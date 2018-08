Blumenthals Oguzhan Dalan (links, blau) hatte früh Pech mit einem Pfostenschuss, Mahdi Matar (Mitte, blau) avancierte als Doppeltorschütze zum Matchwinner. (Christian Kosak)

Blumenthal. Tiefes Durchatmen bei den Mannschaftsverantwortlichen, den Spielern und der Anhängerschaft des Blumenthaler SV. Der Nordbremer Fußball-Bremen-Ligist sicherte sich dank eines Treffers von Mahdi Matar in der Nachspielzeit einen 3:2 (2:2)-Heimerfolg über BTS Neustadt und damit die ersten drei Zähler der jungen Saison. Matar, der noch bei den A-Junioren spielen könnte, hatte kurz vor der Halbzeit auch das 2:2 erzielt.

Abgesehen von seinem Treffer war Matar in Spielhälfte eins aber so blass geblieben, dass ihn sich Trainer Denis Spitzer in der Kabine zur Brust nahm. Was der Youngster in den zweiten 45 Minuten zeigte, war um Klassen besser. Er avancierte mehr und mehr zum Gestalter im Mittelfeld, kreierte die wenigen Chancen entscheidend mit und belohnte sich und das Team mit dem per Lupfer über BTS-Keeper Ali Azad erzielten 3:2. „Mahdi hat eine gute Antwort gegeben“, freute sich Spitzer über die angekommene Kritik. Der gesamten Mannschaft sprach der Trainer eine gute Moral zu, schließlich sei sie nach zweimaligem Rückstand stark wiedergekommen.

Büttelmann treibt den Schnitt hoch

In Rückstand geraten war der BSV, weil es in der Abwehr nach Standards und hohen Bällen im Strafraum ziemlich drunter und drüber ging. Mal wurde schlichtweg zu sorglos agiert, mal fehlte die Zuordnung. So ließen sich Marvin Wagner (18.) und Sören Zachries (28.), der den Ball nach einem Einwurf mit dem Rücken zum Tor stehend verlängerte, nicht lange bitten und brachten die Gäste mit 1:0 beziehungsweise 2:1 in Führung. Während es im Defensivbereich immer wieder Schreckmomente gab, gab es für die Kombinationen Richtung BTS-Tor viel Anerkennung auf den Rängen. Hier zeigten die Youngster mit einem Durchschnittsalter von 20,8 Jahren, das der 29-jährige Schlussmann Thomas Büttelmann hochtrieb, ihre große Veranlagung. Mit guten Laufwegen und genauen Pässen hoben sie die Abwehr aus den Angeln und kamen zu guten Abschlüssen und Treffern von Cheikh Gueye (21.) und Matar (45.).

Zwei Abschlüsse, ebenfalls hervorragend herauskombiniert, hätten der Partie einen anderen Spielverlauf geben können. Denn schon früh hatte Oguzhan Dalan das 1:0 auf dem Fuß (3.), setzte den Ball aber an den Pfosten. In der zweiten Hälfte, in der der BSV optisch deutlich überlegen war, aber nach dem Geschmack von Spitzer zu wenig ins Risiko ging, hatte Yasin Chaaban das 3:2 (60.) machen müssen. Von Mahdi Matar bedient und allein auf den BTS-Keeper zulaufend, setzte er den Ball aber neben das Tor. Und so musste noch kräftig gezittert werden. Besonders in der 84. Minute: Da hatte BSV-Keeper Thomas Büttelmann den Ball nach einem Rückpass mit der Hand aufgenommen und Schiedsrichter Bastian Norden korrekterweise auf Freistoß am Elfmeterpunkt entschieden. Doch während Sören Zachries den Ball nach Ablage über den Balken setzte, schloss Mahdi Matar eine weitere Traumkombination mit seinem Last-Minute-Treffer ab.

Während sich alle, deren Herz für den BSV schlägt, an vielen guten Spielzügen erfreuten, zeigte sich BTS-Trainer Volker Fahlbusch verstimmt: „Beim Tor zum 2:2 werden wir ausgekontert, und das Tor am Ende darf auch nicht passieren. Einfach naiv.“ Zu allem Überfluss handelte sich Marcel Piskorz Sekunden vor dem Abpfiff auch noch die Ampelkarte ein und sorgte dafür, dass sich die Zahl der einsatzfähigen Abwehrspieler – vor der Partie waren es derer vier – weiter dezimierte.

Die Personalnot der BTS Neustadt in der Defensive könnte bereits am kommenden Mittwoch wieder eine Rolle spielen. Da gastiert Neustadt erneut am Burgwall– dann in der zweiten Lotto-Pokal-Runde.