Lesum. Im Nachholspiel gegen den TV Oberneuland setzte es ein 2:4. Ludwig Schlätzer und Jannis Tillwick ergatterten dabei an Nummer eins und zwei die beiden Punkte für die Gastgeber. Schlätzer lieferte sich an der Spitze ein packendes Duell mit dem um vier Leistungsklassen höher eingestuften Henning Kaars.

Der Gastgeber gab den ersten Satz zwar ab, vermochte sich aber zu steigern. Er glich auch nach einem 6:3 im zweiten Durchgang aus. Den Match-Tiebreak entschied Ludwig Schlätzer dann mit 10:6 zu seinen Gunsten und hielt seine Farben somit im Spiel. Wesentlich weniger Probleme hatte Jannis Tillwick bei seinem Triumph über Meik Lesner – dabei war auch Lesner immerhin um zwei Leistungsklassen höher eingruppiert als Tillwick. Nach hinten heraus fehlte es den Hausherren aber ein wenig an Substanz.

Lesums Kapitän Norman Wilkowski hatte gegen Simon Bob ebenso deutlich das Nachsehen wie Jan Hendrik Müller gegen den Polen Andrzej Grzegorzewski. Aber trotz dieser beiden Niederlagen hätten die Nordbremer die Partie in den Doppeln immer noch gewinnen können. Doch Norman Wilkowski und Jan Hendrik Müller ergatterten in ihrem Doppel gegen Meik Lesner und Simon Bob gerade einmal ein Spiel. Im anderen Doppel trat Lesums Christopher Dopke anstelle von Ludwig Schlätzer an der Seite von Jannis Tillwick gegen Henning Kaars und Andrzej Grzegorzewski an. Die beiden Gastgeber verkauften sich zwar besser, vermochten aber auch das erste Unentschieden der Saison nicht mehr zu retten.