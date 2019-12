Lemwerder. Der Grund: Der Drittplatzierte LTV spielt am Sonntag gegen die Kellerkinder TV Brettorf II und TV Brettorf III (Spielbeginn 11 Uhr).

„Leider kennen wir beide Mannschaften aber noch nicht richtig und können diese also auch nicht wirklich einschätzen. Anhand der Tabellensituation müsse allerdings, trotz personeller Engpässe, gewonnen werden. In unserem Kader stehen erst einmal fünf Frauen. So werden wir uns noch bei der Zweiten bedienen. Bisher läuft die Saison erstaunlicherweise ganz gut für uns. Wenn die Mädels einen guten Tag erwischen, können sie die beiden Spiele am Sonntag gewinnen“, äußerte sich der LTV-Trainer Patrick Bartelt.

Bartelt wird bei diesem Frauen-Auftritt in der Brettorfer Sporthalle erneut nicht dabei sein, weil er selbst zu Hause mit dem Regionalliga-Herren des Vereins im Einsatz ist. Der Lemwerder TV (Rang sechs, 4:8 Punkte) trifft nach dem Auftaktspiel zwischen dem Wardenburger TV und TSV Bardowick (10 Uhr) im Sport- und Freizeitzentrum Lemwerder auf den Tabellennachbarn Bardowick (6:6 Zähler) und dann noch auf das bisher sieglose Schlusslicht Wardenburger TV (0:12). Gut möglich, dass auch für die LTV-Herren an diesem Spieltag zwei Siege herausspringen.