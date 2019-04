Nach 49 Minuten musste die Landesliga-Begegnung auf dem Heidbergsportplatz – hier mit dem Lesumer Ghiath Shehada (rotes Trikot) – gegen FC Huchting abgebrochen werden. (Kosak)

Lesum. Die drohende Zwangsversetzung in die Niederungen der Kreisklasse hängt dem Noch-Landesligisten TSV Lesum-Burgdamm weiterhin wie ein Mühlenstein am Hals. Zum zweiten Mal innerhalb von drei Wochen konnten die Heidberger ein Punktspiel nicht zu Ende führen, weil ihnen das erforderliche Personal zur Neige gegangen war.

Einmal in dieser Saison war der TSV Lesum-Burgdamm überhaupt nicht aufgelaufen, weil ihm nicht einmal sieben Spieler zur Verfügung gestanden hatten. „Ein zweites Mal dürfen wir uns das nicht leisten“, sagte Trainer Bayram Özkul, „dann werden wir nicht in die Bezirksliga, sondern in die 1. Kreisklasse versetzt.“

Sechs Begegnungen müssen die Lesumer noch in der Landesliga bestreiten. Und möglicherweise werden sie auch noch das eine oder andere Mal mit weniger als elf Akteuren auflaufen. Grund: Der ohnehin kleine Kader kann die Verletzten und berufsbedingt Abwesenden nur selten kompensieren. Am Sonnabend boten sieben Lesumer Feldspieler und ein Torwart dem FC Huchting auf dem Rasenplatz am Heidberg immerhin gut 20 Minuten lang Paroli. Man habe sich sogar Torchancen erarbeitet, blickte der Lesumer Coach auf die Partie zurück.

Aber als der Gastgeber-Akteur Sassan Alami verletzungsbedingt ausscheiden musste, wurden die Heidberger überrollt. Zur Pause führte Huchting 6:0. Doch kurz nachdem die Nordbremer in der 49. Minute den siebten Gegentreffer kassiert hatten, musste auch Izzet Bekar, der extra aus Hamburg angereist war, verletzt passen. Nun standen nur noch sechs Lesumer auf dem Feld, sodass der Unparteiische die Partie abbrach.

Partie mit 5:0 für Huchting gewertet

Das Spiel werde mit 5:0 Toren und drei Punkten für den FC Huchting gewertet, erläuterte Bayram Özkul, der darauf hofft, dass er am 28. April beim Liga-Primus SV Hemelingen wieder einmal mit einer vollzähligen Truppe antreten kann. Großes Lob spendete er aber schon jetzt den Spielern, die versuchen, die Lesumer Fahne hoch zu halten, obwohl sie wüssten, dass der Abstieg in die Bezirksliga nicht mehr zu verhindern sei. Dennoch wollten sie mithelfen, die erste Herrenmannschaft des Traditionsvereins nicht in die Fußball-Niederungen versinken zu lassen.