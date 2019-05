Lilly Schnirring war nach der Startliste Fünfte, sicherte sich aber mit einer tollen Kür Gold. (Fotos: WK)

Schwanewede. Während der RS Niedersachsen Schwanewede die Landesmeistertitel im Vierer- und Sechser-Kunstradsport gewann, holte Lilly Schnirring im Einer-Kunstradsport Gold für den RV Vorwärts Neuenkirchen.

Gleich zwei Schwaneweder Mannschaften hatten sich für die Vierer-Kunstrad-Disziplin der Schülerinnen qualifiziert. Obwohl sie ihre Kür vor der Meisterschaft noch erhöht hatten, gingen Melieke Sentürk, Lena Obermeyer, Rieke Allkämper und Milan Agola mit der geringsten Punktzahl an den Start. Ohne Fehler wurden sie mit einer persönlichen Bestleistung von 44,41 Punkten Vierte. Die Bronzemedaille ging an den RV Vorwärts Neuenkirchen, Silber holte sich die Mannschaft des TuS Dorum. Belana Zimmermann, Nele Maskos, Noraja Baumann und Mia Blendermann aus Schwanewede wurden ihrer Favoritenrolle in dieser Disziplin gerecht. Das Team hatte mit 92,40 Schwierigkeitspunkten die schwierigste Kür eingereicht. Das Quartett bewies auch diesmal Nervenstärke und absolvierte das Fahrprogramm souverän. Heraus kam die beste Kür dieser Saison, welche von den Kampfrichtern mit 74,82 Punkten bewertet wurde. Das bedeutete nicht nur eine neue persönliche Bestmarke, sondern auch den Landesmeistertitels. Die Mannschaft hat sich zudem für die deutsche Schülermeisterschaft qualifiziert, die am 15./16. Juni im bayerischen Frohnlach ausgetragen wird.

Eine nahezu perfekte Kür

In Topform präsentierte sich auch Lilly Schnirring im Einer-Kunstradsport der Schülerinnen U15. Die Sportlerin aus Neuenkirchen lag nach der Startliste auf dem fünften Rang. Doch mit einer nahezu perfekt vorgetragenen Kür gelang ihr die große Überraschung. Sie schob sich Platz für Platz nach vorne. Ihre neue persönliche Bestleistung von 47,51 Punkten konnte keine der Konkurrentinnen überbieten. So holte sie sich gleichermaßen überraschend wie verdient den Titel. Auf Platz fünf landete ihre Vereinskameradin Emely Lüershen (41,55 Punkte).

An dritter Stelle liegend war Mia Blendermann (Schwanewede) im Einer-Kunstradsport der Schülerinnen U13 an den Start gegangen. In dieser Disziplin hatten sich insgesamt 24 Sportlerinnen aus ganz Niedersachsen qualifiziert. Die Schwanewederin machte ihre Sache gut und schob sich im Endklassement um einen Platz auf den Bronzerang nach vorne. Nele Maskos aus Schwanewede erzielte 37,35 Punkte und musste sich diesmal mit Platz vier zufriedengeben. Auf den Plätzen acht und neun landeten die beiden Neuenkirchenerinnen Lina Meyer und Insa Borchers, ihre Vereinskameradinnen Johanna Meyer und Leonie Kiecol belegten die Plätze zwölf und 13, Belana Zimmermann aus Schwanewede kam auf den 21. Platz.

Im Zweier-Kunstradsport der Schülerinnen ging es spannend zu. Emely Lüershen und Lilly Schnirring (Neuenkirchen, 51,00 Punkte) lagen nach der Aufstellung ganz knapp vor dem Zweier Kasten/Luther (49,10) aus Dorum und dem Schwaneweder Duo Mia Blendermann/Noraja Baumann (46,00). Nachdem alle Zweier-Paare leichte Schwierigkeiten in ihren Vorträgen hatten und ein paar Punkte abgezogen werden mussten, sicherte sich schließlich das Paar aus Dorum mit 40,35 Punkten ganz knapp den Sieg vor dem RV-Vorwärts-Duo Lüershen/Schnirring, dass sich mit 40,06 Zählern denkbar knapp geschlagen geben musste. Der Zweier Blendermann/Baumann hatte etwas Pech, Mia Blendermann rutschte bei einer Steigerübung von der Pedale ab, dafür gab es Punktabzug. Schließlich blieb für die beiden Schwanewederinnen „nur“ Platz vier. Die Bronzemedaille holten sich Nele Maskos und Belana Zimmermann.

Im Alleinstart sicherten sich Maria Pape, Milan Agola, Lena Obermeyer, Carina Bechtold, Marlene Grimm und Melieke Sentürk mit einer guten Leistung den Landesmeistertitel im Sechser-Kunstradsport der Schüler.