gegen den Landesligisten vom Heidberg ein. Doch Blumenthals Trainer Malte Jaskosch warnt: „Ein Spaziergang wird das nicht.“

Das macht schon die Ausgangslage deutlich. „Wer die Runde der besten acht Pokalteams erreicht hat, will natürlich unter allen Umständen ins Halbfinale und in das Endspiel einziehen“, sagen der Blumenthaler Coach und der Lesumer Co-Trainer Michael Burghardt unisono. Gleichwohl sieht Burghardt seine Mannschaft in der klaren Außenseiterrolle. Vor allem, weil die Liste der erkrankten und verletzten Stammspieler nach wie vor lang ist. Das Meisterschaftsspiel in der Landesliga gegen den TuS Komet Arsten konnten die Lesumer, wie berichtet, dank ärztlicher Atteste und Zustimmung des Gegners sowie des Bremer Fußballverbandes absagen. Den Pokalfight gegen den alten Nachbarschaftsrivalen aber wollen sie nach den Worten von Michael Burghardt unbedingt bestreiten.

Dennoch dürfte die personelle Lage bei den Heidbergern auch am Karfreitag angespannt sein. Burghardt rechnet weiterhin mit dem Ausfall von „fünf bis sechs Stammkräften“. Auch Spielgestalter Mattheus Wild, zum Beispiel, muss wegen einer Augenoperation passen. Zudem bangen die Heidberger noch um ihren Stammkeeper Riad Bardhi, den, wie etliche andere Akteure, die Grippe erwischt hat. Sein Einsatz ist umso wichtiger, als sich Lesums zweiter Torwart Hendrik Schulz eine Meniskusverletzung einhandelte und bis zum Saisonende ausfällt. Auf der Bank würden auf alle Fälle zwei Alt-Herren-Spieler Platz nehmen, kündigt Burghardt an.

Aber auch beim Blumenthaler SV bleibt die Stimmung nach dem holprigen Start ins Jahr 2018 nachdenklich. Immerhin lichtet sich die Reihe der verletzten Spieler ein wenig. Mannschaftskapitän Tim Pendzich soll nach seinem Kurzeinsatz beim OSC Bremerhaven (2:2) in der Startformation stehen. Auf ihren Regisseur Abdullah Basdas müssen die Blumenthaler allerdings weiter verzichten. Gleichwohl wollen sie sich in Lesum nicht vom Weg zu ihrem allein noch realistischen wichtigen Saisonziel abbringen lassen, nachdem die Meisterschaft in weite Ferne gerückt ist. „Natürlich möchten wir das Pokalfinale erreichen“, unterstreicht Malte Jaskosch ohne Umschweife.

Dazu müssen die Blumenthaler aber erst einmal die Hürde auf dem Heidberg beziehungsweise auf dem Kunstrasenplatz im Ihletal nehmen. Das gelinge nur mit Geduld, Intensität und kämpferischen Qualitäten, nennt der BSV-Coach die Voraussetzungen für ein Weiterkommen. Dass der Landesligist wahrscheinlich auf etliche Stammkräfte verzichten muss, ist für Jaskosch kein Grund, die Lesumer zu unterschätzen. „Die haben den Bremen-Liga-Primus Brinkumer SV aus dem Pokal gekegelt. Das ist Beweis genug für ihre Qualität.“

Der TSV Lesum-Burgdamm ist nach einem 5:0 über die nicht angetretene TSV Farge-Rekum und den hart erkämpften Erfolgen gegen Brinkum und den Ligarivalen TS Woltmershausen nach Elfmeterschießen ins Viertelfinale vorgestoßen. Wesentlich leichteres Spiel hatte dagegen der Blumenthaler SV, der sich bei seinen Kantersiegen bei den Bezirksligisten FC Burg (12:1) sowie SV Türkspor (10:0) durchsetze und auch beim Landesligisten FC Union 60 (3:0) nichts anbrennen ließ. Der TSV Lesum-Burgdamm hofft dennoch auf die „eigenen Gesetze“ eines Pokalspiels. Michael Burghardt: „Vielleicht gelingt uns erneut eine Überraschung.“