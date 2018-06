Kristian Streit (Hermes)

Vegesack. Der Nordbremer Verein wird wie gewohnt in vielen Bootsklassen vertreten sein.

Im Seniorenbereich sind Luise Asmussen sowie Lisa Schneemann mit von der Partie. Die 19-jährige Luise Asmussen tritt in Köln im ersten gesetzten Doppelvierer der leichten Seniorinnen an, "will sich aber auch noch einmal im leichten Einer präsentieren und um die Medaillen mitkämpfen", berichtete der VRV-Trainer Peter Hermes im Vorfeld. Ihre Teamkollegin Lisa Schneemann wird wie auf den bisherigen Regatten im leichten Zweier ohne Steuerfrau bei den Seniorinnen starten und über die 2000 Meter-Distanz in die Medaillenkämpfe eingreifen.

Im Vorlauf erreichte die Nordbremerin Luise Asmussen den dritten Platz – "hier nahm sie nach der Hälfte des Rennens aber bereits das Tempo raus" (Peter Hermes) und hat nun auch im Doppelvierer gute Chancen sich gut zu platzieren – wie Lisa Schneemann, die sich gestern bei dem Bannverteilungs-Rennen für das Finale an diesem Sonnabend qualifizieren musste.

Im Junioren-Bereich sind gleich vier Sportler des Vegesacker Rudervereins vertreten. Neele Benjes konnte sich über die internationale Regatta in Hamburg einen Startplatz für die deutsche Meisterschaft erkämpfen und wird dort nun im leichten Einer der A-Juniorinnen starten. Kristian Streit legt sich auf dem Fühlinger See gleich in zwei Bootsklassen an den Start.

"Zum einen wird Kristian wieder im leichten Doppelzweier mit seinem Partner Lasse Tietz (Bremer Ruderverein von 1882, Anm. d. Red.) über die Strecke gehen. Zum anderen werden die beiden auch im leichten Doppelvierer starten, um dort einen Podestplatz zu erringen", hofft Peter Hermes.

Die Nordbremerinnen Pia Lüsse und Rieke Wens starten letztlich im Vierer ohne Steuerfrau und in der Königsdisziplin, dem Achter. In beiden Bootsklassen besteht für das erfolgreiche VRV-Duo gute Chancen, "sich mit vorne im Feld zu platzieren und eventuell auch Edelmetall abzugreifen. Die Beiden mussten gestern aber auch noch einen Hoffnungslauf bestreiten", berichtete Peter Hermes. Nach den Vorläufen starten die Finals bei den Senioren an diesem Sonnabend und bei den Junioren am Sonntag.

"Die Chancen für die Vegesacker Sportler und Sportlerinnen, um den ein oder anderen Podiumsplatz mitfahren zu können, stehen also insgesamt sehr gut. Was am Ende dabei herausspringt, bleibt abzuwarten. Der Auftakt verlief schon erfolgsversprechend", meinte Peter Hermes.