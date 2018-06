Meyenburger SV II jetzt Zweiter

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Mehrtens steigert sich um 61 Ringe

Karsten Hollmann

Schwanewede. Der SV Schwanewede vermochte sein tolles Niveau vom ersten Rundenwettkampftag in der Kleinkaliber-liegend-Sommerrunde nicht ganz zu halten. Aber auch wenn sich die Schwaneweder in der Gruppe A mit nur noch 1717 Ringen gleich um 21 Ringe verschlechterten, so blieb der Abstand auf den Mitfavoriten SV Heidberg-Falkenberg konstant bei 37 Ringen.