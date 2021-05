Jürgen Linke hält sich auch in der heimischen Küche sehr gerne auf. (Christian Kosak)

Das gesellschaftliche, kulturelle und sportliche Leben ist coronabedingt schon längere Zeit eingeschränkt oder steht gänzlich still. Und seit geraumer Zeit gibt es auch die Aufforderung, ins Homeoffice zu gehen. Wann ist für uns alle wieder Land in Sicht? Wann kann endlich wieder in Hallen und auf Freiluftplätzen Mannschaftssport oder Individualsport in gewohnter Form getrieben werden? „DIE NORDDEUTSCHE“ fragt bei Sportlern, Trainern und Funktionären nach, wie sie die Situation aktuell erleben, wie sie den Weg zurück in die Normalität skizzieren und was sie am meisten vermissen. Heute der Vorsitzende des Turnkreises Bremen-Nord: Jürgen Linke.

Jürgen Linke: Ich bin ein hochkommunikativer Mensch, und als von Angela Merkel letztes Jahr im März verkündet wurde, dass wir gänzlich einen Lockdown haben, bin ich fast in eine Depression gekommen. Das war äußerst schwierig für mich, damit klarzukommen – dass ich keine Spontanität mehr an den Tag legen darf. Sei es einen Kaffeebesuch, sei es das Gespräch auf der Straße, sei es mit Freunden zusammen zu sein, oder Sport in der Halle zu betreiben. Das war alles relativ schwierig. Ich brauchte sehr, sehr lange, um gegen die Probleme anzukommen. Als ich dann angekommen war, habe ich für mich persönlich überlegt, was man jetzt so machen könnte. Da ich zwei gesunde Füße habe, bin ich sehr viel in Meyenburg über die Felder und auf den Wanderwegen spazieren und wandern gegangen. Ich musste mich einfach weiter sportlich betätigen. Das macht übrigens sehr gut den Kopf frei. Das hilft mir letztlich über die extreme Lockdown-Zeit hinwegzukommen. Ich ziehe spontan feste Schuhe an, bin witterungsbedingt gekleidet und dann geht es raus in die Natur. Zwei Stunden immer geradeaus und dann die anderen zwei Stunden wieder zurück.

Ich gleiche das erst einmal per Videokonferenz aus. Ich sitze viel am PC, schreibe sehr viel und kommuniziere auf dieser Ebene. Ich bin aber auch ein Mensch, der einen strukturierten Tag braucht – auch beruflich. Obwohl wir einen Lockdown haben, bin ich täglich ins Büro gefahren und habe vier Stunden am Schreibtisch gearbeitet. Nachmittags hielt ich mich zu Hause auf und war so bereits Ende März mit meinem Garten fertig, was ich sonst eigentlich über das ganze Gartenjahr verteile - und war am Ende immer noch nicht fertig.

Ja, ich habe mir ein Hochbeet gebaut und für meine zwei Enkelkinder habe ich auch im Garten eine Schaukel-Kletter-Rutsche hingestellt. Da ich inzwischen beruflich wieder Kunden besuche, hat sich das zeitmäßig aber alles wieder etwas verschoben.

Da ich nicht mehr beruflich in Osterholz-Scharmbeck mein Büro habe, also 20 Kilometer von meinem Wohnort entfernt, bin ich früher natürlich auswärts viel essen gegangen. Das mache ich neuerdings nicht mehr. Dadurch, dass auch mein Büro mehr an meinem Wohnort herangerückt ist, fahre ich jeden Mittag nach Hause. Ich habe noch nie so gesund in den letzten 18 Monaten gegessen. Weil ich sogar Spiegeleier hart werden lasse, kocht meine Frau. Ich esse gerne italienisch und besonders Spaghetti Carbonara. Aber das kann nur meine Frau. Das kriege ich nicht hin und esse es auch nicht auswärts. Ich bin zudem noch Spiegelei-Esser mit Spinat und Stampfkartoffeln. Also wenig kauen und viel schlucken. Ansonsten kocht meine Frau, wie gesagt sehr gesund, auch leckere Suppen - es ist fantastisch. Ich habe das richtig genossen, weil ich es einfach nicht gewohnt war, da ich ganze 23 Jahre auswärts gegessen habe. Auch das Gespräch mit meiner Frau, was davor den ganzen Tag eigentlich nie stattgefunden hat - nur morgens beim Frühstücken und über Telefonate. Aber neuerdings sprechen wir wieder viel mehr miteinander. Das Eheleben kommt zu neuer Blüte.

