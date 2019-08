Carlos Obiegly sicherte DJK den Einzug in die nächste Pokalrunde. (Christian Kosak)

Blumenthal. Von zwei starken Torhütern durfte am Ende nur Carlos Obiegly jubeln. Er führte mit dem letzten gehaltenen Elfmeter seine DJK Germania Blumenthal ins Achtelfinale des Fußball-Lotto-Pokals, in dem es nun zum Landesliga-Klassengefährten FC Huchting geht. Die Nordbremer behielten nach torlosen 90 Minuten gegen den SC Vahr Blockdiek im Elfmeterschießen mit 4:3 die Oberhand.

„Wir hatten den meisten Ballbesitz und haben überwiegend das Spiel geführt“, urteilte DJK-Trainer Aydin Pekyalcin. Der war nicht nur wegen des Weiterkommens erfreut, sondern auch, weil sich seine Mannschaft an die Vorgaben gehalten hatte. Zwar nicht über die gesamte Spielzeit hinweg – die Gäste hatten gute 20 Minuten nach der Halbzeitpause ihre sehr starke Phase –, aber größtenteils. Das DJK-Angriffsspiel lief zumeist flüssig, und hinten gingen die Abwehrspieler der „Germanen“ souverän und oft kompromisslos vor. Lediglich vorne in der Sturmspitze fehlte häufig die Kaltschnäuzigkeit beim Abschluss oder der Torinstinkt. „Wir hätten den Sieg vorher klarmachen müssen“, gab Aydin dann auch Pekyalcin unumwunden zu.

Auf der Gegenseite darf man allerdings die hochkarätigen Torchancen der „Vahraonen“ nicht unerwähnt lassen. In der ersten Halbzeit traf Kevin Kriewitz zunächst die Latte und dann den Pfosten. Nach knapp einer Stunde Spielzeit fand Kriewitz in Carlos Obiegly bei dessen Fußabwehr seinen Meister, und in der 79. Minute fischte der DJK-Schlussmann eine Kopfball-Bogenlampe von Kevin Kriewitz noch aus dem Torwinkel. Dagegen näherten sich die Gastgeber dem SCVB-Tor zunächst nur an. Schüsse von Koray Caliskan, Abdullah Tiras und Mamadou Sow verfehlten ihr Ziel.

Im zweiten Durchgang erholten sich die Platzherren von der Vahrer Druckphase erst um Minute 70 und entfachten danach selbst einigen Wirbel vor dem Gästetor. Zunächst hielt Janoe Budak im SCVB-Gehäuse einen direkten Freistoß von Abdullah Tiras, wenig später vergab Mamadou Sow in aussichtsreicher Position eine Kopfballgelegenheit. Dann hätte es allerdings wirklich 1:0 für die DJK heißen müssen. Doch Koray Caliskan schoss aus kurzer Entfernung auf Pass vom eingewechselten Ibrahim Tiras den gegnerischen Keeper an. Und im zweiten Anlauf scheiterte Koray Caliskan nochmals an Janoe Budak, den Abpraller köpfte der mit nach vorne geeilte Ertan Kilic überhastet über das Tor. So konnten sich beide Seiten nicht beschweren, dass es ins Elfmeterschießen ging.

Da legte die DJK jeweils vor, und den dritten Elfmeter der Gäste von Dennis Husejnovic lenkte Carlos Obiegly an den Pfosten. Doch weil Enis Albayrak als nächster DJK-Schütze scheiterte, blieb es spannend. Bis Carlos Obiegly den letzten Elfmeter von Steffen Hadeler im regulären Durchgang der ersten fünf Schützen entschärfte und seine Mannschaft jubeln ließ. Der nächste Pokalgegner FC Huchting setzte sich ebenfalls im Elfmeterschießen mit 4:2 (1:1) beim FC Roland Bremen durch.