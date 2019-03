Coach Andreas Szwalkiewicz (HSG Schwanewede/Neuenkirchen, Mitte) hat auch die kommende Saison im Blick. (OLAF KOWALZIK)

Schwanewede. Allmählich muss man sich bei den Verbandsliga-Handballern der HSG Schwanewede/Neuenkirchen fragen, was bei ihnen schneller feststehen wird: Die endgültige Rückkehr in die Oberliga Nordsee, der sie zurzeit in Siebenmeilen-Stiefeln entgegen flitzen, oder ihr kompletter Kader für die neue Saison? Denn auch der formiert sich vor dem Heimspiel an diesem Sonnabend gegen den VfL Horneburg (18 Uhr, Heideschule) in rasanter Geschwindigkeit.

Nach Niklas Planck (TV Neerstedt) macht bei den „Schwänen" mit Jan Tholen (TvdH Oldenburg) ein zweiter Neuling das künftige Torwart-Tandem komplett. Außerdem verstärken Andrej Kunz (TV Neerstedt) und Roberto Cagliani (ATSV Habenhausen II) und – nicht zu vergessen – der bereits bekannte Rückkehrer Torben Lemke (VfL Edewecht) den Spitzenreiter in der kommenden Saison.

Neuer Perspektiv-Kader

Noch besser: Außer den beiden Abgängen von René Steffens und Mirko Ahrens zum ATSV Habenhausen „bleibt das komplette Team in dieser Form zusammen“, erklärt der HSG-Trainer Andreas Szwalkiewicz zufrieden. Jetzt, wo die „Schwäne“ auf der Erfolgswelle schwimmen, ist es für ihn leichter, einen neuen Perspektiv-Kader aufzubauen. Einen, der auch konkurrenzfähig sein dürfte, wenn es im kommenden Jahr um die neu eingeführte Regionalliga Niedersachsen/Bremen gehen sollte, für das sich die Top-Teams der beide Oberligen qualifizieren werden. Offiziell ist dieses Thema trotz immer stärker werdenden Gerüchten aber noch nicht.

15 Spieler umfasst das künftige Schwaneweder Aufgebot jetzt schon, mit etwa 16 möchte „Andi„ Szwalkiewicz in die neue Saison gehen. „Da muss ich momentan schon eher überlegen, wem ich absage“, lässt der HSG-Trainer durchblicken, dass er noch mit weiteren Interessenten im Gespräch ist.

Das Anforderungsprofil ist für ihn auf jeden Fall klar, denn abgesehen davon, dass die Neuzugänge auch zum Team passen müssen, sollten sie 25 Jahre oder jünger sein. „Es sollen Spieler sein, die sich weiterentwickeln wollen und mit denen man langfristig weiter arbeiten kann“, legt Szwalkiewicz den Fokus sowohl auf nachhaltiges Arbeiten als auch auf eine gute Perspektive. Die drei Neuen erfüllen dieses Profil. Andrej Kunz ist 25 Jahre und zurzeit der Spielmacher des TV Neerstedt.

In der Jugend hat er bei der HSG Varel in der Bundesliga gespielt, danach bei den Männern des TV Cloppenburg und auch in Neerstedt jeweils in der Oberliga. „Er achtet viel auf seine Mitspieler und steht für Dynamik. Unser Spiel wird damit eine Schippe galliger und schneller werden“, freut sich der HSG-Trainer auf eine Tempoerhöhung in der kommenden Spielzeit. Jan Tholen ist die zweite Neuverpflichtung für das HSG-Tor – nach Niklas Planck. Schwanewedes Co-Trainer Dennis Graeve hatte den bodenständigen 22-Jährigen bei der SG Friedrichsfehn/Petersfehn in der Oberliga trainiert, aktuell steht Tholen beim Verbandsligisten TvdH Oldenburg zwischen den Pfosten. „Ich freu mich, dass er kommt. Wir haben schon beim VfL Oldenburg in der Jugend zusammen gespielt", sagt Niklas Planck. Für Andreas Szwalkiewicz ist das ein Glücksgriff, denn er hat „zwei in etwa gleichstarke Torhüter, die sich auch noch prima miteinander verstehen. Das ist gerade auf solch einer Position sehr wichtig.“

Gegen den dritten Neuen im Bunde, Roberto Cagliani, hatten die „Schwäne“ erst vor einer Woche gespielt. Da hatte der 20-Jährige zweimal gegen seinen künftigen Klub eingenetzt, im Hinspiel weitere dreimal. Der Schwarzschopf spielte in der älteren Jugend beim HC Bremen und hat in Habenhausen bei den Männern Oberliga-Erfahrung gesammelt. Auch ein paar Drittliga-Einsätze gehörten mit dazu. Szwalkiewicz sieht ihn mehr im Rückraum als auf Linksaußen, wo er zuletzt vermehrt eingesetzt wurde. „Er macht uns variabler.“ Er sieht sein Team jetzt vor allem mit Andrej Kunz und eben Roberto Cagliani angesichts deren Spielstils gut gegen eine 3:2:1-Abwehr gewappnet, bei einer 6:0-Verteidigung sind wiederum andere Spieler wie Marc Blum, Torben Lemke, Niels Huckschlag oder auch Niklas Mechau im Vorteil.