Die "Schwäne" tanzen. Nachdem der Aufstieg bereits feststand, holen sie sich auch noch den Titel in der Handball-Verbandsliga Nordsee. (OLAF KOWALZIK)

Im Frühjahr fallen in zahlreichen Sportarten die Entscheidungen. So schafft der SV Grambke-Oslebshausen den Klassenerhalt in der Handball-Landesliga der Männer, und mit den B-Junioren vom JFV Bremen sowie den C-Junioren vom Blumenthaler SV steigen zwei Teams in die Fußball-Regionalliga Nord auf.

4. Mai: Mit einem fulminanten Endspurt wenden die Landesliga-Handballer des SV Grambke-Oslebshausen um den gerade vom Interims- zum Cheftrainer beförderten Marcel Hägermann den Abstieg ab. Das 33:25 gegen die HSG Stuhr ist der dritte Sieg in Folge und bedeutet den Klassenerhalt.

5. Mai: Der Aufstieg ist schon lange perfekt, jetzt auch noch die Meisterschaft. Mit dem 35:25-Heimsieg über den TuS Bramsche holen sich die Handballer der HSG Schwanewede/Neuenkirchen den Titel in der Handball-Verbandsliga Nordsee und feiern ihn mit mehr als 300 Zuschauern. Die „Schwäne“ kommen auf eine Bilanz von 22 Siegen und drei Unentschieden bei nur einer Niederlage. Damit haben sie fünf Zähler Vorsprung auf Vizemeister und Mitaufsteiger Elsflether TB.

5. Mai: Als „spitze“ bezeichnet Uwe Hilbrands, der Schwimm-Trainer des Blumenthaler TV, den Auftritt seiner Schützlinge bei den norddeutschen Meisterschaften im Magdeburg. Jonathan Seele (Jahrgang 2001/50 Meter Freistil) und Jaan Pasko (2006/100 Meter Schmetterling) haben Silbermedaillen im Gepäck, Jendrik Seele (2001/200 Meter Rücken) ist mit Bronze dekoriert.

12. Mai: Dass Spiele der Fußball-Landesliga Bremen torreich sind, ist keine Seltenheit. Aber das 0:20 des TSV Lesum-Burgdamm ist schon ungewöhnlich. Um ein zweites Nichtantreten zu verhindern, läuft das Schlusslicht bei der SG Findorff zu siebt auf und ist natürlich nur ein Spielball des Gegners. Respekt vor jenen Sieben, die sich das angetan haben.

12. Mai: Die SG Aumund-Vegesack und der Blumenthaler SV marschieren im Gleichschritt. Die Lokalrivalen aus der Fußball-Bremen-Liga haben die Qualifikation für das Hallen-Masters in der ÖVB-Arena in der Tasche. Der BSV gewinnt beim Habenhauser FV mit 4:2, die SAV feiert einen 5:1-Heimsieg gegen den BSC Hastedt.

12. Mai: Der FC Hansa Schwanewede macht vor 300 Zuschauern sein Meisterstück in der Fußball-Kreisliga Osterholz perfekt. Mit dem 4:2-Heimerfolg über den Verfolger SV Aschwarden ist der Weg in die Bezirksliga Lüneburg frei. „Ich bin nicht nur der Trainer, sondern auch Fan dieser Mannschaft“, gibt Andreas Dirks zu Protokoll. Der Abpfiff ist der Startschuss für eine blau-weiße Partynacht.

21. Mai: Ein Paukenschlag in der Schwimm-Szene: Der Blumenthaler TV gibt bekannt, dass er sein 49. Internationales Schwimmfest nicht im Vegesacker Bad ausrichten wird. Da die Kosten für die Anmietung eine Grenze überschritten hätten, würden die Blumenthaler jetzt in die GraftTheme nach Delmenhorst ausweichen. Dort sollen sie 3500 statt wie in Vegesack 6500 Euro Miete zahlen.

26. Mai: Der Oeversberg tanzt. Mit einem 3:1 gegen den SV Lemwerder sichert sich der SV Grohn den Klassenerhalt in der Fußball-Landesliga Bremen. Ein Unentschieden hätte für die Mannschaft von Spielertrainer Jan-Philipp Heine den Abstieg bedeutet, da der direkte Konkurrent TV Bremen-Walle 1875 zeitgleich mit 2:1 bei DJK Germania Blumenthal siegt.

