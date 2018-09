(1. FC Burg)

Mittwoch, 29. August: Wie jeden Arbeitstag klingelt pünktlich um 5 Uhr der Wecker. Um 6 Uhr ist Arbeitsbeginn. Ich arbeite nunmehr seit fast zehn Jahren bei der Bremer Parkhausgesellschaft und bin dort für die Entleerung und Abrechnung der Parkscheinautomaten zuständig. Um 12.30 Uhr ist dann endlich Mittagspause. Diese verbringe ich mit 13 Kollegen beim Italiener, um die Kasse unseres WM-Tippspiels zu plündern. Leider bin ich dort nur Siebter geworden und habe somit nicht die ehrenvolle Aufgabe, als Gewinner das Essen zu organisieren und zu bezahlen. Nach Feierabend gegen 14.30 Uhr steht der Tag im Zeichen meiner Kinder. Mittwochs ist immer Papa-Tag. Also mache ich mich auf den Weg nach Ritterhude, um meine beiden Söhne Luca und Luis abzuholen. Pünktlich um 17 Uhr beginnt das Fußballtraining von Luis, der in der ersten Burger F-Jugend spielt. Währenddessen analysiere ich mit Yasin Caliskan, einem guten Freund und Spieler meiner ersten „Herren“, das vergangene Match gegen den FC Oberneuland II, das wir mit 7:2 gewonnen haben. Zum Abschluss des Tages gibt es ein gemeinsames Abendbrot mit meinen beiden Jungs, ehe ich sie wieder nach Ritterhude bringe.

Donnerstag, 30. August: Nach getaner Arbeit fahre ich zu meinem zweiten Hobby. Seit einigen Jahren gehe ich regelmäßig ins Fitnessstudio FitX in Oslebshausen und finde dort genau den richtigen Ausgleich neben der Arbeit und dem Fußball. Außerdem hilft es mir auch gesundheitlich enorm weiter, weil ich im Jahr 2012 an Diabetes mellitus Typ I erkrankt bin. Nach einer intensiven Trainingseinheit habe ich jetzt noch genügend Zeit, das Training der ersten Burger Herren vorzubereiten. Um 19 Uhr beginnen wir mit dem Training, bei dem vor allem Übungen zur Spieleröffnung und zum Torabschluss im Fokus stehen. Mit 17 Spielern ist die Beteiligung sehr erfreulich. Im Abschlussspiel geht es hoch her, denn das Verliererteam zahlt pro Kopf 50 Cent in die Mannschaftskasse. Im Anschluss gibt es noch eine kleine Besprechung mit meinem Co-Trainer Kai Stegemann über den Kader und die taktische Ausrichtung für das kommende Punktspiel in der Kreisliga A gegen die BTS Neustadt II.

Freitag, 31. August: Mein Arbeitstag endet wie jeden Freitag bereits um 13.30 Uhr. Im Anschluss fahre ich direkt nach Oslebshausen zu meinem Sportarzt Dr. Eggert. Dort lasse ich meinen rechten Fuß untersuchen. Seit Anfang der Woche habe ich Schmerzen unter Belastung. Zwischendurch erfahre ich aus den Medien, dass Werder Bremen wohl Nuri Sahin von Borussia Dortmund verpflichtet hat. Meiner Meinung nach ist das ein sehr guter Transfer, der Werder weiterhelfen wird. Danach mache ich mich auf den Weg nach Ritterhude, um meine beiden Söhne fürs Papa-Wochenende abzuholen. Auf dem Weg nach Hause geht es noch kurz zum Friseur, da morgen das Shooting für Mannschaftsfoto und Einzelportrait ansteht. Um 16.15 Uhr müssen wir drei dann auch schon wieder am Burgwall sein. Luis hilft in der E-Jugend aus und geht gegen die DJK Blumenthal auf Torejagd. Auf dem Rückweg machen wir noch einen kurzen Zwischenstopp auf dem Vegesacker Herbstmarkt, um bei Schmalzkuchen, Fischbrötchen und beim Karussellfahren den Tag ausklingen zu lassen.

