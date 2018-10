Blumenthals Mahdi Matar (vorne) sorgte gegen den Bremer SV für die Wende. (Kosak)

Bremen-Nord. Während der JFV Bremen kampflos in die dritte Runde um den Bremer Landespokal der Fußball-A-Junioren eingezogen ist, besiegte der Blumenthaler SV den in der Verbandsliga sogar noch vor den Nordbremern platzierten Kontrahenten Bremer SV mit 7:1. Dabei bot der eingewechselte Hakan Yavuz in der Offensive seine bisher beste Leistung für die Blau-Roten.

TV Eiche Horn – JFV Bremen 0:5, kampflos: „Die Horner haben keine erste Mannschaft mehr und sich deshalb aus dem Pokal zurückgezogen“, informierte JFV-Trainer Luis Serrano Leonor. Auch wenn er gerne gespielt hätte, freue sich der Übungsleiter über den Einzug in die nächste Runde.

Blumenthaler SV – Bremer SV 7:1 (1:0): „Das Spiel war für uns schwerer, als es das Ergebnis aussagt“, erklärte Blumenthals Coach Tarek El-Achmar. Mahdi Matar musste auch noch nach zehn Minuten den Platz verlassen (Knieprobleme). Avni-Serdar Güngör setzte sich dann in der 33. Minute auf der rechten Seite durch und betätigte sich mit einem Schuss in die lange Ecke zum 1:0 als Dosenöffner. „Wir haben aber dennoch auch in der zweiten Halbzeit erst einmal nicht so richtig ins Spiel gefunden“, teilte El-Achmar mit. Erst mit der Rückkehr von Matar wurde es besser.

„Zusammen mit Hakan Yavuz hat er für frischen Wind gesorgt“, so El-Achmar – Matar markierte auch das 2:0. Kurz darauf beging der in der Liga noch gesperrte Neuzugang vom JFV Bremen, Ertan Kilic, ein Foulspiel an der Strafraumgrenze. Referee Mohammed Chabo entschied auf Elfmeter – nach dem 1:2 von Firat Korkmaz drohte sogar der Einstand.

Feine Einzelleistung

Avni-Serdar Güngör sorgte aber mit einer feinen Einzelleistung für den alten Abstand. „In der Folgezeit hat sich der Gegner ein wenig aufgegeben“, so El-Achmar. Dieser reagierte prompt und stellte hinten auf Dreierkette um, um vorne eine Überzahl zu schaffen. Ertan Kilic versenkte einen Foulelfmeter zum 4:1 (79.) – Avni-Serdar Güngör hatte Hakan Yavuz auf die Reise geschickt. Dessen Gegenspieler fing bereits zehn Meter vor dem Strafraum damit an, diesen am Trikot festzuhalten. Chabo zeigte dennoch auf den Punkt. Das schönste Tor des Tages ging auf das Konto von Hakan Yavuz. Dieser zog unwiderstehlich von der rechten Seite nach innen und setzte den Schlusspunkt zum 7:1. „Das war wie bei Arjen Robben, nur eben auf der anderen Seite“, versicherte Tarek El-Achmar. Dieser lobte Hakan Yavuz für seine große Agilität. Yavuz steuerte auch das 5:1 bei und bereitete zudem zwei weitere Treffer vor. Mahdi Matar machte mit dem 6:1 das halbe Dutzend voll (85.).