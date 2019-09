Erika Schondorf (links) und Frank João Torres vom Golfclub Lesmona im neuen Outfit. (Radszuweit)

Neue Serie, altes Leid? Bei den Landesliga-Handballern des SV Grambke-Oslebshausen geht es mit der chronischen Auswärtsschwäche zumindest zu Beginn der Serie 2019/20 in der altbekannten Manier weiter. Nach der 27:42-Pokalschlappe beim Landesklasse-Team der TS Hoykenkamp warten die Gelb-Blauen in den Pflichtspielen jetzt seit unglaublichen zwei Jahren, fünf Monaten und drei Wochen auf einen Auswärtssieg.

Die Oberliga-Handballer der HSG Schwanewede/Neuenkirchen hatten am vergangenen Wochenende nicht nur ihren ungefährdeten 36:15-Pokalsieg über den TV Neerstedt zu feiern. Tags darauf stand bei ihnen ab elf Uhr auch noch ein gemeinsames Frühschoppen bei ihrem Trainer Andreas Szwalkiewicz auf dem Programm, bei dem die Neuzugänge ihre Einstandsreden hielten und selbst ausgedachte Darbietungen vorführen mussten. Andrej Kunz und Torben Lemke hatten sogar haufenweise alte Trikots von ihren vorherigen Stationen mitgebracht und verschenkt, die wie die warmen Semmeln weggingen. Der HSG-Coach „Andi“ Szwalkiewicz bekam von seinem Team wiederum einen neuen Beerpong-Tisch geschenkt, da der alte im Vorjahr beim sportlichen Wettstreit unrettbar in seine Einzelteile zerlegt wurde. Außerdem wählte das Team Niels Huckschlag zum Mannschaftsführer und Torben Lemke zum zweiten Kapitän.

Erstmals offiziell im Einsatz sorgten die neuen elektronischen Spielausweise beim Handball auch gleich für Verwirrung. Die Unparteiischen wollten bei der 30:35-Pokalniederlage der Frauen des SV Grambke-Oslebshausen gegen den SV Werder Bremen III neben den elektronischen Spielerpässen auch deren Kopien kontrollieren. Sinn machte das nicht, da die Vereine die Kopien eigentlich nur für den Fall mit sich führen sollen, wenn die Elektronik einmal versagen sollte. ⇒ELO

Die SG Ohlenstedt/Garlstedt fiel bei der 1:4-Niederlage gegen den SV Grün-Weiß Beckedorf in der 1. Fußball-Kreisklasse Osterholz durch eine tolle Fairness auf. Nachdem Referee Daniel Gräser Beckedorfs Levon Hayrapetian nach etwas mehr als einer Stunde per rote Karte des Feldes verwiesen hatte, drängten die Gastgeber darauf, den Mittelfeldmann zurückzuholen. Hayrapetian war von einem SG-Reservespieler von der Bank aus rassistisch beleidigt worden. Der Neuzugang vom SV Lemwerder ließ sich dadurch zwar nicht provozieren, kassierte aber ebenso wie der Mann von der Bank Rot. „Die gegnerischen Spieler haben sich dann aber gegenüber dem Schiedsrichter von den Äußerungen ihres Kollegen distanziert und diesen gebeten, die Entscheidung zurück zu nehmen, weil Levon nichts gemacht hat“, teilte SV-Trainer Wahe Airapetian mit. Daraufhin holte Gräsner den Bruder des Coaches aus der Kabine zurück, sodass die Gäste das Spiel mit elf Kickern fortsetzen konnten. „Für diese überaus große Geste gab es von uns Applaus für die Gastgeber und den Schiedsrichter. So etwas habe ich überhaupt noch nicht erlebt. Ich weiß nicht, wie sich die Partie in Unterzahl weiterentwickelt hätte “, sagte Wahe Airapetian.⇒KH

Bei den Clubmeisterschaften gab es keine Favoriten, denn im Laufe der Saison waren beim Golfclub Lesmona die Leistungen zu unterschiedlich. Zu Beginn ging es für 54 Spieler/innen über zwei 18-Loch-Runden darum, sich für die Finalrunde in die beste Position zu bringen. Bei den Herren spielte sich Frank João Torres mit 133 Schlägen an die Spitze. An Bahn 14 gelang ihm an zweiten Tag auch noch mit einem Hole-in-one ein außergewöhnliches Erlebnis und so sicherte er sich letztlich den Titel vor dem Lochspiel-Clubmeister Jogi Vesper und Mark Görlich. Bei den Damen behauptete sich die erfahrene Erika Schondorf vor Sabine Gertenbach. Erika Schondorf und Frank João Torres schnappten sich zudem den Siegerpokal und werden künftig im „Black-Jacket“ der Clubmeister auflaufen.

Erstmals wurde der Fußball-Landesligist DJK Germania Blumenthal von Einlaufkindern begleitet. „Die Idee hatte die C-Junioren-Trainerin Saskia Ebers, die zugleich unsere Jugendleiterin ist. Ihr Mann Gerd betreut zudem bei uns das F-Juniorenteam“, meinte der DJK-Trainer Aydin Pekyalcin. Zwar mussten die Blumenthaler anschließend gegen OT Bremen ihre erste Niederlage hinnehmen (1:2), doch mit dieser Einlaufaktion wollen die Nordbremer ohnehin ihren Nachwuchs fördern. „Die C-und F-Juniorenspieler waren richtig aufgeregt. Anschließend waren sie auch noch als Balljungen im Einsatz“, berichtete Pekyalcin.⇒OSH