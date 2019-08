Ob beim Cross, wie hier in Bokel, oder auf Asphalt – mit Filimon Gezae (rechts) von der LG Bremen-Nord ist immer zu rechnen. Natürlich auch beim Starke-Bäcker Halbmarathon am Sonntag. (Fr)

Bremen-Nord. Am kommenden Sonntag, 1. September, 9 Uhr, erfolgt vor der DLRG-Station der Startschuss zur 22. Auflage des Starke-Bäcker-Halbmarathons am Grambker Sportparksee. Von dem dortigen Start- und Zielbereich geht es zu den Wendepunktstrecken entlang der Lesum.

Das routinierte und eingespielte Organisationsteam der LG Bremen-Nord um Martin Neumann und Torsten Naue hat die Vorplanung abgeschlossen und kann sich auf die Unterstützung der vereinseigenen Helfer, der Freiwilligen Feuerwehr Lesumbrok sowie des Polizeireviers Lesum verlassen. Jetzt gilt es für die LG Bremen-Nord, nochmals für eine hohe Teilnehmerzahl zu werben. Bisher liegen 300 Voranmeldungen vor. Erwartet werden über die drei Laufstrecken über fünf, zehn und 21,1 Kilometer insgesamt aber über 400 Läuferinnen und Läufer.

Bei gleich zwei Konkurrenzveranstaltungen in der Region, dem Bremer Frauenlauf im Bürgerpark und dem Sommerlauf in Wardenburg bei Oldenburg, preisen die Organisatoren die Veranstaltung im Bremer Norden an. „Bis zehn Minuten vor dem Start nehmen wir noch Meldungen entgegen“, spricht Martin Neumann gezielt die noch bis zum Wochenende zögernden Hobbyläufer an. Auf den flachen Straßen und Asphaltwegen vom Sportparksee bis zur Burger Brücke und auf dem Lesumdeich entlang können auf den offiziell vermessenen Distanzen schnelle persönliche und bestenlistenfähige Zeiten gelaufen werden.

Diese schnelle Strecke sowie die ausgelobten Preisgelder für die drei besten Frauen und Männer im Edeka-Damerow-Lauf über zehn Kilometer sowie im Starke-Bäcker-Halbmarathon, dürften die ambitionierten Läuferinnen und Läufer wohl eher nach Grambke als zur Konkurrenz locken. „In Wardenburg haben sie zwar schon 860 Meldungen, aber richtig schnelle Läufer sind da bisher nicht drunter“, rechnet Torsten Naue mit schnelleren Siegerzeiten an der Lesum.

Über die längste Distanz von 21,1 Kilometern deutet sich ein Zweikampf an. Filimon Gezae von der LG Bremen-Nord und Nikas Schröder vom Marathon-Club Bremen lieferten sich bereits vor zwei Wochen ein spannendes Duell beim Straßenlauf in Bokel. Bei den Frauen liegt das Hauptaugenmerk auf zwei schnellen Stadtbremerinnen vom ATS Buntentor. Jenny Vico peilt eine schnelle Zeit im Halbmarathon an, während über die zehn Kilometer der Weg zum Laufsieg nur über Janina Heyn führt.

Grote und Minge Sieganwärter

Über die zehn Kilometer der Männer ist wiederum mit den zwei Startern des Gastgebers, nämlich Lauritz Grote in der Hauptklasse und Frank Minge aus der Altersklasse M 50, auf den ersten Plätzen zu rechnen. Auch im E-Center-Mecke- 5-Kilometer-Lauf zeichnen sich nach dem bisherigen Stand der Meldungen durch Klara Zidlicky und Moritz Marciniak Erfolge für die Aktiven der LG Bremen-Nord ab.

Am Sportparksee werden jedoch nicht nur die jeweils schnellen Läuferinnen und Läufer geehrt, auch die zahlmäßig größten Läufergruppen werden prämiert. Nach den Voranmeldungen liegen hier der Marathon-Club Bremen vor der Betriebssportgruppe der Sparkasse und dem TV Schwanewede.

Punkten bei den Teilnehmern kann der Starke-Bäcker-Halbmarathon auch wieder mit einer umfangreichen Verpflegung. Neben den obligatorischen Getränken und Obst wird auch wieder kostenlos Kuchen für Läufer und Betreuer gereicht. Für alle mit dem Auto anreisenden Teilnehmer und Besuchern stehen am Sportparksee ausreichend Parkplätze zur Verfügung. Die Zufahrt wird von der Grambker Heerstraße ausgeschildert. Eingeplant werden muss jedoch ein Fußweg von knapp 400 Metern bis zum Start. Teilnehmer, die sich die Zeit für die Nachmeldung und die zusätzliche Gebühr von drei Euro vor Ort sparen wollen, haben bis diesen Donnerstagabend die Möglichkeit zur Voranmeldung. Alle Informationen dazu sind unter www.LG-Bremen-Nord.de zu finden.

Die Startzeiten der Läufe im Überblick: Starke-Bäcker-Halbmarathon, 9 Uhr, Edeka-Damerow-10-Kilometer-Lauf; 9.15 Uhr; E-Center-Mecke-5-Kilometer-Lauf, 9.30 Uhr.