Bremen-Nord/Lesumstotel. Uwe Jaschik vom Blumenthaler SV hat sich mit seinen 513 Ringen als Sieger der Blankbogen-Masterklasse bei den Bogen-Bezirksmeisterschaften des Bezirksschützenverbandes Osterholz ganz locker für die am Wochenende 18./19. Januar stattfindenden Hallen-Landesmeisterschaften in Bersenbrück qualifiziert. „Mein Ergebnis hätte sogar für die deutschen Meisterschaften gereicht“, versicherte der 57-Jährige. Jaschik erzielte in der Sporthalle an der Beethovenstraße in Osterholz-Scharmbeck im ersten Durchgang furiose 267 Ringe. „Da kann ich wirklich nicht meckern, zumal meine Frau Monika und mein Klubkollege Thomas Traue selbst mit dem Compundbogen nur ein paar Ringe mehr als ich erzielt haben“, teilte Blumenthals Spartenleiter mit. Im zweiten Abschnitt hielt Uwe Jaschik das hohe Niveau nicht ganz. „Die 21 Ringe weniger haben ganz schön wehgetan. Ich habe mir mal eine Sechs oder eine Fünf erlaubt. Solche Unkonzentriertheiten passieren mir sonst nicht“, so Jaschik. Den Vizetitel sicherte sich Holger Schönert (TSV Lesumstotel).

Während Uwe Jaschiks Tochter Madita aus beruflichen Gründen passen musste, setzte sich Ehefrau Monika mit 551 Ringen bei den Compoundbogen-Master-Damen durch. Thomas Traue musste sich nur um vier Ringe Manfred Semke von der BSG Osterholz-Scharmbeck bei den Compoundbogen-Master-Herren beugen (551). „Damit können beide zufrieden sein“, betonte Uwe Jaschik.

Der von Jaschik trainierte Dominik Saße überzeugte mit seinen 460 Ringen als Gewinner der Recurvebogen-Schüler B. „Dominik ist mit einem Blankbogen angetreten und schießt erst seit einem halben Jahr. Da sind 460 Ringe aller Ehren wert“, erklärte sein Coach. Auch für Blumenthals Sebastian Siede waren es die ersten Bezirksmeisterschaften. Mit seinen 490 Ringen verpasste der 36-Jährige nur knapp die von ihm anvisierten 500 Ringe und musste sich nur Günter Dreher-Esders vom Vegesacker SV um 30 Ringe geschlagen geben. Dreher-Esders wartete immerhin mit 14 Zehnen und 23 Neunen auf. Lesumstotels Björn Müller ergatterte die Bronzemedaille. Bjarne Rohlfs fuhr eine Goldmedaille für den Blumenthaler SV ein. Der Sohn von Bernd Rohlfs siegte mit 472 Ringen bei den Recurvebogen-Schülern C. „Das Ergebnis ist top“ (Jaschik). Die Tochter von Vegesacks Pistolen-Schützen Max Litau, Milana Litau, zeigte als Siegerin der Recurvebogen-Schülerinnen B mit 459 Ringen eine hervorragende Leistung. Sabine Beniker (TSV Lesumstotel) verwies mit 413 Ringen Karina Kaluza (BSG Osterholz-Scharmbeck) bei den Blankbogen-Master-Damen auf Platz zwei. Timo Wunram (Vegesacker SV) schrammte an der mit neun Kontrahenten am stärksten besetzten Recurvebogen-Masterklasse der Herren mit 499 Ringen als Vierter nur knapp am Sprung auf das Siegertreppchen vorbei. Krankheitsbedingt nahmen nur 51 der gemeldeten 59 Teilnehmer an den Meisterschaften teil.

Weitere Informationen

Ergebnisse

Recurvebogen

Schüler A: 1. Malte Friedrichs (MTV Lübberstedt) 492; 2. Justus Olschner (BSG Osterholz-Scharmbeck) 453; 3. David Hottmann (TSV Lesumstotel) 254; Schülerinnen A: 1. Xenia Behrens (SV Fischerhude) 450; 3. Pia Kahrs (SV Adolphsdorf) 437; Schüler B: 1. Dominik Saße (Blumenthaler SV) 460; 2. Philipp Hoffmann (SV Adolphsdorf) 443; 3. Marius Kück (TSV Lesumstotel) 239; Schülerinnen B: 1. Milana Litau (Vegesacker SV) 459; Schüler C: 1. Bjarne Rohlfs (Blumenthaler SV) 472; Schülerinnen C: 1. Mia Bärje (TSV Lesumstotel) 370; Männliche Jugend: 1. David Bielski (SV Fischerhude) 494; 2. Marvin Harms (TSV Lesumstotel) 138; Weibliche Jugend: 1. Hellena Bunselmeier (SV Adolphsdorf) 469; Männerklasse: 1. Günter Dreher-Esders (Vegesacker SV) 520; 2. Sebastian Siede (Blumenthaler SV) 490; 3. Björn Müller (TSV Lesumstotel) 485; 5. Jan Pink (TSV Lesumstotel) 428; Master-Herren: 1. Wilhelm Nitsch (BSG Osterholz-Scharmbeck) 518; 2. Andreas Kretzer (BSG Osterholz-Scharmbeck) 515; 3. Klaus Dettmar (BSG Osterholz-Scharmbeck) 513; 4. Timo Wunram (Vegesacker SV) 499; 7. Jens Wesling (Vegesacker SV) 424; 9. Peter Brand (TSV Lesumstotel) 371; Teamwertung Masterklasse: 1. BSG Osterholz-Scharmbeck mit Andreas Kretzer, Willi Hühnerbein und Rick Koss 1501; Master-Damen: 1. Birgit Pauly (BSG Osterholz-Scharmbeck) 369; Senioren: 1. Kurt Eggerling (MTV Lübberstedt) 517; Seniorinnen: 1. Marion Küster (BSG Osterholz-Scharmbeck) 458; 3. Heidi Eggerling (MTV Lübberstedt) 305

Compoundbogen

Männliche Jugend: 1. Till Bickmeier (BSG Osterholz-Scharmbeck) 491; Master-Herren: 1. Manfred Semke (BSG Osterholz-Scharmbeck) 555; 2. Thomas Traue (Blumenthaler SV) 551; 3. Hans-Dieter Lüers (SV Fischerhude) 512; Master-Damen: 1. Monika Jaschik (Blumenthaler SV) 551; Senioren: 1. Hans-Hermann Iggena (BSG Osterholz-Scharmbeck) 567

Blankbogen

Master-Herren: 1. Uwe Jaschik (Blumenthaler SV) 513; 2. Holger Schönert (TSV Lesumstotel) 476; 3. Michael Pauly (BSG Osterholz-Scharmbeck) 472; 4. Wulf Frost (TSV Lesumstotel) 455; 5. Dirk Stieglitz (TSV Lesumstotel) 431; 7. Bernd Rohlfs (Blumenthaler SV) 356; Master-Damen: 1. Sabine Beniker (TSV Lesumstotel) 413; 2. Karina Kaluza (BSG Osterholz-Scharmbeck) 331 KH