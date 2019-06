Malte Golla (fr)

Mittwoch, 29. Mai: Mein Morgen beginnt mit dem Weckerklingeln um 6 Uhr. Dann fahre ich zur Arbeit nach Meyenburg. Dort arbeite ich seit 2015 wieder beim Wasser- und Abwasserverband (WAV) Osterholz, wo ich auch 2011 meine Berufsausbildung abgeschlossen hatte. Meine Tätigkeiten liegen im Außendienst. Dies gefällt mir sehr gut, da ich täglich an der frischen Luft bin und nahezu täglich wechselnde Arbeitsorte habe. Nach Feierabend um 16 Uhr mache ich mich auf den Weg zu meinem Cousin Lukas, der seinen 19. Geburtstag mit der Familie feiert. Zwischendurch geht immer mal ein Blick auf das Firmenhandy. Ich habe nämlich noch bis einschließlich Freitagvormittag Rufbereitschaft. Daheim verfolge ich das Europa-League-Finale zwischen dem FC Chelsea und dem FC Arsenal London eher beiläufig, weil die erste Halbzeit zum Einschlafen einlädt. In Halbzeit zwei kommt die Offensive der „Blues“ dann ins Rollen, erspielt sich gute Möglichkeiten und schlägt eiskalt zu. Arsenals Abwehrverbund kommt mal so richtig unter die Räder. Endlich bekommt das Londoner Derby etwas Finalcharakter. Der FC Chelsea gewinnt das Endspiel schließlich hoch verdient mit 4:1.



Donnerstag, 30. Mai: Es ist ein ungewöhnlicher Morgen so mitten in der Woche. Der Wecker klingelt erst gegen 9 Uhr. Die Nacht war auch komplett ruhig. Ich musste nicht mehr zu einem Notdiensteinsatz raus. Ich starte den Tag ganz gemütlich und frühstücke, wie am Vatertag üblich, mit meinem Bruder Arne, meiner kleinsten Schwester Madita, meinem Vater Michael und seiner Frau Sylvia. Dabei gibt es reichlich Gesprächsthemen: Familiäres, Politisches (EU-Wahlen) und natürlich Sportliches. Mein Bruder Arne ist Spieler in der ersten Herren der TSV Farge-Rekum, mein Vater der Betreuer des Teams. Wir befinden uns im Liga-Endspurt und können am Sonnabend bei Victoria Bremen mit einem Sieg den Nichtabstieg perfekt machen. Alle Beteiligten am Tisch fiebern diesem Spiel entgegen. Den restlichen Tag verbringen mein Vater, meine Cousins und ich beim Angeln am Vereinsteich. Das ist schon seit ein paar Jahren unsere Vatertags-Tradition. Durch meine Rufbereitschaft fällt für mich allerdings das gemeinsame Bierchen aus. Spät am Abend treffe ich mich mit vielen anderen Freunden bei meinem Nachbarn und Spieler Tim Schafranski, bei dem wir in dessen 22. Geburtstag hineinfeiern. Bevor es dunkel wird, machen wir noch ein Ausschießen, wer von der Straße aus das offene Fenster unseres Nachbarn im ersten Stock trifft. Zur Freude aller Anwesenden schafft es dann tatsächlich das baldige Geburtstagskind als Einziger.



Freitag, 31. Mai: Ich übergebe meine Rufbereitschaft. Um 12 Uhr setze ich mich ins Auto und fahre nach Cuxhaven. Dort hat die Damenmannschaft des SV Aschwarden, die ich bis vor etwa eineinhalb Jahren trainiert habe, ein Beach-Fußballturnier. Ich freue mich sehr, die Mädels wiederzusehen. Am Abend gehört meine ganze Konzentration dem morgigen Spiel. Es handelt sich um das wichtigste Match seit unserem Aufstieg in die Landesliga. Wenn wir dieses Spiel gewinnen, können wir nicht mehr absteigen. Ich befinde mich im dauerhaften Austausch mit meinen beiden Trainerkollegen Dennis Zäbe und Jerome Schröder. Wir sind verdammt gut vorbereitet. Jeder Spieler brennt auf den Anpfiff.

