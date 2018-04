Mittwoch, 4. April: Mittwochs ist immer der Vorbereitungstag meiner männlichen B-Jugend. Den letzten Trainingstag der Woche benutzen Jochen Feldermann und ich zur Vorbereitung auf die anstehenden Spiele. Am Wochenende haben wir mit zwei A-Jugend-Spielen kein leichtes Programm vor der Brust. Wir als Coaching-Team haben uns am Anfang der Saison nach Absprache mit der Mannschaft dafür entschieden, dass es für die B-Jugend förderlich sei, gegen ältere Mannschaften zu spielen. Deshalb treten die B-Junioren sowohl in der B- als auch in der A-Jugend an. Aus diesem Grund fokussieren wir den heutigen Schwerpunkt auf das Spielen in Kleingruppen. Zum Abschluss des Trainings müssen wir noch ein paar Sachen besprechen: Wann ist Treffen? Wo spielen wir? Gegen wen? Wer macht Zeitnehmer? Hiernach dürfen die Jungs auch ihre verdiente Dusche nehmen.



Donnerstag, 5. April: Heute ist die erste „Herren“ dran. Dieses Wochenende haben wir mit der Partie gegen die HSG Schwanewede/Neuenkirchen II nicht nur ein wichtiges Saisonspiel, sondern auch noch ein „Nordderby“. Zugleich geht es für mich und meine Mannschaft um die Vermeidung des Abstiegs. Dass eine recht junge und noch unerfahrene Mannschaft Probleme in dieser Liga haben würde, war uns von vornherein klar. Doch mit dem großen Verletzungspech haben auch wir nicht gerechnet. Neben Bastian Entelmann, Pascal Hinrichs und Carsten Kraft ist dies auch meine erste Saison, in der ich mehr als zwei Spiele verpasse. Neben einer Blinddarmentzündung im November des vergangenen Jahres, wegen der ich zwei Spiele verletzungsbedingt aussetzen musste, habe ich zurzeit mit einer Reizung des Innenbandes im Knie zu kämpfen, die mich jetzt schon seit vier Wochen am Spielen hindert. So werde ich auch beim Nordderby leider keine große Rolle spielen. Zum Glück haben wir mit Michael Mulinski im Tor und Dennis Behrmann am Kreis sehr gute Verstärkungen aus unserer Zweiten bekommen. Darüber hinaus wird auch Bastian Entelmann am kommenden Wochenende zurückkehren.



Freitag, 6. April: Heute ist mein freier Tag. Ich habe also weder Training mit der B-Jugend noch mit der ersten Herren. Von 8 bis 14 Uhr bin ich an der Uni. Zu Hause arbeite ich noch einmal Informatik und Mathe auf. Nebenbei muss ich mich aber auch noch um Spielerlisten und Zeitnehmer kümmern. Des Weiteren schaue ich mir die Spielberichte der Hinrunde an, um mich auf die Torschützen unseres Gegners einzustellen. Ab und zu wünsche ich mir mehr solcher Tage. Ich liebe den Sport wirklich. Aber sechs von sieben Tagen in der Halle zu verbringen, ist halt auf Dauer echt viel. Von der nächsten Saison an wollte ich eigentlich einen Gang zurückschalten. Doch jetzt übernehme ich die A-Jugend. Wir brauchen ja Nachwuchstrainer. Das 1:2 von Werder in der Fußball-Bundesliga in Hannover nur eine Benachrichtigung auf meinem Smartphone. Ich bin kein großer Fußballfan. Natürlich verfolge ich so etwas wie die WM oder EM auch aktiv, bin aber niemand, der ins Stadion geht oder Ligaspiele im Fernsehen schaut.⇒

