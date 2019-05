Der "Schwäne"-Akteur Mirko Ahrens feiert am Sonnabend gegen TuS Bramsche in der Heideschule seinen Abschied. (OLAF KOWALZIK)

Mirko Ahrens: (lacht) Weil das mit einem Foto in der Zeitung erscheint, für das bei uns jeder Spieler, der darauf abgebildet ist, 2,50 Euro in die Mannschaftskasse einzahlen muss? Natürlich! Glücklicherweise weiß ich aber auch, wann es erscheint, sodass ich es als Erster in unsere „Petzen“ WhatsApp-Gruppe einstellen kann. Dadurch spare ich wenigstens 50 Cent.

Da ich mir mit meiner Freundin gerade erst ein Haus in Oyten gekauft habe, war dort noch viel zu renovieren. Insofern wurde ich davon bis jetzt genügend abgelenkt.

Werde ich etwas früher in die Halle gehen als sonst, möglichst entspannt bleiben, alles noch einmal genießen und in mich aufsaugen.

Früher hatte ich als Kapitän die Verabschiedungen vorgenommen, diesmal bin ich selbst dran. Die Antwort ist ganz klar nein, da ich das Spiel erst einmal genießen möchte, bevor ich mir die nächsten Gedanken über meine Abschiedsworte mache. Das kann aber bei der Abschiedszeremonie mit dem Mikrofon in der Hand zu einem ganz dicken Kloß im Hals führen. Natürlich wird es auf jeden Fall emotional werden. Wie tiefgehend, lässt sich schlecht einschätzen. Aber wenn die Gefühle dann am Ende rausbrechen wollen, dann sollen sie es eben auch tun.

Das stimmt, aber im Nachhinein war das für uns der perfekte Start. Damit wurden wir gleich richtig eingenordet und haben sofort gemerkt, dass 80 Prozent Einsatz zu unserem Aufstiegsziel nicht ausreichen werden.

Nein. Wir hatten zwar an den Wiederaufstieg gedacht, es gab aber schon Bedenken wegen unseres kleinen Kaders und der drei Mitabsteiger, die eine entsprechende Konkurrenz darstellten. Und die anderen Mannschaften können ja schließlich auch noch Handball spielen. Letztendlich hat der Mannschaft der Oberliga-Abstieg jedoch gut getan, sie ist ganz eng zusammengerückt und besser geworden.

Die Wahnsinns-Kulisse mit bis zu 600 Zuschauern und die tolle, faire Stimmung, denn das alles ist in dieser Liga absolut außergewöhnlich.

Naja, angesichts unseres Anfangskaders vor der Saison war es eine Kombination aus Sachzwang und eigenem Wunsch, da ich auch einmal etwas anderes machen wollte. Und es war für mich eine tolle Erfahrung, auch einmal im Rückraum zu spielen. Jetzt bin ich aber froh, dass ich in der kommenden Saison wieder auf Linksaußen flitzen und fliegen kann.

Das ist für mich natürlich ein traumhafter Neustart. Ich freue mich auf solch eine professionelle Bühne, denn im DHB-Pokal habe ich bislang noch nie gespielt. Das wird definitiv zu meinen absoluten Highlights zählen. Hoffentlich ziehen wir als Bundesligisten den THW Kiel.

…das ist nicht unser Anspruch. Wir wollen zuhause weder einen, noch zwei Punkte abgeben, deshalb müssen wir noch einmal mit der vollen Konzentration ran.

Die Meisterschaft ist ein schöner Abschluss, und man soll ja bekanntlich gehen, wenn es am Schönsten ist.

Zur Person

Mirko Ahrens (29)

tritt nach 13 Jahren bei der HSG Schwanewede/Neuenkirchen am Sonnabend gegen den TuS Bramsche zum letzten Heimspiel seines Klubs an (19.30 Uhr, Heideschule). Der Kapitän der Verbandsliga-Handballer blickt auf seine Laufbahn bei den „Schwänen“ und nach vorn.