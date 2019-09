Marco Wilhelm erzielte gegen Beckdorf elf Treffer, sieben davon per Siebenmeter. (OLAF KOWALZIK)

Schwanewede. Die Oberliga-Handballer der HSG Schwanewede/Neuenkirchen hauten die frohe Kunde via Instagram als Erste in die digitale Welt hinaus. Während ihr 29:23 (16:12)-Erfolg beim SV Beckdorf noch nicht in der offiziellen Tabelle verarbeitet war, wussten die Follower des Aufsteigers schon Bescheid. Die helle Freude ist verständlich, denn nachdem HSG-Trainer Andreas Szwalkiewicz schon vor einer Woche von „einem optimalen Saisonstart“ gesprochen hatte, lieferte ihm seine Mannschaft gleich das Sahnehäubchen hinterher.

„Das ist einfach super“, strahlte der „Schwäne“-Coach. 6:2 Punkte und Platz fünf in der Tabelle heißt das in nackte Zahlen übertragen. Und die machen kräftigen Appetit auf das nächste Heimspiel am Sonnabend um 18 Uhr gegen den Drittletzten HSG Barnstorf/Diepholz (2:6 Punkte).

„Das waren zwei ganz wichtige Zähler“, meinte Andreas Szwalkiewicz nach dem Abpfiff. Er hatte im Landkreis Stade mit einem Kampfspiel gerechnet und selbiges prompt serviert bekommen. Schuld daran waren die Gäste selbst, da sie den 5:2-Auftakt von Marc Blum (3), Tim Paltinat und Andrej Kunz nicht weiter ausgebaut hatten (9.). Denn als den Spielern der HSG Schwanewede/Neuenkirchen angesichts der Führung einige leichte Fehler unterliefen und sie nicht mehr konsequent in den Zweikampf gingen, nutzten die Hausherren das gerne aus (5:5/14.). „Wir haben Beckdorf dadurch wieder ins Spiel gebracht“, monierte „Andi“ Szwalkiewicz.

Spannung hin, Nervenkitzel her – die Butter vom Brot ließ sich der aktuelle Tabellenfünfte nicht nehmen. Das lag zum einen an Marc Blum, der sich im Angriff wieder zum Herr der Lüfte aufschwang und sieben Treffer markierte. Im Tor lieferte wiederum Niklas Planck seine bislang beste Partie im HSG-Dress ab. „Er hat solide bis gut gehalten“, konstatierte Andreas Szwalkiewicz.

Richtig Schwung kam nach einer Viertelstunde ins HSG-Spiel, als Marco Wilhelms eingewechselt wurde und das Spieltempo auf der Angriffsmitte oder auch Halbrechts gehörig anzog. Elfmal traf der „Mister Zuverlässig“, das erste Mal gleich zum 7:6 in der 18. Spielminute. „So viele Tore musst du in einer Dreiviertelstunde erst einmal werfen“, sagte dessen Trainer respektvoll. Überragend war dabei wieder einmal die Siebenmeterquote des Schwarzschopfes, der bei allen sieben Würfen vom Punkt ohne Fehl und Tadel blieb. Einen Teil der Strafwürfe hatte Marco Wilhelms sogar selbst herausgeholt. Längst hat der hauptberufliche Fluglotse am Punkt den Routinier Karlo Oroz abgelöst, mit 17 verwandelten von insgesamt 20 Strafwürfen (Erfolgsquote 85 Prozent) grüßt er unter den Siebenmeterschützen der Liga von der Pole-Position. Apropos Karlo Oroz. Der Linksaußen befand sich auf einer Hochzeit in Kroatien und wurde von Andrej Kunz und Roberto Cagliani vertreten.Die „Schwäne“ setzten sich nach dem 11:10 bis auf 15:11 ab und bauten ihren Vorsprung dank eines Treffers von Tim Paltinat bis auf 20:14 aus (39.).

Entspannt wurde Andreas Szwalkiewicz an der Außenlinie aber erst, als Marco Wilhelms (2/1) und Marc Blum hintereinander zum 25:17 trafen (50.). „Da war das Spiel dann endlich zu unseren Gunsten gelaufen“, konstatierte Szwalkiewicz zufrieden.

Weitere Informationen

SV Beckdorf – HSG Schwanewede/N. 23:29 (12:16)

HSG Schwanewede/Neuenkirchen: Planck, Helmke; Paltinat (5), Wilhelms (11/7), Helfers, Huckschlag (1), Molzahn, Goepel, Lemke, Cagliani (1), Mechau, Blum (7), Wünsch (1), Kunz (3)

Siebenmeter: 2/1 – 7/7

Zeitstrafen: 5 – 3 ELO