Tim Pülm ist mit 18 Jahren zum SV Eintracht Aumund gewechselt. (frei)

Mittwoch, 9. Dezember: Im Alter von 18 Jahren bin ich zu Eintracht Aumund gewechselt und zwischendrin immer mal wieder für eine Saison beim SV Grohn gelandet. Ich bin seit 2008 bei Nehlsen angestellt und arbeite als Logistik- und Verkehrsleiter für die Firma Nehlsen Industrieservice GmbH & Co.KG. Seit 2009 begleitet mich nun schon meine Ehefrau Laura Pülm, mit der ich seit einem Jahr verheiratet bin. Morgens öffne ich vor der Arbeit als erstes meine Kicker-App, um mich über den Rassismus-Vorfall zwischen dem vierten Offiziellen und dem Betreuer von Istanbul Basaksehir beim Champions-League-Match der Türken bei Paris St. Germain zu informieren. Gestern Abend hatte ich es vor dem Schlafen gehen nur nebenbei in unserem Mannschafts-Chat überflogen. In meiner Mittagspause habe ich dann die Gelegenheit, mich mit meinem Mannschafts- und Arbeitskollegen Rene Olszak darüber zu unterhalten. Ich kann nicht verstehen, wie ein Repräsentant des europäischen Fußball-Verbandes solche Äußerungen in einem menschenleeren Stadion von sich geben kann und es im Anschluss auch noch verharmlosen will. Die Reaktion beider Teams hat mich dann doch sehr überrascht und gefreut. Endlich mal ein klares Zeichen gegen Rassismus und nicht nur irgendwelche Spruchbänder. Davon können sich einige Funktionäre und Vereine eine Scheibe abschneiden. Das Thema beschäftigt auch das Büro. Da wir auch ein multikulturelles Unternehmen sind, erscheint es daher wichtig, offen über solche Probleme zu sprechen.

Donnerstag, 10. Dezember: Am Abend hätten wir eigentlich Training. Bisher war es immer der perfekte Ausgleich zu stressigen Arbeitstagen. Ich vermisse die Jungs, das Torwart-Training mit unserem Torwart-Trainer Andreas Klug und meinen beiden „Konkurrenten“ im Tor, Patrick Wilhelm und Marius Engelhardt, schon sehr. Jeden Dienstag und Donnerstag steigt die Sehnsucht. Seit mehr als sechs Wochen keinen Ball mehr am Fuß oder in den Händen zu halten, ist schon echt ätzend. Am meisten fehlt mir allerdings der Schnack und das Bierchen nach dem Training. Wenigstens wissen wir mittlerweile, wie der Bremer Fußball-Verband die Saison beenden will. Ich denke, wir haben echt eine Chance in die Landesliga aufzusteigen, da wir eine gute Vorbereitung und einen noch besseren Saisonstart hingelegt haben. Nach der Corona-Pause werden dann alle Mannschaften mit den gleichen Voraussetzungen die Hinrunde zu Ende spielen. Daher ist es gar nicht so unrealistisch, den Aufstiegsplatz zu halten. Mit diesen Gedanken gehe ich nach einer Runde Playstation 5 ins Bett und kann gut schlafen.

Freitag, 11. Dezember: Im Büro ist die Hölle los. Ich frage mich, warum oftmals der Freitag zum arbeitsreichsten Tag der Woche wird. Kurz vor Weihnachten räumen unsere Kunden immer gerne ihre Lager auf, sodass natürlich eine gewisse Menge an gefährlichen Abfällen zusammenkommt, die wir natürlich pünktlich und fachgerecht abholen und entsorgen müssen. Dabei ist immer die Rede von der besinnlichen Weihnachtszeit. Auf die Entsorgungsbranche trifft das auf jeden Fall nicht zu. Einer unserer Großkunden zum Beispiel hat die Abholung von rund 500 Kubikmetern Spülwasser zwischen Weihnachten und Neujahr angemeldet und uns dafür einen Zeitraum von zwei Tagen zu jeweils zehn Stunden zur Verfügung gestellt. Die Touren müssen dafür natürlich auf die Minute genau getaktet werden und die Be- und Entladestelle perfekt vorbereitet sein. Nach Feierabend steht dann noch eine Wohnungsbesichtigung an, da wir uns ein Haus gekauft haben und nun schnellstmöglich einen Nachmieter suchen. Von besinnlicher Weihnachtszeit ist also wirklich keine Spur.