Sonnabend, 1. Juni: Ich treffe mich mit Dennis Zäbe und Jerome Schröder um 12.30 Uhr am Sportplatz, wo wir ein paar letzte personelle und taktische Entscheidungen besprechen, bevor die Mannschaft um 13 Uhr dazustößt. In der Kabine ist die Stimmung gut, die Anspannung aber bei dem einen oder anderen etwas zu merken. Das ist auch völlig menschlich, denn solch wichtige Abstiegsspiele sind für uns total neu. Während die Mannschaft sich umzieht, schreibe ich etwas abgelegen von der Mannschaft die Aufstellung an die Tafel, um sie dann allen geschlossen preiszugeben. In einer kurzen deutlichen Ansprache weise ich alle noch einmal darauf hin, welche Möglichkeit sich uns hier bietet. Für all die harte Arbeit und all die Opfer, die jeder einzelne in der Mannschaft in den vergangenen Wochen gebracht hat, können wir uns heute belohnen. Das Wetter ist heiß und schwül, der Kunstrasen kocht. Das Spiel bei Victoria entwickelt sich zäh und ausgeglichen. Es geht hin und her, doch die größeren Chancen haben wir. Leider können wir zunächst keine davon verwerten. Aber unsere 30 mitgereisten Zuschauer und Fans peitschen uns immer weiter nach vorne. In der 79. Minute ist es schließlich Phillip Barnat, der uns mit einem satten Schuss unter die Latte zum 1:0 erlöst. Mit dem Abpfiff brechen alle Dämme. Wir feiern gemeinsam mit den Zuschauern. Bevor es für die Mannschaft aufs Hafenfest geht, feiern wir am eigenen Vereinsheim noch unseren frisch gewordenen Vater Clemens Knüppel und stoßen auf seinen Sohn an.



Sonntag, 2. Juni: Ich fahre um 11 Uhr zum Sportplatz Farge, um unserer Ü32 zuzuschauen. Auch der ein oder andere Spieler aus der Mannschaft kommt vorbei, um die älteren Herren zu unterstützen. Freudestrahlend nehme ich von vielen Glückwünsche zum Klassenerhalt entgegen. Diese Schulterklopfer tun echt gut nach der harten Arbeit. Ganz besonders lange unterhalte ich mich mit Farges Legende Wolfgang Schmidt. Ein Lob von ihm macht mich besonders stolz. Dann geht es weiter zum Sportplatz in Schwanewede, wo meine Nachbarin Lisa Osterbrink mit den Hansa-Damen ihr letztes Ligaspiel absolviert.



Montag, 3. Juni: Um 7 Uhr teilt der Meister mich und meine Arbeitskollegen ein. Nach der Arbeit fahre ich ins Freibad Neuenkirchen und kühle mich richtig ab. Für mich sind diese hohen Temperaturen überhaupt nichts. Am späten Nachmittag schaue ich noch bei meinen Eltern und meinen Schwestern vorbei. Meine Mutter Nicole wohnt mit ihrem Freund Andreas und meiner Schwester Lea in Schwanewede. Lea plant gerade ihren 14. Geburtstag, zu dem sie mich einlädt. Mein Vater Michael wohnt mit seiner Frau Sylvia und meiner kleinsten Schwester Madita in Neuenkirchen. Wir lassen den Tag gemütlich auf der Terrasse mit einem selbst gebrauten Bier meines Vaters ausklingen.



Dienstag, 4. Juni: Wir erstellen bei einem Neubau den Hausanschluss für Trinkwasser und setzen den Wasserzähler. Der Boden ist lehmig und lässt sich daher bei diesen Temperaturen doppelt so schwer ausheben. Torsten Riebe und ich sind aber gut gelaunt und vollenden den Auftrag nach bestem Wissen und Gewissen. Normalerweise hätte ich mich nach Feierabend um die Planung für das Training gekümmert. Aber dadurch, dass bei uns alles entschieden ist und die Jungs sich eine Pause verdient haben, geben Dennis, Jerome und ich trainingsfrei. Somit kann ich mich der Angelei widmen. Ich greife also meine Ruten und ein paar Köder und fahre ans Wasser. Dort den Abend bei völliger Ruhe, frischer Luft und direkt in der Natur ausklingen zu lassen, ist für mich mit das Schönste auf der Welt.



Kenneth Böhnke, von der Handball-Abteilung des SV Grambke-­Oslebshausen, wird als Nächster über seine Woche berichten.

Zur Person

Malte Golla (27)

ist Teil des Trainer-Trios beim Fußball-Bezirksligisten TSV Farge-Rekum an der Seite von Dennis Zäbe und Jerome Schröder. Der Rohrnetzbauer für Versorgungstechnik arbeitet im öffentlichen Dienst und wohnt seit sieben Jahren in Rekum.