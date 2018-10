"Schwäne"-Torhüter Rene Steffens wurde im Alten Land zum besten Spieler der Partie gewählt. (Christian Kosak)

Schwanewede. Die Verbandsliga-Handballer der HSG Schwanewede/Neuenkirchen haben sich ihre Grundlage für den Frühschoppen am nächsten Tag auf dem Bremer Freimarkt selbst geschaffen. Der Oberliga-Absteiger demontierte den VfL Horneburg im Alten Land mit einer 32:19 (16:8)-Klatsche. Er rückt damit am sechsten Spieltag erstmals auf einen Aufstiegsplatz vor und nimmt mit 10:2 Punkten den zweiten Rang ein.

„Jetzt kann sich sogar unser Torverhältnis von plus 51 sehen lassen“, freute sich HSG-Trainer Andreas Szwalkiewicz über die Machtdemonstration seines Teams. Das hatte bisher auswärts alles andere als überzeugend gespielt und wollte es diesmal deutlich besser machen. Auftrag erfüllt hieß es bei den „Schwänen“ nach 60 Spielminuten, denen erstmals in dieser Saison ein ungefährdeter Auswärtssieg gelang. Nicht nur das, ihr Schlussmann Rene Steffens wurde nach dem Abpfiff zum besten Spieler des Tages gewählt, was ihm als Preis eine Kiste Äpfel aus dem Alten Land bescherte.

Thomas Krenke konnte es wiederum nach dem Auswärtssieg in Wilhelmshaven auch in Horneburg nicht lassen: Der frühere Zweitligaspieler des TV Grambke hatte sich am Donnerstagabend vom Schwaneweder Trainer überreden lassen, wieder die HSG-Abwehr zu verstärken. „Außerdem standen mir ja auch im Angriff nur drei etatmäßige Rückraumspieler zur Verfügung“, erklärte „Andi“ Szwalkiewicz das erneute Mitwirken des Ur-Oslebshausers. Also festigte „Tom“ Krenke nicht nur die Defensive, der Linkshänder schaltete sich auch gut ins Angriffsspiel ein und erzielte ein Tempogegenstoßtor zum 27:16. Drei Torvorlagen des Routiniers an den Kreis kamen hinzu, der dem Angriff auch sonst mit seiner Ruhe und Übersicht ausgesprochen guttat.

Letztlich benötigte die HSG Schwanewede/Neuenkirchen acht Minuten, um für klare Verhältnisse zu sorgen. Sie stellte sich in der kompakten Abwehr mit Fabian Hartwich trotz einer Brustkorbprellung und dem vorgezogen agierenden Karlo Oroz gut auf den drittliga-erfahrenen VfL-Linkshänder Timo Meyn ein. Die Gäste setzten sich nach dem 2:4-Rückstand auf 10:4 ab, woran Karlo Oroz mit drei Konter beteiligt war. Aber auch Niels Huckschlag (2), Tim Paltinat, Fabian Hartwich und Marc Blum schenkten dem Rivalen in dieser Phase kräftig ein.

Apropos Tim Paltinat: Der Linkshänder der Gäste präsentierte sich in Horneburg in einer starken Verfassung und jagte dem Gastgeber insgesamt sieben Treffer in die Maschen. Damit war er zusammen mit Marc Blum der beste Werfer seines Teams. Auch wenn sich die „Schwäne“ nach dem 14:6 von „Palle“ Paltinat (22.) bis zum 22:13 einen Schlendrian leisteten (42.), konnte ihr Trainer das frisch am Kreuzband und Meniskus operierte Bein locker hochgelagert lassen. Die Gäste zogen das Tempo in der Schlussphase noch einmal an, in der sich auch der A-Jugendliche Niklas Wallrabe mit den Treffern zum 30:17 und 32:18 zweimal in die Torschützenliste eintragen konnte. Er war zusammen mit Nick Ohlandt und Fynn Köster direkt nach der 21:37-Heimniederlage in der Landesliga gegen Nordhorn ins Alte Land weitergefahren, in dem ihr Männer-Team zunächst mit nur acht Feldspielern und einem Torwart ins Spiel gestartet war.