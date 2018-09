HSG-Spieler Romek Poplawski (rotes Trikot, hier im Spiel gegen Woltmershausen) brachte die Nordbremer fünf Minuten vor dem Ende auf 28:31 heran. (Christian Kosak)

Bremen-Nord. Die HSG Lesum/St. Magnus hat einen missglückten Start in die neue Saison der Handball-Landesklasse der Männer hingelegt. Das Team von Neu-Trainer Niko Wachowiak zog bei der SG Achim/Baden III mit 29:35 (15:18) den Kürzeren. „Wir konnten nicht an die guten Defensivleistungen aus dem Pokal und aus dem Testspiel gegen den SV Grambke-Oslebshausen anknüpfen“, stellte Niko Wachowiak fest. In der Landesklasse der Frauen feierte der SV Grambke-Oslebshausen einen 19:14-Erfolg.

SG Achim/Baden III – HSG Lesum/St. Magnus 35:29 (18:15): Die Nordbremer Akteure gestalteten die Partie bis zum 14:15 nach 25 Minuten allerdings sehr ausgeglichen. „Doch dann haben wir irgendwann schlicht und ergreifend vergessen, zu verteidigen“, kritisierte Wachowiak. Weil sich Marius Thomaneck noch im Urlaub befand und David Brünjes verletzt war, stand gerade mal ein Spieler für das Feld zum Einwechseln zur Verfügung. Die Hausherren setzten auch ein paar Akteure ein, die bereits in höheren Ligen Erfahrungen gesammelt haben.

Gleich nach dem Wiederanpfiff setzten sich die Gastgeber beim 20:15 erstmals mit fünf Toren ab. „Wir haben unsere Abstimmung noch nicht gefunden“, teilte Niko Wachowiak mit. Doch zumindest Nils Foege stemmte sich mit Macht gegen die drohende Niederlage. „Nils war im Angriff der Denker und Lenker und ist mit seinen 13 Toren auch sehr dominant aufgetreten“, lobte Niko Wachowiak seinen Haupttorschützen, der für fast die Hälfte der HSG-Treffer verantwortlich war. Die 29 Tore des Gastes konnten sich insgesamt sehen lassen.

„Damit kann man ein Spiel auch schon mal gewinnen“, gab Niko Wachowiak zu bedenken. Als Romek Poplawski die Nordbremer fünf Minuten vor dem Ende auf 28:31 heranbrachte, durften diese auch noch einmal kurz von einem Punktgewinn träumen.

HSG Lesum/St. Magnus: Ziehmer, Higgelke; Foege (13/4), Poplawski (4), Wendland (5), Rückebeil, Wolters, Zerjatke (6), Mannott (1).

SV Grambke-Oslebshausen – HSG Mittelweser/Eystrup 19:14 (9:9): Der SV Grambke-Oslebshausen kann es auch eine Liga höher. So gestaltete der Meister der Handball-Bremenliga der Damen seinen Saisonauftakt in der Landesklasse erfolgreich und besiegten in der neuen Liga die HSG Mittelweser/Eystrup.

„Wir hatten aber mit einem nervösen, ja schon fast ein wenig trägen Beginn, zu kämpfen“, berichtete SVGO-Trainer Stephan Rix. Die in gelb gekleideten Akteurinnen liefen nach einer Viertelstunde auch einem 4:6-Rückstand hinterher. Als dann mehr als drei Minuten keine Tore auf beiden Seiten fielen, nahm der Gast seine erste Auszeit. Diese half den Gastgeberinnen aber mehr als der HSG. Tamara Schwenkler und Svenja Bartsch glichen zum 6:6 aus. Den Einstand markierte Bartsch dabei sogar in Unterzahl, als Schwenkler gerade eine Zwei-Minuten-Strafe abbrummte. Bis zur Pause blieb es dann ausgeglichen. Somit gingen die beiden Mannschaften folgerichtig auch mit einem 9:9-Unentschieden in die Kabinen.

„Die zweite Halbzeit war dann besser“, teilte Stephan Rix mit. Nun ragte SVGO-Torfrau Charline Ruete heraus, die nur noch fünf weitere Gegentore zuließ und dabei unter anderem drei Siebenmeter parierte. „Svenja Bartsch lieferte zudem eine gute Partie auf den Außenpositionen ab“, lobte Rix eine weitere Akteurin. Seine erst 17-jährige Tochter Leonie Rix sprang auch noch ein paar Minuten ein und holte eine Zeitstrafe für eine Gegenspielerin heraus. Außerdem provozierte Leonie Rix zwei Siebenmeter, von denen sie einen auch noch selbst zum 18:13 verwandeln durfte.

„Nicole Tesch hielt die Abwehr gut zusammen“, urteilte Stephan Rix. Überschattet worden sei die Partie am Ende von der Rot-Blauen Karte gegen Gastgeberin Cynthia Hett. „Diese war unseres Erachtens überzogen. Einfach Rot hätte hier gereicht“, versicherte Rix. Durch die zusätzliche Blaue Karte wird nun ein Disziplinarverfahren gegen Hett eingeleitet. Diese wird am Sonnabend im ersten Auswärtsmatch beim Mitaufsteiger VfL Fredenbeck fehlen.

SV Grambke-Oslebshausen: Drees, Ruete; von Leesen, Schwenkler (2), Rix (1/1), Hett (1), Bartsch (4), Iordanidis (5/2), Tesch (1/1), Czernek, Flaig (2), Raschdorf (3).