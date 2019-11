Aumunds Marcel Stöver (rechts, hier im Lottopokalspiel gegen Borgfeld) erzielte zuletzt in der Fußball-Kreisliga A drei Tore. (Christian Kosak)

Bremen-Nord. Englische Woche für den SV Eintracht Aumund und den SV Grambke-Oslebshausen in der Fußball-Kreisliga A Bremen. Aumund kam dabei zu der Maximalausbeute von sechs Punkten, der SVGO verbuchte vier Zähler. Der Neurönnebecker TV behauptete darüber hinaus mit seinem 5:1-Erfolg über die zweite Vertretung des TuS Komet Arsten seine Tabellenführung.

SV Eintracht Aumund – TV Eiche Horn 5:0 (1:0): Ricardo Willenbrock setzte dem Kantersieg die Krone auf. Der Eintracht-Einwechselspieler wartete hier mit einem lupenreinen Hattrick auf, darunter ein an Andre Hensel verursachter Foulelfmeter. Ricardo Willenbrock war es auch, der mit einer scharfen Flanke das Eiche-Eigentor einleitete. „Das war eine starke Mannschaftsleistung über 90 Minuten“, bemerkte Steffen Burdorf nach dem überraschend hohen Erfolg gegen den Titelmitanwärter.

SV Werder Bremen IV – SV Eintracht Aumund 1:4 (1:2): Über den Kampf fand der Gast nach der Pause noch zum Spiel – Marcel Stöver traf hier zweimal. Andre Hensel legte die beiden Eintracht-Tore von Marcel Stöver auf. Vor dem 1:4 behauptete sich Andre Hensel gleich gegen drei Gegenspieler. „Wir waren zu überhastet und nicht geduldig“, fand Eintracht-Stammspieler Steffen Burdorf ein Haar in der Suppe. Steffen Burdorf leitete mit einem weiten Einwurf das Tor von Kevin Kujawa ein. Aumund hat mit den beiden Siegen Kontakt nach oben hergestellt.

SV Hemelingen II – SVGO Bremen 2:2 (1:1): „Die Abwehrreihen hatten nicht ihren besten Tag“, resümierte Gäste-Trainer Arne Dobrindt nach der Punkteteilung – Christopher Riedel gelang ein Doppelpack. Das Kopfballtor zum 1:1 servierte Konstantinos Katsanos per Flanke. Nicolai Schumacher steuerte die Vorlage zum 1:2 bei. Nach dem 2:2 begegneten sich beide Mannschaften mit offenem Visier, ohne dass jedoch noch ein Sieg für ein Team heraussprang.

FC Oberneuland II – SVGO Bremen 1:9 (1:4): Mit mehreren Ü32-Spielern angetreten, stand der Gastgeber auf verlorenem Posten. „Wir sind schwer reingekommen, haben dann dem Gegner den Zahn gezogen“, bekräftigte Trainer Arne Dobrindt nach dem SVGO-Schützenfest. Konstantinos Katsanos, Niklas Lehmkuhl und Fabian Pfalzgraf schnürten hier einen Doppelpack. Niklas Lehmkuhl gelang per 20-Meter-Schuss ins Eck ein Klassetor. Die Gäste, die nach dem Wechsel drückend überlegen aufspielten, vergaben ein zweistelliges Ergebnis.

Neurönnebecker TV – TuS Komet Arsten II 5:1 (2:1): „Vom Gefühl her war es ein schlechtes Spiel“, bezog NTV-Trainer Oktay Özdemir nach dem glatten Heimsieg Stellung. Der Klassenprimus hatte auf dem rutschigen Geläuf so seine Standschwierigkeiten. Der Gastgeber profitierte davon, dass nach dem 3:1 der Widerstand beim Reserveteam etwas erlahmte. Shirwan Khalef scheiterte noch per Foulelfmeter, verursacht an Kemal Kalac, am Komet-Keeper Calvin Gätje (81.). Mit seinem Dreierpack konnte Shirwan Khalef seinen Fehlschuss vom Punkt locker verschmerzen.

Weitere Informationen

SV Werder Bremen IV – SV Eintracht Aumund 1:4 (1:2)

SV Eintracht Aumund: Engelhardt; Mahler, Kujawa, Schwarting, Cook, Willenbrock, Hensel, Arkulary, Christoph Kübler, Steffen Burdorf, Stöver (eingewechselt: Ahmad)

Tore: 1:0 Ali Hammoud (32.), 1:1 Christoph Kübler (37./Foulelfmeter), 1:2 Marcel Stöver (45.+1), 1:3 Kevin Kujawa (67.), 1:4 Marcel Stöver (77.)

FC Oberneuland II – SV Grambke-Oslebshs. 1:9 (1:4)

SV Grambke-Oslebshausen: Elias; Wiehle, Utsch, Beltermann, Lehmkuhl, Nouwossou, Pfalzgraf, Katsanos, Bah, Schnittka, Riedel (eingewechselt: Neumann, Kurz, Hildebrandt, Tyschko, Ulbrich)

Tore: 0:1 Konstantinos Katsanos (29.), 1:1 Ercan Kaya (33.), 1:2 Niklas Lehmkuhl (38.), 1:3 Sascha Wiehle (40.), 1:4 Christopher Riedel (43.), 1:5 Konstantinos Katsanos (51.), 1:6 Fabian Pfalzgraf (68.), 1:7 Florian Hildebrandt (71.), 1:8 Niklas Lehmkuhl (75.), 1:9 Fabian Pfalzgraf (88.)

Neurönnebecker TV – TuS Komet Arsten II 5:1 (2:1)

Neurönnebecker TV: Macke; Acar, Viohl, Temirlenk, Kalac, Asli, Borlukan, Lohse, Dallmann, Khalef, Gökalp (eingewechselt: Öner, Aytac, Flacke, Osman, Fiek)

Tore: 0:1 Bujar Qosa (4.), 1:1 Shirwan Khalef (8.), 2:1 Halil Acar (16.), 3:1 Kemal Kalac (69.), 4:1 Shirwan Khalef (76.), 5:1 Shirwan Khalef (88.)

Besonderes Vorkommnis: Komet-Torwart Calvin Gätje entschärft Foulelfmeter von Shirwan Khalef (81.)

SV Hemelingen II – SV Grambke-Oslebshausen 2:2 (1:1)

SV Grambke-Oslebshausen: Hanschen; Wiehle, Utsch, Beltermann, Lehmkuhl, Nouwossou, Schumacher, Katsanos, Bah, Kurz, Riedel (eingewechselt: Pfalzgraf, Neumann, Hildebrandt)

Tore: 1:0 Enidio Dita (14.), 1:1 Christopher Riedel (33.), 1:2 Christopher Riedel (56.), 2:2 Ibrahim Özkoc (60.)

SV Eintracht Aumund – TV Eiche Horn 5:0 (1:0)

SV Eintacht Aumund: Engelhardt; Kujawa, Schwarting, Cook, Hutengs, Arkulary, Christoph Kübler, Stöver, Tanski, Hensel, Trojahn (eingewechselt: Burdorf, Willenbrock, Mahler, Ahmad)

Tore: 1:0 Marcel Stöver (21.), 2:0 Leon Ludwig (48./Eigentor), 3:0 Ricardo Willenbrock (50.), 4:0 Ricardo Willenbrock (61./Foulelfmeter), 5:0 Ricardo Willenbrock (70.)

Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rote Karte (61./Meckerei) und Rote Karte (81./Beleidigung) gegen den TV Eiche Horn RT