Sonnabend, 1. September: Bereits um 7.15 Uhr klingelt der Wecker. Nachdem ich meine Kinder geweckt und wir kurz zusammen gefrühstückt haben, müssen wir auch schon los. Luca, der in der ersten D-Jugend des SV Grambke-Oslebshausen spielt, hat um 8.30 Uhr das Treffen für sein Auswärtsspiel bei OT Bremen. Das Spiel beginnt bereits um 10 Uhr. Dies stimmt nicht jedes Elternteil positiv. Aber die gute Leistung der Jungs hilft über das frühe Aufstehen hinweg. Sie gewinnen souverän mit 8:2 und stehen ohne Punktverlust auf dem ersten Platz der Stadtliga Bremen. Nun müssen wir uns auch beeilen, um pünktlich zum Foto-Shooting der Burger „Herren“ im Grambker Sportpark zu sein. Nach etlichen Versuchen, das perfekte Mannschaftsbild zu knipsen, ist der Fokus jetzt komplett auf das Spiel gegen Neustadt II gelegt. Ich merke schon vor dem Spiel, dass die Konzentration der Jungs nicht bei 100 Prozent ist. Wir kommen nur schwer ins Spiel und müssen einige brenzlige Situationen überstehen, bis Kevin Stepput uns mit einem 40-Meter-Traumtor erlöst. In der Folgezeit haben wir das Spiel komplett im Griff und schrauben das Ergebnis noch bis auf 5:1 in die Höhe. Letztlich ist es ein verdienter Sieg. Wir bekleiden zumindest bis Sonntag erst einmal den zweiten Platz.

Sonntag, 2. September: Auch heute ist es nichts mit Ausschlafen. Luis hat bereits um 9 Uhr auf dem Burger Sportplatz sein Treffen. Hier tritt er mit seiner Mannschaft gegen die erste F-Jugend des SV Grohn an. In der Fairplay-Liga, Staffel 1, gibt es noch keine regulären Endergebnisse. So endet das Spiel ohne Resultat. Kurz vor 13 Uhr machen wir uns dann auf den Weg nach Oslebshausen, um uns das Derby zwischen SVGO und SV Eintracht Aumund in der Kreisliga A anzusehen. Hier treffen wir auch noch auf einige meiner Spieler, die den gestrigen Sieg noch ausgiebig beim Griechen „Sparta“ in Lesum gefeiert haben. In einer nicht wirklich unterhaltsamen Partie setzt sich Eintracht Aumund mit 2:1 durch. Anschließend geht es dann noch zum gemeinsamen Abendessen mit der Familie. Danach bringe ich meine Kinder zu ihrer Mutter nach Ritterhude und erledige zu Hause noch ein paar Haushaltspflichten, bevor ich es mir vor dem Fernseher gemütlich mache.

Montag, 3. September: Nach einem stressigen Arbeitstag mache ich mich um 14.30 Uhr auf den Weg ins Fitnessstudio. Es steht Beintraining auf dem Programm. Dies mag ich nicht ganz so gerne. Nach einer Stunde Training und 30 Minuten Ausdauer bin ich platt. Gegen 18 Uhr hole ich Luca vom Konfirmandenunterricht ab und fahre mit ihm zu Luis, der bis 18.30 Uhr Training hat. Hiernach widme ich mich noch der Nacharbeit des Spiels gegen die BTS Neustadt II sowie der Vorbereitung der Trainingseinheit am Dienstag.

Dienstag, 4. September: Auf der Arbeit geht es zum Glück wieder etwas ruhiger zu. Ich kann pünktlich Feierabend machen. Zu Hause erwartet mich ein wenig Papierkram. Leider ist der aufgrund der Vorbereitung und des guten Sommers ein wenig auf der Strecke geblieben. Gegen 18.45 Uhr mache ich mich auf den Weg zum Training zur Burger Sportanlage, die nur wenige Minuten entfernt ist. Hier treffe ich auf unseren Vereinsvorsitzenden Matthias Schmit, mit dem ich noch ein paar Sachen zu besprechen habe. Schwerpunkte des Trainings bilden die Koordinationsarbeit und das Umschaltspiel. Vor Beginn blicke ich noch einmal mit dem Team auf das vergangene Spiel zurück. Die folgenden 90 Minuten Training stimmen mich positiv für das anstehende Match am Sonntag gegen den TuS Schwachhausen II. Alle Spieler ziehen voll mit. ⇒KH

Sascha Steinbusch (36)

ist neuer Trainer beim Fußball-Bezirksliga-Absteiger 1. FC Burg. Der Kaufmann für Bürokommunikation ist geschieden, hat zwei Kinder, Luca (11) und Luis (7), und wohnt in Grambke. Sascha Steinbusch gehört dem Verein bereits seit 32 Jahren an.