26. Mai: Riesenenttäuschung beim DC Vegesack: Der siebenfache deutsche Dart-Mannschaftsmeister und Titelverteidiger scheitert bei der Endrunde im baden-württembergischen Walldorf bereits in der Gruppenphase. Die Nordbremer um Andree Welge kommen nur auf 2:4 Punkte und müssen Dartspub Walldorf und DC Dartmoor Darmstadt den Einzug ins Halbfinale überlassen.

2. Juni: Happy End einer langen Zitterpartie: Sowohl die schon totgesagte TSV Farge-Rekum als auch die SG Aumund-Vegesack II schaffen den Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga Bremen. Farge punktet mit 1:0 bei CF Victoria Bremen, die SAV-Reserve setzt sich beim ATSV Sebaldsbrück nach einem 1:4-Rückstand dank vier Treffern des reaktivierten Kasim Uslu noch mit 5:4 durch.

5. Juni: Der Aufstieg des Blumenthaler SV in die Fußball-Regionalliga der C-Junioren ist perfekt. Mit dem 4:1-Sieg gegen den JFV Weyhe-Stuhr ist die Mannschaft von Trainer Markus Wegner Sommerrunden-Meister. Das spätere Spiel um den Gesamttitel gegen Winterrunden-Meister Werder II ist nur noch statistisch von Bedeutung, da Werder mit seiner ersten Mannschaft in der Regionalliga vertreten ist und nicht aufsteigen kann.

10. Juni: Der 1. FC Burg hat die Trendwende geschafft. Nach Abstiegen aus der Bremen-Liga bis in die Kreisliga A geht es endlich wieder bergauf. Als Tabellenzweiter kehrt die Mannschaft von Trainer Sascha Steinbusch in die Bezirksliga zurück. Und das wird ordentlich gefeiert: Im Kremserwagen geht es zum letzten Punktspiel beim Lokalrivalen SV Grambke-Oslebshausen. Die 2:3-Niederlage im Prestigeduell lässt sich verschmerzen.

16. Juni: Der Neurönnebecker TV hat es in der Fußball-Kreisliga B Bremen in dieser Saison richtig krachen lassen. Die Mannschaft von Trainer Oktay Özdemir erzielt in 30 Partien 177 Treffer. Eine Torflut, die sich lohnen sollte. Als Vizemeister steigt der NTV in die Kreisliga A auf.

23. Juni: Bislang größter Erfolg für den noch jungen JFV Bremen: Die Nordbremer gewinnen ein dramatisches Entscheidungsspiel gegen den TuS Komet Arsten mit 3:2 und steigen in die Fußball-Regionalliga Nord der B-Junioren auf. Die Tore für den JFV um den verhinderten Trainer Sören Seidel erzielen Vincent Stute und Granit Durmesi (2).

23. Juni: Er hatte sich längst angebahnt, jetzt ist er besiegelt: Nach 0:8 Punkten gegen Leverkusen, Kellinghusen, Moslesfehn und Schneverdingen steht der Abstieg des Lemwerder TV aus der 1. Faustball-Bundesliga der Frauen in der Feldsaison vorzeitig fest. Die Männer des Lemwerder TV sind erfolgreicher. Sie sichern sich am finalen Spieltag der Regionalliga mit 6:2 Zählern den Klassenerhalt.

23. Juni: Freudensprünge bei Luise Asmussen vom Vegesacker Ruderverein. Bei den deutschen U23-Meisterschaften in Brandenburg rudert sie nicht nur auf zwei erste Plätze, sondern qualifiziert sich auch für die Weltmeisterschaft in Florida.

25. Juni: Frohe Kunde für den SK Bremen-Nord: Der Schach-Verbandsligist, der den angepeilten Aufstieg Ende April mit dem 3:5 gegen Werder IV eigentlich verspielt hatte, steigt jetzt doch in die Landesliga auf. Da die SF Lilienthal sich zurückgezogen haben, nehmen die Nordbremer das Angebot des Verbandes zum Nachrücken an.

13. Juli: Fußball-Bremen-Ligist SG Aumund-Vegesack feiert den Sieg beim 10. Schmidt&Koch-Cup des SV Löhnhorst. Beim finalen 6:1 gegen den niedersächsischen Bezirksliga-Aufsteiger FC Hansa Schwanewede ist Clifford Stecher mit vier Treffern der Mann des Tages.

21. Juli: Die SG Aumund-Vegesack legt nach und gewinnt auch den 24. Hans-„Hexe“-Wendelken-Cup des SV Blau-Weiß Bornreihe. Nach einer Nullnummer geht es ins Elfmeterschießen, in dem SAV-Keeper Alijagic einen Strafstoß der Gastgeber pariert. Da Jankowski, Burkevics, Basdas, Broekmann und Polat treffen, siegt die SAV mit 5:4.

