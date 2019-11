Blumenthal. Minimalistisch, aber äußerst effektiv. So lässt sich der Auftritt des Blumenthaler SV in der Fußball-Regionalliga Nord der C-Junioren beim SC Vorwärts Wacker 04 Billstedt beschreiben. Das 1:0 (0:0) in Hamburg war bereits das fünfte Spiel der Nordbremer ohne Gegentor. Und zugleich der siebte Sieg im elften Saisonspiel, mit dem der Aufsteiger seinen sensationellen vierten Tabellenplatz festigte. In einer Begegnung mit wenigen spektakulären Szenen gelang Yunus Sari in der 46. Minute das Tor des Tages.

„Beide Teams waren auf Sicherheit bedacht“, schilderte BSV-Trainer Peter Moussalli die taktischen Rahmenbedingungen im Duell zwischen der Überraschungsmannschaft aus Bremen-Nord und dem Schlusslicht, das zuletzt gerade das Kellerduell mit 4:0 gegen den VfL Osnabrück gewonnen hatte. „Wir wollten nicht in einen Konter laufen, Geduld war gefragt“, erläuterte Moussalli und setzte darauf, über eine qualitativ stark besetzte Bank zu verfügen, mit der sich immer noch etwas bewirken ließen. Diesmal nicht auf der Bank, sondern in der Startformation fanden sich Max Otholt sowie Torhüter und Trainersohn Emilio Moussalli wieder. Sie waren die letzten beiden, die bei der praktizierten Rotation noch keinen Startelfeinsatz gehabt hatten. „Wir lassen jeden teilhaben“, erklärte Peter Moussalli diesen Teil des Teambuildings.

Emilio Moussalli war es dann auch, der den BSV in der 63. Minute vor dem 1:1-Ausgleich und dem möglichen Verlust von zwei Punkten bewahrte. In einer Eins-gegen-eins-Situation klärte er per Fußabwehr. Eine zweite Großchance hatten die Hamburger in der ersten Hälfte besessen, da war der Ball am Außenpfosten gelandet. Für den BSV notierte Moussalli im ersten Abschnitt gute Möglichkeiten für Patrick Zrnic, Jonas Paeslack und Paul Suckow.

„Entweder machen wir das 1:0 oder wir fahren mit einem 0:0 nach Hause“, gaben Moussalli und sein Trainerteam die Marschroute für weitere 35 Minuten ohne größere Risikobereitschaft aus. Die Einwechslungen von Juan Rudolph Villa und Alican Alkan sorgten für frischen Wind, und ein schön vorgetragener Angriff sorgte auch für eine Ergebnisveränderung. Über Yunus Sari, Jonas Paeslack und Juan Villa Rudolph landete der Ball beim abschließenden, aber am Torwart scheiternden Paul Suckow. Der abgewehrte Ball fiel allerdings Yunus Sari vor der Füße, und das 1:0 war fällig (46.).