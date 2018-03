Alexander Bröhldick (am Ball, hier im ­Derby gegen den SVGO) gehörte bei der Niederlage in Horneburg zu den stärksten Spielern der HSG Schwanewede/­Neuenkirchen II. (Sebi Berens)

Schwanewede. Die Ernte im Alten Land ist für den Handball-Landesligisten HSG Schwanewede/Neuenkirchen II erwartungsgemäß mager ausgefallen. Doch trotz der 25:33-Niederlage beim Titelaspiranten und Tabellendritten VfL Horneburg enttäuschten die Gäste nicht. Florian Pomorski, der den an Grippe erkrankten Cheftrainer Henning Schomann vertrat: „Wir haben vor allem in der ersten Halbzeit gut mitgehalten.“

Der VfL Horneburg gehört zu den wenigen Mannschaften in der Landesliga, die den „Schwänen“ noch Rätsel aufgeben. Schon das Hinspiel verloren sie in der Heidehalle mit 24:29. Florian Pomorski: „Auch am Sonnabend konnten die Gastgeber großen Druck auf unsere Abwehr entfalten und immer mal wieder eine Schippe drauflegen.“

Die Anfangsphase gehört allerdings den Gästen, bei denen sich die Verletztenliste etwas gelichtet hat. Die Schwaneweder gingen in der zweiten Minute durch Niklas Mechau in Führung, mussten erst in der siebten Minute den Ausgleich zum 4:4 hinnehmen, ließen sich aber noch nicht aus der ­Balance bringen. Bis zum 8:8 durch Niko Ahrens (20.) sahen die rund 70 Zuschauer in der Halle an der Hermannstraße eine ausgeglichene Partie.

Dass die Gäste im ersten Drittel der Begegnung auf Augenhöhe mit den Horneburgern agierten, war ihrer kompakten Teamleistung geschuldet. Und natürlich ­Niklas Mechau, der sich einmal mehr als überragender Goalgetter präsentierte und auch seine Konkurrenten in den Reihen der Gastgeber in den Schatten stellte. Mechau erzielte elf der 25 Schwaneweder Treffer und verwandelte alle vier Siebenmeter für die HSG sicher. Einen starken Eindruck hinterließen zudem Alexander Bröhldick sowie die beiden Torhüter Parathan Sivanathan und Jan-Christoph Morisse.

Doch der anfängliche Schwung der „Schwäne“ ließ schon in den letzten zehn Minuten der ersten Halbzeit nach, weil der Tabellendritte den offensiven Druck erhöhte. Die Folge: Zur Pause lagen die Gäste 11:15 zurück. Bis zur 40. Minute (19:15 für Horneburg) konnte der Tabellenachte einigermaßen Anschluss halten. Dann aber wurden die Gastgeber ihrer Favoritenrolle endgültig gerecht, brachten die HSG-Reserve vor allem „mit ihrer zweiten Welle ins Wanken“ (Pomorski) und bauten den Vorsprung kontinuierlich bis auf zehn Tore aus, bevor Alexander Bröhldick und Jannis Molzahn noch ein wenig Ergebniskosmetik betreiben konnten. Am Sonnabend um 17 Uhr wollen die „Schwäne“ ihr Punktekonto mit einem Heimsieg gegen den TV Oyten dann umgehend wieder ausgleichen.