Möglichst hoch hinaus möchte Steven Holstein (rechts, hier im Spiel gegen den Nordrivalen TSV Lesum-Burgdamm) mit den Teamkollegen des SV Lemwerder. So hofft er auf eine baldige Genesung, damit er seiner Mannschaft in den restlichen Punktspielen noch helfen kann. Das wäre aus Sicht der Stamer-Schützlinge nicht schlecht, denn im Moment nimmt die Mannschaft mit 19 Punkten nur den elften Tabellenplatz ein. (Fotos: Kosak)

Bremen-Nord.

Eigentlich fing dieses Jahr für ihn ganz gut an. Nach einer erfolgreichen Rückrunde landete Holstein mit seinen Teamkollegen in der Serie 2017/18 auf dem tollen vierten Platz, obwohl er hier in der Endphase im Juni schon mit einem Muskelfaserriss in der Wade im Spiel gegen den SC Vahr-Blockdiek passen musste. Nach einer guten Vorbereitung hatte Steven Holstein hiernach „mächtig Bock auf die nächste Saison, um etwas zu reißen. Weil ich gedacht habe, dass wir wieder einen guten und breiten Kader haben.“ Und dann ging es auch für Holstein so richtig bergab.

Zur Erinnerung: Im August wurde der 27-Jährige von einem unerwarteten Herzinfarkt ausgebremst, der 24 Stunden unerkannt blieb. Im Körper hatte sich ein Gerinnsel gebildet, das hoch zum Herzen wanderte. Nach diesem Vorderwandinfarkt folgte eine erfolgreiche Operation und Kur. Alles war wieder einigermaßen gut. So kehrte Steven Holstein Mitte Oktober auf den grünen Rasen zurück und konnte bekanntlich sein Comeback gegen den Tabellenführer FC Union 60 feiern (0:3).

Dieses Comeback des Führungsspielers war aber kurze Zeit später schon wieder beendet. „Eigentlich hatte ich vom Kopf her alles gut verarbeitet. Nur, dass ich insgesamt drei Spiele absolvierte und dann wieder im Nachholspiel gegen Huchting einen Bänderriss im linken Sprunggelenk erlitt. Obwohl eigentlich nichts vorgefallen war, kein Zweikampf oder so. Ich bin in dieser Szene wahrscheinlich nur falsch aufgekommen. Das war schon deprimierend“, berichtete Holstein.

Diese Leidensgeschichte von Steven Holstein passt auch irgendwie zum sportlichen Abschneiden des SV Lemwerder in dieser Saison. „Trotz des Abgangs von Tim Weinmann hatten wir uns nach der letzten Saison insgeheim doch schon mehr erhofft. Ich dachte, dass wir das mit unseren schnellen Stürmern, wie zum Beispiel Andre Niedzulka, Felix Maas und Daniel Bahlhorn, kompensieren können und etwas flexibler sind. Aber dann kommt man so in einen Negativstrudel und es fehlt das Spielglück. Das Selbstvertrauen geht etwas abhanden und es läuft einfach nicht so wie in der vergangenen Saison“, sagte Steven Holstein – so wie auch beim SVL-Mittelfeldspieler.

„Ich habe sportlich im vergangenen Jahr einfach zu viele Rückschläge gehabt. Aber man muss jetzt wieder den Kopf hochbekommen und weiter nach vorne schauen. Ich hoffe, dass das privat erlebte Positive im letzten Jahr nun sportlich auf 2019 übergreift“, so Holstein. Der in Aumund lebende Fußballspieler möchte im neuen Jahr gesund werden und bleiben. „Das ist für mich das Wichtigste. Und sportlich hoffe ich, bald wieder ins Training einzusteigen und dann dem SV Lemwerder zu helfen“, meinte Holstein.

Die Schützlinge von Norman Stamer beenden am 14. Januar ihre Winterpause. „Wenn ich da schon locker mittrainieren könnte, wäre das optimal für mich. Am 18. Spieltag hoffe ich, wieder verletzungsfrei zu sein, und dass ich dann wieder mitspielen kann“ (Holstein). Silvester feiert er an diesem Montag im privaten Kreis, wird ins neue Jahr aber auf jeden Fall anders rutschen. „Früher hat man schon mehr Vorsätze gehabt. Aber jetzt ist für mich die oberste Priorität, gesund zu bleiben.“

Seine Ernährung hat Steven Holstein bereits zwangsläufig umgestellt. „Ich esse mehr Vollkornprodukte, mehr Obst und Gemüse und qualitativ hochwertigeres Fleisch. Nicht mehr diese Fertiggerichte. Ich lege auch Wert auf ausreichend Schlaf und werde den Sport nicht übertreiben. Man hört einfach mehr auf seinen Körper und achtet mehr darauf. Ich gönne mir eine Pause, wenn ich merke – es reicht. Ich bin halt nicht mehr so ehrgeizig“, berichtete Holstein und ergänzte: „Ich kenne meinen Körper eben am besten.“

Neben dem Fußball-Sport geht der Bayern-Fan Holstein regelmäßig ins Fitnessstudio, kann sich später eine Trainer-Laufbahn aber nicht so richtig vorstellen. „Ich habe gute Trainer mit Norman Stamer und Kristian Arambasic erlebt. Da bin ich wohl noch viel zu aufbrausend. Fußball werde ich aber spielen, solange ich mich fit fühle.“