Trotz einer Leistungssteigerung gingen die Schützlinge um Blumenthals Spielertrainer Daniel Rosenfeldt (mit Ball) im Heimspiel in der Fußball-Bezirksliga Bremen gegen den TuS Schwachhausen II leer aus. Am Sonnabend, 19. Oktober, reist nun die Burgwall-Reserve zum Nachbarn TSV Lesum-Burgdamm. Die Partie wird um 15 Uhr angepfiffen. (Christian Kosak)

Bremen-Nord. Der TSV Lesum-Burgdamm hat das Sechs-Punkte-Spiel beim ATSV Sebaldsbrück mit 1:3 verloren und ist dadurch auf einen Abstiegsplatz in der Bremer Fußball-Bezirksliga abgerutscht. Die TSV Farge-Rekum trennt nach einer 0:5-Schlappe beim SC Weyhe jetzt nur noch das bessere Torverhältnis von einem Abstiegsrang.

Der Blumenthaler SV II kassierte beim 1:2 gegen den TuS Schwachhausen II bereits die vierte Niederlage in Serie und befindet sich somit auch im freien Fall. Der Klassenprimus 1. FC Burg tat sich dagegen beim TV Bremen-Walle zwar schwer, behielt aber dank eines 3:2-Erfolges seine weiße Weste.

Blumenthaler SV II – TuS Schwachhausen II 1:2 (1:1): „Es war trotz der Niederlage eine klare Leistungssteigerung gegenüber der peinlichen 1:2-Schlappe gegen Geestemünde II“, betonte Blumenthals Mirko Vopalensky. Dem BSV-II-Schlussmann Nils Gronau flutschte die Kugel nach einem Schuss von Sercan Misdik auf dem nassen Untergrund zwar zum 0:1 durch die Finger, doch Marco Suchan egalisierte nach einer sehr schönen Flanke von Florian Schwingel per Kopf zum 1:1-Gleichstand.

„Der nächste Fehler wird das Spiel entscheiden“, prognostizierte Blumenthals Coach Daniel Rosenfeldt dann beim Pausentee. Dieser sollte recht behalten. Torben Vopalensky und Luca Klingforth hatten aber nach dem 2:1 für die Gäste von Lennart Klass nach knapp einer Stunde noch jeweils aus aussichtsreicher Position das durchaus mögliche 2:2 auf dem Fuß.

ESC Geestemünde II – SG Aumund-Vegesack II 0:3 (0:1): Nach drei Siegen in Folge traten die Gäste schon mit breiter Brust beim Schlusslicht an. „Ich musste meine jungen Spieler aber erst einmal beruhigen, damit sie nicht übermütig werden“, berichtete SAV-II-Trainer Dave Kankam nach dem Dreier. Der Letzte stellte sich von Beginn an hinten rein und verlegte sich aufs Kontern.

Starker Tom Wittkowski

„Das hat unser Gegner auch gut gemacht“, lobte Kankam den Kontrahenten. Der Gast ließ den Ball laufen und belohnte sich in der 37. Minute erstmals dafür. Ebrima Bojang vollendete eine Vorleistung von Tom Wittkowski zum 1:0. Kurz nach dem Wiederanpfiff krönte Wittkowski auf Zuspiel von Poorya Torabi seine starke Vorstellung mit der Vorentscheidung. Wittkowski holte auch den Elfmeter heraus, den Ali Omeirat zum 3:0-Endstand verwandelte.

„Unsere Tore waren alle schön herausgespielt“, freute sich Dave Kankam. Neben der Leistung von Tom Wittkowski hob er auch die Darbietungen von Sechser Poorya Torabi und von Innenverteidiger Okan Derin hervor.

TV Bremen-Walle – 1. FC Burg 2:3 (2:2): „Das war ein hartes Stück Arbeit in einem umkämpften Spiel“, bilanzierte FCB-Coach Sascha Steinbusch. Marcel Klein war nach einem Freistoß von Yasin Caliskan zur 1:0-Führung für den Tabellenführer zur Stelle. Die Gastgeber nutzten ebenfalls zwei Standardsituationen, um das Blatt mit zwei Toren zu wenden. Sekunden vor der Pause trat Manfred Klein dann einen Eckball, den Ahmet Durmus mit dem Kopf zum 2:2 verwertete. „Wir haben in der ersten Halbzeit zwar aus dem Spiel heraus hinten nichts zugelassen, waren aber bei den Standards nicht so wach“, stellte Steinbusch fest. Nach dem Seitentausch drängte der Spitzenreiter mit Macht auf den Siegtreffer. Dabei vergab Julian Kubicek zunächst gute Möglichkeiten.

Auf der anderen Seite rettete Ahmet Durmus einmal auf der Linie. „Ich hatte mich dann schon mit dem Unentschieden abgefunden“, räumte Sascha Steinbusch ein. Doch dann legte Kubicek auf Altmeister Manfred Klein quer, der aus spitzem Winkel doch noch das 3:2 in der Nachspielzeit mit einem Schuss ins kurze Eck markierte.

SC Wehye – TSV Farge-Rekum 5:0 (4:0): „Meine Mannschaft hat ein schlechtes Spiel abgeliefert. Besonders die Leistung in der ersten Halbzeit war äußerst unterirdisch“, kritisierte der Farger Übungsleiter Malte Golla. Die ersten drei Gegentore legte der Abstiegskandidat den Weyhern mit Fehlpässen selbst auf. Dennis Rohmeyer und zweimal Marco Lampe sagten nur noch Danke.

„Danach gingen bei uns die Köpfe nach unten. Dabei war Weyhe noch nicht einmal besonders gut“, teilte Golla mit. Dirk Dennis Lampe baute den Vorsprung noch vor der Pause auf 4:0 aus. „Damit waren wir sogar noch gut bedient“, versicherte Malte Golla.

Im zweiten Durchgang steigerten sich die Nordbremer zwar ein wenig, verbuchten aber auch nur ein paar Halbchancen. „Wenn wir heute gegen Surheide angetreten wären, hätte das Ergebnis auch zweistellig ausfallen können“, war sich Golla hinterher ganz sicher.

ATSV Sebaldsbrück – TSV Lesum-Burgdamm 3:1 (1:1): Tarik Stiefs wuchtete das Leder nach einem Abpraller zum 1:0 in die Maschen und sorgte damit für einen Auftakt nach Maß für die Lesumer. Doch nur 120 Sekunden später glich Ebubekir Alaca zum 1:1 aus. „Dabei stand der Torschütze allerdings klar im Abseits“, ärgerte sich TSV-Coach Erkan Köseler. Auf der anderen Seite versagte Referee Paul-Theodor Pricop einem Tor von Lesums Alex Patehe wegen einer Abseitsstellung die Anerkennung.

Auch beim 2:1 von Andree Ott reklamierte der Gast ohne Erfolg eine Abseitsposition. Kurz zuvor hatte ATSV-Kicker Can Aykaya Glück, dass er für ein Nachschlagen gegen Iyere Gadwin nur die Gelbe Karte sah. Unstreitig war das Foul von Ibrahima Bah, das Ebubekir Alaca per Elfmeter zur Vorentscheidung bestrafte – Lesums Alex Patehe, Ghiath Shehada sowie der gute Tobias Schmalbeck nutzten ihre Chancen nicht.