Beckedorfs Lukas Tuckermann traf auf einen starken Gegner und kassierte eine glatte Zweisatzniederlage. (von Lachner)

Beckedorf. Die Beckedorfer sind damit Tabellenletzter der Sechserstaffel.

Den Ehrenpunkt für die Gäste ergatterte Kapitän Maximilian Schwier im ersten Einzel. „Ich kam gut ins Spiel und konnte im ersten Satz mit meinem aggressiven Spiel den sehr sicheren Carsten Glander knapp mit 7:5 bezwingen“, informierte Maximilian Schwier. Im zweiten Satz schaffte es Glander, Schwier zu Fehlern zu bringen, und lag bereits mit 5:1 vorne. „Ich kam jedoch zurück und gewann den Satz noch mit 7:5“, berichtete Schwier.

Im zweiten Einzel trat Beckedorfs Tjark Schröder gegen einen um sieben Leistungsklassen besser eingestuften Spieler an. „Tjark konnte die meist sehr langen Ballwechsel leider nicht für sich verbuchen und unterlag dem deutlich sichereren Gegner“, sagte „Maxi“ Schwier. Das Match sei aber nicht so deutlich gewesen, wie es nach dem Ergebnis aussah. „Tjark hat eine gute Leistung gegen Lukas Strunk abgeliefert“, versicherte Schwier. Im dritten Einzel ließ Delmenhorsts Felix Sonnenberg Lukas Tuckermann mit seinem beeindruckenden Spiel gar nicht erst in den Rhythmus kommen.

Im letzten Einzel kämpfte sich Beckedorfs Lukas Fierek nach einem verlorenen ersten Satz zurück. „Vor allem mit guten Passierschlägen überzeugte Fierek. Aber leider reichte es nicht, um einen Satz zu holen“, bedauerte Maximilian Schwier. Im ersten Doppel herrschte ein sehr hohes Niveau. „Ich hielt das Spiel immer wieder durch guten Zusammenhalt mit Tjark Schröder und starken Volleys sehr spannend“, sagte Schwier. Nach dem Verlust des ersten Abschnitts seien er und sein Partner auch drauf und dran gewesen, den zweiten Satz für sich zu entscheiden. „Unseren Gegnern gelang es aber, im entscheidenden Moment gut zu servieren“, stellte „Maxi“ Schwier fest – Tuckermann/Fierek waren im zweiten Doppel chancenlos.

TC Blau-Weiß Delmenhorst – Beckedorfer TC 5:1: Glander – Schwier 5:7, 5:7; Strunk – Schröder 6:2, 6:0; Sonnberg – Tuckermann 6:2, 6:0; Spille – Fierek 6:1, 6:4; Glander/Strunk – Schwier/Schröder 6:3, 7:6; Sonnberg/Johannson - Tuckermann/Fierek 6:0, 6:1 KH