Sonnabend, 7. April: Bevor am Abend das Derby gegen Schwanewede II ansteht, ist erst einmal meine B-Jugend an der Reihe, die als SVGO II in der A-Junioren-Regionsoberliga aufläuft. Mit der HSG Blexer TB/SVN ist ein schlagbarer Gegner zu Gast. Leider reist unser Gegner nur mit sechs Leuten an. Dementsprechend eindeutig fällt das Spiel mit einem 35:8 auch zu unseren Gunsten aus. Meine Mannschaft spielt seit Anfang der Saison zwei Spiele (A- und B-Jugend) pro Wochenende und ist daher konditionell gut aufgestellt. Im Anschluss geht es in die Sperberhalle. Ein ganz großes Problem stellen in der ersten Halbzeit des Nordderbys die vielen und zum Teil auch nicht immer ganz berechtigten Zeitstrafen dar, mit denen wir zu kämpfen haben. Trotzdem liegen wir zu Beginn des zweiten Durchgangs mit einem Tor vorne. Das Spiel läuft auch bis zur 40. Minute gut weiter. Von dem Moment an verlieren wir das Spiel aber aus den Händen. Wenn man dann auch noch auf der Bank sitzt und nicht eingreifen kann, tut so eine Niederlage besonders weh. Mit einer Mannschaftsfeier, die als Teambuilding-Maßnahme fungiert, endet der Tag.



Sonntag, 8. April: Um 12 Uhr geht es für mich in der Halle an der Sperberstraße weiter. Das zweite A-Jugend-Spiel für meine B-Jugend steht auf dem Programm. Mit der TuSG Ritterhude kommt ein stärkerer Gegner. Der Start ist auch sehr zäh. Wir vergeben zunächst viele Chancen. Als dann auch noch unser Kapitän und Spielmacher Leon Feldermann verletzt vom Platz muss, frage ich mich, ob das Spiel nicht noch kippen würde. Doch die Mannschaft lässt sich davon nicht unterkriegen. Angeführt von Moritz Mühlbach und Flemming Kassan spielt die Mannschaft das Match als Kollektiv sicher und sauber bis zu einem 34:21-Sieg runter.⇒

Montag, 9. April: Während der Zugfahrt zur Uni lasse ich mit meinem Kommilitonen Marc Schmeyers die Geschehnisse des Wochenendes Revue passieren. Dass Bayern München Meister wird, stand ja schon seit Wochen fest. Von daher war es nur eine Frage der Zeit. Im Hinblick auf den Unfall in der Formel 1 bei Ferrari hoffe ich nur, dass es dem Mechaniker soweit gut geht. Nach drei Stunden Informatik, zwei Stunden Mathe und weiteren fünf Stunden Wahlpflichtfächern ist der Tag für mich noch nicht beendet. Als ich um 18.40 Uhr am Bahnhof Burg ankomme, fahre ich direkt zum A-Jugend-Training. Die A-Jugend bestreitet in etwa zwei Wochen die Aufstiegsrunde. Darauf müssen wir diese noch intensiv darauf vorbereiten.



Dienstag, 10. April: Ich begebe mich aus der Uni zur Physiotherapie. Damit ich in rund zwei Wochen wieder ins Geschehen des Abstiegskampfes eingreifen kann, muss mein Knie behandelt werden. Im Anschluss kümmere ich mich wieder um meine B-Jugend. Aufgrund einer richtig guten Planung des Verbandes mussten wir mehrere Spiele in die Woche legen, denn Jugend-Mannschaften dürfen an einem Wochenende nicht mehr als zwei Begegnungen absolvieren. Die Aufstiegsrunde zählt dazu. Dadurch, dass A- und B-Jugend Aufstiegsrunden haben, können wir eigentlich keine Spiele mehr auf das Wochenende legen. Bei den Herren müssen wir die letzte Niederlage nun abschütteln und wieder den Fokus für das nächste Spiel finden. Mit der SG HC Bremen/Hastedt II steht am nächsten Wochenende kein leichter Gegner an. Aber dennoch ist auch dieser schlagbar.

Zur Person

Adrian Rüttjerott (20) ist Handballer beim Landesligisten SV Grambke-Oslebshausen. Der derzeit ver­letzte Kreisläufer studiert Wirtschaftsinformatik in Bremerhaven und ist zudem Trainer der männlichen ­B-Junioren des Vereins, dem er bereits seit acht Jahren angehört.