Sonnabend, 12. Dezember: Um 10 Uhr treffen wir in Posthausen bei einem großen Möbelhaus ein, um letzte Möbel für unser neues Haus in Schwanewede zu shoppen. Die Angst vor einem neuen Lockdown bewegt auch uns dazu, noch schnell die letzten Einkäufe zu tätigen, um zum Umzugstermin Ende Januar alles beisammen zu haben. Als wir um 13 Uhr vom Parkplatz fahren, ist dieser bis auf den letzten Platz belegt. Man spürt förmlich, dass jeder nochmal schnell seine Resteinkäufe erledigen will. Am Nachmittag schaue ich dann gemeinsam mit meinem Vater Hartmut Pülm das Werder-Spiel in der Fußball-Bundesliga bei RB Leipzig an. Bereits vor dem Anpfiff haben wir kaum Hoffnung auf einen Dreier für die Bremer. Überrascht hat uns der Startelf-Platz von Romano Schmid. Aber Werder-Trainer Florian Kohfeldt überrascht ja nun mittlerweile jedes Wochenende mit seiner Startelf. Leider überrascht die Mannschaft dann doch wieder nur bis zur zehnten Minute und bricht sich erneut selbst mit einem unnötigen Elfmeter das Genick. Danach kann man sich das Spiel nur noch schlecht anschauen. Werder verzeichnet keine Torchance. Die Wechsel kommen meiner Meinung nach auch viel zu spät und sind dann auch noch positionsgetreu, um bloß keinen frischen Wind in die Offensive zu bringen. Wie soll ein Mittelfeld auch Torchancen kreieren, wenn bis auf Maximilian Eggestein, der im Übrigen dringend mal eine Pause braucht, jedes Wochenende andere Spieler aufgestellt werden? Das Interview mit Kohfeldt nach Spielende schenke ich mir. Es ist sowieso immer dasselbe Gerede unseres Trainers. Man bekommt nicht das Gefühl, dass Kohfeldt selbst an seine eigene Arbeit glaubt. Die Hoffnung auf Besserung ist mittlerweile auch dahin. Es stellt sich mir allerdings die Frage, ob die Mannschaft einfach zu wenig Qualität hat oder ob ein anderer Trainer die Spieler besser fördern und fordern würde. Ich denke Letzteres wäre der Fall.

Sonntag, 13. Dezember: Heute steht tatsächlich mal nichts auf dem Programm. Ausschlafen, frühstücken und dann eventuell nochmal an die frische Luft. Das Wetter lädt allerdings nicht dazu ein, vor die Tür zu gehen. Ich entscheide mich letztendlich aber doch, gegen Mittag eine kleine Sporteinheit einzulegen. Nach 20 Kilometern und einer Stunde Radfahren vom Krankenhaus Nord bis zur Burger Brücke und zurück fühle ich mich gleich besser, auch wenn die Beine danach doch wackelig sind. Irgendwie muss man sich ja in der Zwangspause fit halten. Ich will nicht der Unfitteste sein, wenn es wieder in die Vorbereitung geht, zumal diese mit zwei Wochen äußerst knapp bemessen ist, um wieder die Form der Hinrunde zu erreichen. Während der Fahrt denke ich daran, dass heute eigentlich wieder ein Punktspiel angesetzt wäre. Ich vermisse die Jungs, die Spiele und den Mannschaftssport. Den Rest des Tages verbringe ich dann mit meiner Frau und meiner Playstation auf der Couch.

Montag, 14. Dezember: Schon wieder ist das Wochenende viel zu schnell vergangen. Auf der Arbeit erwartet mich ein Bewerber für die ausgeschriebene LKW-Fahrer-Stelle. Während der Corona-Zeit ist es gar nicht einfach, Personal zu finden. Der bevorstehende Jahreswechsel erschwert die Suche zusätzlich. Der Bewerbungsunterlagen sind allerdings vielversprechend. Nach dem Termin geht es für mich direkt nach Schwanewede ins neue Haus. Wir helfen der Vorbesitzerin beim Sperrmüll und vermessen das Wohnzimmer, um noch vor dem Lockdown Tapeten einkaufen zu können. Bisher konnten meine Frau und ich uns immer schnell einigen, was uns gefällt. Das macht die Sache natürlich einfach und unkompliziert. Für den Fall, dass wir uns mal nicht einigen können, haben wir uns vor dem Hauskauf jedem drei Veto-Rechte eingeräumt, die ohne Widersprüche hinzunehmen sind. Bisher haben wir allerdings noch keines einsetzen müssen. Aber wer weiß, wofür ich diese noch benötigen werde.

Dienstag, 15. Dezember: Der letzte Einkauf vor dem Lockdown ist angesagt. Es fehlen noch einige Dinge, die wir unbedingt für die Renovierungen benötigen. Zum Glück stehen meine Mannschaftskollegen Kevin Kujawa und Sascha Schwarting, sowie auch Jonas Schaffarczyk als Meister ihres Handwerks mit Rat und Tat zur Seite und haben mit mir gemeinsam eine Liste der Dinge erstellt, die ich noch erwerben muss. Wir brauchen dringend Tapeten, Maler-Equipment und auch Türen. Außerdem muss der Boden noch geschliffen, Türen zugemauert und Farbe an die Wand gebracht werden. Da kommt also noch ordentlich etwas auf uns zu. Aber während des Lockdonws werden wir ja ausreichend Zeit haben, um uns um alles zu kümmern, sodass wir hoffentlich wie geplant am 1. Februar 2021 unser neues Haus beziehen können. KH

Zur Person

Tim Pülm (31)

ist Torhüter beim SV Eintracht Aumund in der Fußball-Bezirksliga Bremen. Im Jugendbereich hatte der Logistik- und Verkehrsleiter bei der Firma Nehlsen für die SG Aumund-Vegesack und den TSV Lesum-Burgdamm gespielt - er ist mit Laura verheiratet. KH