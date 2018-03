Zu spät reagiert in dieser Spielszene die HVH-Abwehr im Bremenliga-Nordderby gegen die freistehende SVGO-Akteurin Sabrina Grieme (Mitte). (Christian Kosak)

Bremen-Nord. Die Handballerinnen der SV Grambke-Oslebshausen haben aus dem Topspiel beim Zweiten der Bremenliga, HSG Delmenhorst II, einen packenden Krimi gemacht. Nach dem 29:28-Sieg vergrößerten die Nordbremerinnen den Abstand auf den ärgsten Verfolger auf fünf Zähler und streben nun einem souveränen Titelgewinn entgegen. Melina Iordanidis führte den Klassenprimus dabei zum Triumph. Die HSG Vegesack/Hammersbeck bleibt dank eines 17:16-Erfolges im Derby beim SV Grambke-Oslebshausen II wenigstens noch so einigermaßen am Ersten dran.



SV Grambke-Oslebshausen II – HSG Vege­sack-Hammersbeck 16:17 (7:9): „Unsere Defensive stand das ganze Spiel über stabil. Vor allem haben wir die gefährliche HSG-Rückraumrechte Kristina Gerber erfolgreich aus dem Spiel genommen“, bilanzierte SVGO-II-Spielerin Lea Hänisch. Im gesamten Spiel nach vorne habe ihr Team ­allerdings zu viel verschenkt, so Hänisch. „Wir hatten zu wenig Bewegung im Angriff und waren oftmals nicht wirklich torgefährlich“ (Hänisch). Beide Mannschaften hätten in dem Nachbarschaftsduell ordentlich zugepackt.

„Wir haben dies aber leider nicht ganz so sehr getan wie unser Gegner“, bedauerte Hänisch. Erst zur Pause führte der Gast erstmals mit zwei Toren. Die Gastgeberinnen glichen jedoch zum 10:10 aus und gingen nach 50 Minuten beim Tor zum 14:13 von Natascha Rabenhold erstmals im zweiten Abschnitt in Führung.

Als Kristina Gerber gerade eine Zwei-Minuten-Strafe abbrummte, erhöhte erneut Rabenhold auf 15:13. Doch mit einem 4:1-Lauf drehte der Favorit den Spieß noch um. „Insgesamt war es dennoch eine akzeptable Leistung. Die starke Defensive ließ wenig zu. Dafür war der Angriff viel zu harmlos“, resümierte Hänisch.

Gerade einmal sieben Spielerinnen standen dem Dritten zur Verfügung. „Ohne Auswechselspieler schien es sehr schwer zu werden, einen Sieg zu erringen. Dass wir es dennoch schafften, lag an unseren unbändigen Kampfeswillen, dieses Spiel nicht verlieren zu wollen“, erklärte HSG-Coach Carsten Blum. Gerade im Angriff mussten die Gäste improvisieren. Die sonst nur außen spielende Nadine Rattai agierte in einer ungewohnten Rolle im linken Rückraum.

„Nadine meisterte ihre Aufgabe jedoch und trug wie alle anderen Spielerinnen zum Sieg bei“ (Blum). Auch Michaela Rasch habe eine sehr gute Leistung im Tor geboten. Carsten Blum zeigte sich stolz darauf, dass seine Formation selbst der 13:15-Rückstand neun Minuten vor Schluss nicht aus der Ruhe gebracht habe.

Nicole Anders, Jasmin Kuls, Nadine Rattai und Valeska Zielonka bescherten dem Gast mit ihren Toren noch den Sieg. Nachdem Anja Jung das 16:16 für das Heimteam gelungen war, behielt Valeska Zielonka nur Sekunden später bei einem Siebenmeter zum 17:16 in der Schlussminute die Nerven. „Was für ein Kraftakt. Ich möchte meiner Mannschaft ein dickes Lob aussprechen“, sagte Blum.

SV Grambke-Oslebshausen II: Fricke; Schultze, Rabenhold (3), Hänisch (1), Voß, Jung (3), Hapke (1), Schierholz, Ruete, Grieme (5), Rathjen (1), Siuts (2).

HSG Vegesack-Hammersbeck: Rasch; Kuls (1), Gerber (3/1), Rattai (4), Zielonka (5/2), Anders (2), Kammerloch (2).



HSG Delmenhorst II – SV Grambke-Oslebshausen 28:29 (13:13): Der Klassenbeste musste Svenja Bartsch, Claudia Drees und Neele Piepjohn ersetzen. „Es war eine spannende, harte, aber nicht unfaire Partie“, zog SVGO-Trainer Stephan Rix Bilanz. Er freute sich über eine geschlossene, gute kämpferische Leistung. Besonders hervorheben wollte Rix aber die Vorstellung von Melina Iordanidis. „Sie war hinten wie vorne herausragend“, lobte Stephan Rix seine Leistungsträgerin.

In der ersten Halbzeit habe seine Formation Abwehrprobleme offenbart. Auch deshalb lagen die Hausdamen nach zwölf Minuten mit 7:5 in Front. Der Spitzenreiter fing sich allerdings in den folgenden Minuten. „In der zweiten Hälfte verhinderten die Chancenverwertung und schwächer werdende Torhüterinnen ein frühzeitiges Absetzen“, informierte Rix. Er habe die Verteilung der Zeitstrafen und Strafwürfe auch nicht als besonders glücklich empfunden. Vier Zeitstrafen für den Gast stand nur eine Hinausstellung bei den Gastgeberinnen gegenüber. Die HSG II erhielt zudem drei Siebenmeter mehr.

„Letztlich war es ein wichtiger Schritt in Richtung Meisterschaft“, urteilte Stephan Rix. Das Rückspiel findet bereits am Sonntag um 17 Uhr in der Sporthalle an der Sperberstraße in Oslebshausen statt.

SV Grambke-Oslebshausen: Appel, Zachow; Feldermann (2), Stämmerling, Schwenkler (2), Libchen (5), Hett (2), Iordanidis (8/1), Stucke, von Leesen (2), Tesch (1), Schultze (7/1), Czernek, Voß.