Eine Goldmedaille holte sich wie erwartet Berenike Mesic (SV Beckedorf) beim 29. Nikolausturnier des Niedersächsischen Turnerbundes in Hannover im Dreikampf der Kinderleistungsklasse 9. Bereits beim ersten Teil des Vergleichs sicherte sie sich mit ihrer Keulen-Pflichtübung die Spitzenposition. (Tanja Mollenhauer)

Schwanewede. Das Geübte erstmals unter Wettkampfbedingungen zu präsentieren, war für die Nachwuchstalente des Turnkreises Osterholz eine wichtige Vorbereitung auf die bevorstehende Saison in der Rhythmischen Sportgymnastik.

„Als Bezirksfachwartin bin ich sehr zufrieden. Von den elf gemeldeten Gruppen kamen allein sechs aus dem Turnkreis Osterholz“, sagte Alexandra Mesic (SV Beckedorf) nach dem Vergleich. Auch in den Einzel-Wettbewerben waren die Osterholzerinnen gut vertreten. Und jeweils zwei Gymnastinnen des SV Beckedorf und des TV Schwanewede sahnten bei der Siegerehrung Medaillen ab.

Mit dem größten Team war die SG Platjenwerbe vertreten: „Nachdem wir uns zwei Jahre aus dem Nachwuchsbereich zurückgezogen hatten, haben wir diesen im vergangenen Jahr komplett neu aufgestellt. Dabei leisteten unsere Trainerinnen für den Altersbereich bis zehn Jahre eindrucksvolle Arbeit. Sie haben mit jungen Gymnastinnen, die zum Großteil erst in diesem Jahr mit der Sportart angefangen haben, erste Grundlagen erlernt, sie auf den Athletiktest und das Nikolausturnier vorbereitet und allen neue Übungen im Einzel und der Gruppe vermittelt. So ist es für uns bereits ein Erfolg, dass wir mit vier Gruppen und 15 Einzelgymastinnen das stärkste Meldeergebnis Niedersachsens erzielen konnten“, berichtete die RSG-Spartenleiterin Sabrina Tietjen (SGP) stolz. Die Mädchen der Kinderklassen hatten bereits im November die geforderten Pflichtübungen gezeigt. Die dabei erzielten Punkte wurden mit den beim Nikolausturnier erreichten Zählern addiert.

Saubere Übungen

Eine Goldmedaille eroberte wie erwartet Berenike Mesic (SV Beckedorf) im Dreikampf der Kinderleistungsklasse 9. Bereits beim ersten Teil sicherte sie sich mit ihrer Keulen-Pflichtübung Rang eins. Beim Nikolausturnier überzeugte sie erneut mit sauberen Übungen. Sie startete ohne Handgerät stark in den Wettkampf und beeindruckte danach auch mit ihrer Reifen-Choreografie. Am Ende lag sie mit 22,300 Punkten sehr deutlich vor der Zweitplatzierten. „Berenike hat sich in diesem Jahr in allen Belangen verbessert und schaffte es erneut, ihre Bestleistung abzurufen,“ äußerte sich die Beckedorfer Trainerin Tanja Mollenhauer begeistert.

Edelmetall holte auch Emma Schymaniak (TV Schwanewede/KLK 9): Im Zweikampf schlugen für sie zunächst 8,600 Zähler für einen fehlerfreien Vortrag mit den Keulen zu Buche. Hinzu kamen jetzt weitere 5,500 beim Nikolausturnier. Ohne Handgerät erlaubte sie sich kleine Unsicherheiten. Trotzdem sprang mit der Gesamtnote 14,150 Rang zwei heraus. Bronze gab es für ihre Teamkollegin Alena Kosenko (KLK 8). Mit dem Ball sicherte sie sich bei ihrem ersten Wettkampf mit 8,350 Punkten eine gute Ausgangsposition, jetzt erreichte sie mit einer sauberen Übung ohne Handgerät 4,550 Zähler und damit insgesamt Platz drei. „So ein tolles Ergebnis von den beiden. Das hätten wir uns nicht träumen lassen,“ sagte TVS-Trainerin Lisa Sonnenburg.

Dritte wurde auch Olivia Wojewski (SV Beckedorf). Sie ging in der Schüler-Wettkampfklasse 10 auf die Fläche. Bei ihrer Übung ohne Gerät zeigte sie sich anfänglich etwas aufgeregt, fand aber schnell zu ihrer Stärke zurück (5,200). „Mit dem von den meisten Gymnastinnen ungeliebten Ball konnte Olivia dann auftrumpfen und zeigte eine flüssige Kür mit schwierigen Gerätetechniken, die mit sechs Punkten belohnt wurde,“ berichtete Beckedorfs Trainerin Alexandra Mesic. Weitere „Treppchenplatzierungen“ waren für die Osterholzer Gymnastinnen in den Einzelwettbewerben nicht drin.

In den Gruppenvergleichen sahnte der SV Beckedorf eine Silbermedaille in der KK bis 8 ab: „Die fünf Mädchen haben im Vorfeld fleißig trainiert. Daher gelang ihnen auch dieser sichere Auftritt in der großen, fremden Halle,“ verriet SVB-Trainerin Melissa Prütz. Bei den zwei Durchgängen kamen letztlich 8,750 Punkte für die sechs- bis sieben-jährigen Kinder, die größtenteils erstmals einen Wettkampf bestritten hatten, zusammen. Die beiden Platjenwerber Gruppen landeten auf den Plätzen vier und fünf.

Eine große Herausforderung stellte die für die Kinderklasse 8-10 geforderte Gestaltung mit fünf Keulen dar. Das Beckedorfer Team glänzte mit einem guten ersten Durchgang, erlaubte sich beim zweiten Auftritt aber zu viele Fehler und musste sich knapp hinter dem TSV Obernjesa mit Rang vier begnügen (6,700). Abgeschlagen mit jeweils 1,950 Zählern kamen die beiden Mannschaften aus Platjenwerbe auf Platz fünf.