Die LTV-Frauen konnten sich im zweiten Spiel nicht behaupten. (Olaf Schnell)

Lemwerder. Unter diesen Umständen war für den Lemwerder TV in der 2. Faustball-Bundesliga Nord der Frauen nicht mehr möglich. Am Ende sprangen beim Heimspieltag in der Ernst-Rodiek-Halle 2:2 Punkte heraus, weil dem Gastgeber die personellen Alternativen fehlten. Schlagfrau Andrea Besser (Meniskus-OP), Marie Seemann (Blinddarm-OP) und Kira Hoffmann (Grippe) mussten passen. So siegte das LTV-Team am ersten Advent gegen TK Hannover II mit 3:0. Hiernach mussten sich die Schützlinge von Sandra Weigt dann verdient mit 1:3 gegen den Zweitplatzierten Wardenburger TV beugen.

Lemwerder TV – TK Hannover II 3:0 (11:9, 11:9, 13:11): Diese Begegnung stand lange Zeit auf der Messers Schneide. Beim Gastgeber kamen vorne Anika Langpaap (Rückschlag) und Stephanie Suhren (Angaben), Darja Seemann (Mitte), Saskia Gelhaus und Janika Seemann in der Abwehr zum Einsatz. „Das Spiel war nicht zu gut. Wir haben einfach nicht unseren Rhythmus gefunden. Oftmals fehlte bei den kurzen Bällen bei uns die Absprache“, berichtete die LTV-Mannschaftsführerin Stephanie Suhren. Insgesamt agierte der Lemwerder TV zu gehemmt, auch landeten die Angaben von Suhren öfters im Aus: „Und dann habe ich nicht mehr mit Druck gespielt.“

Die Hannoverinnen versuchten ihr Glück mit einer vorgezogenen Mitte. „Ich schlug dann mehr nach hinten. Das hat ganz gut geklappt. Aber die Hinterspielerinnen waren recht flink“, so Suhren. Im ersten Satz ging das LTV-Team nach dem 4:4 mit 8:7 in Führung und verteidigte diesen knappen Vorsprung. Sogar mit 1:5 lagen die Lemwerderanerinnen dann in Rückstand, doch auch hier hatten sie am Ende die Nase vorne (11:9), wie auch in Durchgang drei – in dem Saskia Gelhaus in der Mitte agierte und hinten Darja Seemann (13:11). „Wir hätten insgesamt einfach variabler spielen müssen“, äußerte sich Stephanie Suhren.

Lemwerder TV – Wardenburger TV 1:3 (4:11, 11:8, 8:11, 7:11): Sehr enttäuscht zeigte sich nach dem Abpfiff die LTV-Trainerin Sandra Weigt. „Wir haben uns das Spiel zum Teil selber kaputt gemacht und zum Teil auch der Schiedsrichter. Den Schiedsrichter kritisieren wir eigentlich sonst nicht. Die Hin-und Herwechsel bei uns waren vielleicht auch nicht so besonders schlau. Wenn wir nicht das eigene Spiel finden, können wir es auch nicht gewinnen.“

So dauerte die Partie nur 52 Minuten. Um 14.54 Uhr war die zweite Saisonniederlage perfekt – und das ging insgesamt in Ordnung. Weil die Wardenburgerinnen vor allem mit den Offensivkräften Jarah Lücken (Schlagfrau) und Sabrina Rohling einfach im Rückschlag mehr Druck erzeugten. Der Lemwerder TV dagegen agierte zu ideenlos und gab bereits den ersten Satz fast ohne große Gegenwehr ab (4:11). Im zweiten Durchgang half auch die WTV-Spielerin Sabrina Rohling etwas mit, dass das LTV-Team mit 11:8 siegte. Hier konnten sich auch Saskia Gelhaus mit einem schönen Diagonal-Angriff, Anika Langpaap (kurzer Angriff) und Stephanie Suhren (Angaben) auszeichnen.

Hiernach kam Lemwerder dann recht zügig auf die Verliererstraße, obwohl Janika Seemann einen Ball toll im Spiel hielt. Aber insgesamt war es zu wenig, was der LTV daheim zeigte. Es passte ins Bild, dass der Schiedsrichter in dieser Begegnung auch drei Angaben-Übertritte von Stephanie Suhren pfiff.

Lemwerder TV: Suhren, Darja Seemann, Langpaap, Gelhaus, Janika Seemann.