27. Juli: Dreimal ist Vegesacker Recht. Der Bremen-Ligist gewinnt auch noch die Sportwoche der TuSG Ritterhude. Der 4:0-Finalerfolg überraschte allerdings nicht sonderlich, denn der Gegner 1. FC Burg ist gerade erst wieder in die Bezirksliga aufgestiegen.

28. Juli: Edelmetall für Luise Assmussen vom Vegesacker Ruderverein: Bei den U23-Weltmeisterschaften in Florida landet sie im Leichtgewichts-Frauen-Doppelvierer mit ihrer Partnerin Cosima Clotten (Neuss) auf dem dritten Rang.

20. August: Fußball-Bremen-Ligist Blumenthaler SV beendet seine Sieglos-Serie gegen den Bremer SV. Zunächst gelingt dank des goldenen Tores von Mario Vukoja ein 1:0-Erfolg im Punktspiel, dann werfen die Nordbremer den ewigen Rivalen vier Tage später auch noch aus dem Lotto-Pokal-Wettbewerb. Neuzugang Sebastian Kurkiewicz macht den 0:1-Rückstand wett und rettet Blumenthal ins Elfmeterschießen. Dort wird Jascha Tiemann mit drei gehaltenen Strafstößen zum Mann des Abends.

25. August: Der TSV Lesum-Burgdamm kann doch noch gewinnen. Die knapp ein Jahr lang sieglosen Heidberger, die aus der Landes- in die Bezirksliga abgestiegen sind, setzten sich im Derby gegen die TSV Farge-Rekum mit 5:4 durch.

1. September: Dreifach-Triumph für die ausrichtende LG Bremen-Nord beim 22. Starke-Bäcker-Halbmarathon: Über die drei angebotenen Streckenlängen (5 Kilometer, 10 Kilometer und Halbmarathon) stellt die LG Nord mit Moritz Marciniak, Lauritz Grote und Filimon Gazae die Sieger.

7. September: So hat sich Aufsteiger HSG Schwanewede/Neuenkirchen die Premiere in der Handball-Oberliga Nordsee der Männer nicht vorgestellt: Die „Schwäne“ kassieren in der „Heidehölle“ vor 600 Zuschauern eine deftige 22:35-Niederlage gegen den Lokalrivalen ATSV Habenhausen.

12. September: Comeback des Jahres – so lässt sich der Wiedereinstieg von Kult-Kicker Manfred Klein in den Herren-Fußball bezeichnen. Der 42-Jährige, der einst der erste Bremer Amateur-Fußballer des Jahres war, ist von den Alten Herren von Tura Bremen zum Bezirksliga-Aufsteiger 1. FC Burg zurückgekehrt. Untermalt wird diese Geschichte vom sportlichen Erfolg. Denn das Team von Trainer Sascha Steinbusch, der zwischenzeitlich auch wegen personeller Nöte zwischen den Pfosten steht, eilt von Sieg zu Sieg.

14. September: Beim Tischtennis-Regionalligisten SG Marßel debütiert Neuzugang Sophie Early. Die 13-jährige Irin, die in Begleitung ihrer Mutter angereist ist, gewinnt ihre drei Einzel und hat damit entscheidenden Anteil am 8:5 gegen den Kieler TTK Grün-Weiß.

14. September: Rebecca Christen von der SG Marßel wird bei den Fünfkampf-Landesmeisterschaften von Bremen und Niedersachsen in Hameln mit 2934 Punkten Zweite. Die 26-Jährige landet damit zum siebten Mal in Folge auf dem Podest.

15. September: Gabriele Rost-Brasholz von der LG Bremen-Nord räumt bei den 21. Senioren-Europameisterschaften der Leichtathleten in Italien ordentlich ab. Die W70-Starterin sichert sich Silber über die 10 000 Bahnmeter und holt zudem mit der Mannschaft Cross-Gold, Gold über 4x100-Meter und Silber im Halbmarathon.

28. September: Getrübte Freude beim Blumenthaler TV bei den nationalen Meisterschaften Gymnastik und Tanz der Altersklasse 30 plus: Das erfolgsverwöhnte Team triumphierte zwar im Mehrkampf und im Einzelfinale Gymnastik, doch Rang zwei beim Tanz ist für Trainerin Nicole Gerdes ein Schönheitsfehler.