Ich bin schon immer ein Elektronik-Nutzer gewesen. Beim Medium Fernsehen halte ich mich zurück, weil ich abends immer sehr spät nach Hause gekommen bin. Das hat sich leider im Moment immer noch nicht viel geändert. Das heißt, wenn, dann bekomme ich höchstens das Abendprogramm mit und da liegt mein Fokus auf das heute-journal. Die anderen Sendungen und Filme sind schon zu Gange, wenn ich daheim bin. Mein Tablet ist aber zu neuer Güte gekommen. Ich schaue dort viel rein und informiere mich. Werder verfolge ich beispielsweise permanent über den Liveticker.

Ich habe eine Grundeinstellung und die ist Optimist. Da heißt also, mein Glas ist immer halb voll. Als Angela Merkel das mit dem totalen Lockdown verkündet hat, hat mich das völlig unvorbereitet getroffen. Das hat mich stimmungsmäßig doch ziemlich verdunkelt. Ich bin ja sehr optimistisch, muss mich da jetzt noch so lang Hangeln. Ich gehe davon aus, dass wir im Juni oder Juli einen großen Schritt an die Normalität herankommen.

Ich habe in Meyenburg ja so eine Truppe Volleyball-Spieler, von Studenten bis zu Rentnern rauf. Wir sind sportlich sogenannte Freizeitchaoten, spielen keine Turniere. Also so nur just for fun, aber das dann auch mit aller Konsequenz. Das Kuriose ist, dass die wenigsten aus Meyenburg kommen, die meisten reisen aus Lesum und Bremen an. Das hat sich irgendwann so mal ergeben. Wenn ich dann in das Spiel gehe, möchte ich es auch gewinnen. Wenn ich verloren habe, macht das nichts. Aber auf dem Weg dorthin, möchte ich wissen, warum. Darauf freue ich mich wieder. Ich freue mich auf Bewegung, auf Mannschaftssport, eben auf diesen Volleyballsport. Und dann freue ich mich sehr, endlich mal wieder spontan einfach mal sich in einem Cafe hinzusetzen, um dort ein Gespräch zu führen. Ganz relaxed, mit wem auch immer. Ich bin ja ein Kaffee-Fanatiker und möchte dann einfach mal nur sabbeln und quatschen. Also sich wieder ganz anders ungezwungen auszutauschen und das Wort Corona dabei nicht in einem einzigen Satz zu erwähnen.

Zur Person

Jürgen Linke

geboren am 15. Juni 1954 in Hamburg, ist verheiratet mit Iris Linke und hat eine Tochter und zwei Enkelkinder. Der gelernte Reiseverkehrskaufmann - seit 33 Jahren selbstständiger Versicherungskaufmann - wohnt in Schwanewede-Meyenburg. Bis 2017 war er Vorsitzender für zehn Jahre des Kreissportbundes Bremen-Nord und 18 Jahre Vorsitzender des Landesbetriebssportverbandes Bremen. Derzeit ist Jürgen Linke Vorsitzender des Turnkreises Bremen-Nord, stellvertretender Vorsitzender des Kreissportbundes Osterholz für Organisation- und Vereinsentwicklung, seit September 2020 Vizepräsident des TSV Lesum-Burgdamm und seit Neuestem politisch in der Gemeinde Schwanewede aktiv. Seine Sportarten sind Turnen, Tennis, Volleyball (beim TSV Meyenburg), Radfahren und Wandern, zudem ist er Fan des Fußball-Bundesligisten SV Werder Bremen. OSH